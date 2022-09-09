宁德时代与宝马集团达成圆柱电池供应框架协议

站长之家 9月 9日讯:9月9日，宁德时代与宝马集团宣布达成一项长期协议，从2025年开始，宁德时代将为宝马集团“新世代”车型架构的纯电车型供应圆柱电池。根据协议，宁德时代将为宝马供应标准直径为46毫米的新型圆柱电池，这些产品将在位于中国和欧洲的两座电池工厂生产。
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中国移动与宁德时代举行战略合作框架协议签约仪式...此次协议的签订标志着双方的合作迈上了新的台阶，双方将携手打造国内通信和新能源领域的节能合作标杆，助力国家“2030年碳达峰、2060年碳中和”目标达成...
据本田中国公众号消息，本田中国与宁德时代新能源科技股份有限公司签署战略合作备忘录，双方将进一步强化战略合作伙伴关系，为加速推动电动化事业，构建长期稳定的动力电池供求体制...广汽本田汽车有限公司、东风本田汽车有限公司分别从宁德时代采购纯电动车动力电池，今后将统一由新公司（众锐(北京）贸易服务有限公司）进行集中采购，实现效率提升...
据宁德时代官微消息，宁德时代将于8月27日15:30-16:30举行麒麟电池落地车型发布会。宁德时代于今年6月23日发布第三代CTP-麒麟电池，该电池集成度创全球行业新高，体积利用率突破72%，能量密度255Gh/kg，提升整车续航突破1000公里，产品将于2023年量产上市。
在8月27日的2022年全球新能源汽车大会上，宁德时代董事长曾毓群表示，今年上半年宁德时代推出了换电品牌EVOGO，原本12-14万元的纯电动车型，通过车电分离，消费者只需要花6-8万元买一个车身，根据使用场景可以选择多种电池租赁和换电服务方案...据宁德时代公布数据，到目前为止，宁德时代电池已经卖到了全球56个国家和地区，累计装车超过500万辆，全球每新增3辆新能源汽车就有一辆装载宁德时代电池...宁德时代还在大会上透露，计划在2023年推出凝聚态电池...
站长之家 8月 12 日讯：宁德时代发布公告称，拟在匈牙利德布勒森市投资建设匈牙利时代新能源电池产业基地项目，总投资不超过73. 4 亿欧元...
恒驰官方发布了一段视频，介绍了恒驰5供应商阵容，其中包括博世IPB智能集成制动系统、爱达克整车开发、宁德时代电池、百度高精地图、东软集团HU娱乐控制器、中汽研整车及零部件试验等200家供应商...恒驰5搭载了一台150千瓦电机，0-100公里/时加速用时7.8秒，搭载宁德时代磷酸铁锂电池，额定电量72.8KWh，续航里程602公里，在快充模式下，电量由30%充至80%仅需28分钟...他直言，预售发布会后，市场反应非常好，比预期还要好，应该从目前来说，恒驰大卖已成定局......
宁德时代首席科学家吴凯在世界新能源汽车大会上表示：宁德时代计划2023年推出新一代电池电芯：凝聚态电池...之前宁德时代董事长曾毓群就曾透露透露，除全固态电池、半固态电池，包括大家没有听过的凝聚态电池，宁德时代都在搞...那么什么是凝聚态电池呢，有专家认为，凝聚态电池的核心就是能实现超流态，超导态，稳定，传导性更加优越，简单来说，就是电池更加稳定，容量更大，传导效率更快...宁德时代明年还将采用NP2.0技术，它是宁德时代的第二代电池安全技术，具有主动隔离、向下泄压的技术特点......
宁德时代官方宣布，极氪成为麒麟电池全球量产首发的品牌...极氪009为麒麟电池首发车型，而极氪001将成为全球首款搭载麒麟1000公里电池的车型...在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680系统提升13%，实现了续航、快充、安全、寿命、效率以及低温性能的全面提升...
产业链人士透露，小米汽车采用的麒麟电池有所不同，可能在充电倍率、热管理等方面有所定制，在宁德时代内部叫做「金麒麟」...为此，小米成为了行业内为数不多宣布采用全栈自研算法的整车制造商，小米汽车将全力研发自动驾驶技术...
中国汽车动力电池产业创新联盟发布7月动力电池数据，数据显示，7月份我国动力电池装车量24.2GWh，同比增长114.2%，环比下降10.5%；1-7月，我国动力电池累计装车量134.3GW，累计同比增长110.6%...具体来看，宁德时代以11.41GWh的装车量、47.19%的市场占有率轻松拿下国内动力电池企业装车量第一...在前不久举行的世界动力电池大会上，宁德时代董事长曾毓群透露，今年上半年宁德时代全球市场份额达到了34%，产品已覆盖全球55个国家和地区，动力电池出货量超过400GWh......
支持。Apple Watch Ultra是支持摔倒检测的，无论在家还是在户外，都能检测到你是否发生摔倒，还会在你无法回应时主动联系紧急救援服务。SOS 紧急联络要求使用蜂窝网络连接或无线局域网通话功能。使用无线局域网通话时，Apple Watch 或附近的 iPhone 需要接入互联网。
官网比较快苹果iPhone14首发预约的话官网速度一般比京东快，而且官网的首批的货比较多，适合大多数消费者在官网上抢购。京东平台上如果可以抢到首发的话，速度也是非常快的，同城如果有货的话，也一般会在发售日当天或次日就可以收获。对于大多数消费者来说，推荐还是从官网抢首发，优势是货更多，且有14天的无理由退货
支持。Apple Watch Ultra是支持体温感应的，创新的体温传感器，能帮女性深入了解自己的健康状况，并优化经期跟踪功能。还可以记录夜间体温变化，在健康 app 中即可查看。
9月9日晚8点开始预购苹果iPhone14京东平台和苹果官网一样，都是9月9日晚8点开始预购，9月17日开始发售，第一批的下单的用户将会从9月17日陆续收到iPhone14。预计在首发后的数周，消费者可以在京东上买到iPhone14的现货，但前期的优惠幅度不会很大，因此想要购买的消费者建议在第一批预购的时候就下单
可以苹果iPhone14首发的时候除了苹果官网之外，也可以在京东、天猫这些电商平台购买到。9月17日发售日当天，第一批的iPhone14也会开始陆续发货，因此如果是在苹果官网没有抢到的，可以考虑在京东和天猫平台试试能不能抢到
是的。Apple Watch Ultra是平面蓝宝石玻璃表镜，为打造这只超强的运动手表，我们精心打磨每处设计，反复钻研每个细节，力求带来突破极限的性能表现。钛金属能巧妙平衡重量和坚固，更具出色抗腐蚀性。全新的表壳设计，边缘隆起以保护平面蓝宝石玻璃表镜免受冲击。还有更大的数码表冠和凸出的侧边按钮，用起来更容易，戴着手套也能轻松操控。
没有苹果iPhone14系列首发的价格就是官方的定价，没有任何的优惠，iPhone14起步价都是5999元，其他版本也是官方价格。实际上在前期的时候，由于抢购第一批的人比较多，货源甚至可能有紧张的情况，因此少部分的线下渠道商甚至可能会加价的情况，预计到首发2个月之后，价格会回归理性，甚至会出现一些打折优惠
支持。Apple Watch Ultra是支持心电图监测的。移动心电图房颤提示软件适用于 Apple Watch Series 4 及后续表款 (不包括 Apple Watch SE)，并要求安装最新版本的 iOS 和 watchOS。请参阅 apple.com.cn/watch 了解兼容性详情。移动心电图房颤提示软件不适合 22 岁以下人群使用。通过移动心电图房颤提示软件，Apple Watch 可记录与导联 I 心电图类似的单通道心电图。有关使用移动心电图房颤提示软件的注意事项和禁忌内容，请参阅说明书。
卡针取出卡托后插入双卡苹果iPhone14首先需要关机，同时长按住音量+键和电源键，然后将手机关机；然后用卡针插入卡托，卡托会弹出；卡槽正面和背面都可以放SIM卡，将背面放入一张，正面放入一张，把卡托插入手机内即可；再将卡托重新放回手机；然后重启手机确认是否双卡正确插入，可以在手机的右上方看是不是有两个信号格，出现了就说明双卡都有连接网络
支持。Apple Watch Ultra是支持血氧监测的。血氧，是指血液中的氧气，人体正常血氧饱和度为95%以上。血液中含氧量越高，人的新陈代谢就越好。当然血氧含量高并不是一个好的现象，人体内的血氧都是有一定的饱和度，过低会造成机体供氧不足，过高会导致体内细胞老化。
无法查看苹果iPhone14无法查看是哪家工厂生产制造的。目前iPhone14在国内的代工制造商有富士康、和硕等，同时国外的越南、印度未来也会制造iPhone14，苹果没有具体的给出可以区分制造工厂的方法，因此想要购买某个工厂制造的手机是无法达到的
2000尼特。Apple Watch Ultra屏幕是全天候视网膜显示屏，最高达 2000 尼特亮度。尼特是亮度的单位，1nit=1 cd/m²。亮度是指发光体（反光体）表面发光（反光）强弱的物理量。人眼从一个方向观察光源，在这个方向上的光强与人眼所“见到”的光源面积之比，定义为该光源单位的亮度，即单位投影面积上的发光强度。亮度的单位是坎德拉/平方米（cd/m2）亮度是人对光的强度的感受。
少部分是印度生产苹果iPhone14系列手机会有少部分在印度制造生产，不过目前大多数的产能都是在国内，一部分产能是在越南，印度制造的iPhone14预计会在首发后的数个月才开始生产交付，因此如果是购买第一批的消费者不用担心是印度制造。实际上苹果已经有一些产品产线搬到了越南或印度，比如Apple Watch、iPad等已经有部分是国外制造
不是苹果iPhone14不是不锈钢边框，它使用的是铝金属材质，重量相对较轻，但质感和外观不如Pro系列上的不锈钢材料。作为尺寸差不多的iPhone14 Pro，重量却多了近300克，主要原因是边框是不锈钢，相机模块也更大，因此追求较轻握持手感的话，普通版会比较适合
不可以。Apple Watch Ultra是无法检测到心脏病这类问题的，只能作健康的数据，如果您经历过胸痛、压力、紧绷或您认为是心脏病发作，请立即致电紧急服务部门。
紫色、星光色、蓝色苹果iPhone14比较推荐购买的颜色是紫色（今年新颜色）、星光色和蓝色。选紫色的原因是这是今年的新颜色，在外观尺寸变化不大的情况下，颜色是区分今年新机的主要方法，其次今年的蓝色也比去年的更好看，淡淡的风格要比之前的深蓝看起来更舒服。此外星光色是去年热门颜色，估计今年也会有不少人购买这个颜色
不可以。Apple Watch Ultra是不可以测量血压的。今天唯一在医学上准确且经过验证的方法是通过给上臂周围的血压袖带充气来阻止血液流动，然后在聆听动脉变化的同时放气。
可通过序列号识别苹果iPhone手机都有自己独有的序列号，可以在手机包装盒或者手机设置内查看到序列号号码，然后在苹果官网上查询该序列号，即可知道它的激活时间。手机内查看序列号方法：“设置”>“通用”>“关于本机”，如果发现手机已经被激活，可以联系客服进行退换
华为mate50更好1.iPhone14 依旧是刘海屏幕和a15 处理器，和iphone13几乎一样，没有吸引人购买的亮点2.Mate50 和iPhone14 都是在 2022 年 9 月发布，性能方面iphone14虽然略胜一筹，不过Mate50的性能也足够用户在各种场景使用。处理器：Mate50 是骁龙8Gen 1(4G)，iPhone14 是满血版A15屏幕：Mate50 的屏幕有120Hz刷新率，屏下指纹解锁;iPhone14 是60Hz，Face ID面容解锁摄像头：Mate50 后置三摄，iPhone14 是后置双摄，参数方面也是Mate50 更好，长焦性能上更是吊打iphone14电池和快充：Mate50 电池更大，快充是66W；iPhone14 充电只有20W，充电速度没得比3.因此这次的iPhone14pro系列才是热门，可是价格却很高，性价比方面mate50完胜4.mate50使用最新的鸿蒙3系统，无论是用户体验还是使用效率上来说，搭载鸿蒙系统的华为mate50都更为符合国人使用习惯。综合来说，华为mate50更值得购买。
支持。Apple Watch Ultra支持SOS功能，全球紧急呼救电话需要使用 Apple Watch Ultra （GPS + 蜂窝网络）、Apple Watch Series8(GPS + 蜂窝网络)、Apple Watch Series7(GPS + 蜂窝网络) 或 Apple Watch SE (GPS + 蜂窝网络)。如需查询支持该功能的国家和地区列表，请访问 apple.com.cn/watchos/feature-availability。