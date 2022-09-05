网易游戏发布中秋节假期未成年人游戏限玩通知

站长之家 9月 5日讯：网易游戏发布《中秋节假期未成年人游戏限时通知》称，2022 年中秋节假期期间和前后，未成年人可以在 9 月 9 日（星期五）、9 月 10 日至 9 月 12 日（中秋节假期）当日 20 时至 21 时游戏。
（举报）
腾讯云新活动来了,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
腾讯游戏发布了《关于中秋节假期前后未成年人游戏限玩的通知》...腾讯表示，结合《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》与实际放假安排，2022年中秋节假期前后，腾讯游戏旗下在中国大陆地区运营的网络游戏面向未成年人的游戏限玩执行如下:...
今天上午，腾讯作为国内游戏大厂，已经率先发布了未成年人假期游戏限玩通知，从周五开始每天只能玩1个小时...网易和B站也纷纷发布了限玩公告...从公告时间上来看，各家的限制时间基本保持一致，都是从9月9日（周五）开始，到9月12日，共四天可游玩时间...但时间点还是有所限制，未成年人只能在这四天的20时至21时体验游戏，要保证他们的学习和休息时间...不过需要注意的是，这些限制也都只是辅助手段，真正想要做到对未成年人玩游戏的阉割管理，还是需要家长持续的监督和教育...
本周将迎来中秋假期，放假安排为9月10日至9月12日放假，共3天...腾讯游戏官方发布关于中秋节假期前后未成年人游戏限玩的通知”，2022年中秋节假期前后，腾讯游戏旗下在中国大陆地区运营的网络游戏面向未成年人的游戏限玩执行如下：...9月9-12日（周五及中秋节假期）每日的20时至21时之间，未成年人可登录游戏...去年8月，国家新闻出版署发布最新规定，要求严格未成年人网游时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务...
一旦确认为未成年人，网易游戏将立即对其游戏行为进行干预，确保未成年人防沉迷限制条例和政策的有效落实...日常游玩过程中如遇到涉未成年人的问题，可以前往网易未成年人专属举报平台发起举报，网易游戏未成年人保护团队的专业人员会以最快速度进行对接和审核...针对黑产工作室向未成年人售卖实名信息和实名账号的情况，网易游戏通过游戏内外信息监控，加大对租售号、共号、送号等行为的打击力度，坚决抵制未成年人冒用他人身份进行游戏的行为，目前已累计处理 3000 多个违规账号...
在暑期专项行动期间，网易游戏持续加强对未成年人网络安全保护，其中包括加大对夜间长期在线的疑似未成年账号审核力度，并添加人脸识别功能，将未成年人保护工作落实到底...为切实保护未成年人所处网络空间安全可信，网易游戏还针对游戏内发布不良信息、破坏游戏环境的玩家加大打击力度，如有需要还会进行下一步的严肃处理；针对疑似游戏内骚扰未成年人的黑手，网易游戏未成年人保护中心已组建审核团队准确审核，一旦发现玩家出现言辞污秽，骚扰未成年人的现象，将对该玩家采取最 高等级的处罚措施，并配合公安机关严肃处理......
网易游戏主动肩负保护未成年人网络安全的责任，于 7 月 1 日至 9 月 1 日开展暑期未成年人保护专项行动，严控未成年人游戏行为、多维度净化游戏环境，确保未成年人能安全愉快地度过暑期...在暑假专项行动之前，网易游戏就开放了多个渠道的未成年人相关问题举报通道，所有用户均可将自己遇到的未成年人相关问题进行信息上报......
针对未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题，网易游戏作为企业侧的一方，不断深化企业责任，探索人脸识别技术，并推出多项举措，保障未成年人能够置身于积极健康的游戏环境中...如核实为未成年人，网易游戏将严格执行未成年人游戏时长限制规定，落实未成年人防沉迷条例...父母也可以通过网易游戏搭建的“网易家长关爱平台”，随时随地查看孩子游戏时间、游戏消费等信息，包括设置消费上限、禁玩时段等，针对不同家庭情况进行相应的处理...网易游戏也投身多点发力打击网络游戏黑灰“产业链”上，对未成年人租售游戏账号等黑产问题展开专项治理......
针对游戏内发布不良信息、破坏游戏环境的玩家，加大打击力度，给予严肃处理；而针对游戏内疑似骚扰未成年人的黑手，网易游戏未成年人保护中心则是组建审核团队准确审核，一旦发现游戏用户出现言辞污秽，骚扰未成年人的现象，将对该玩家采取最 高等级的处罚措施，并配合公安机关进行惩处...网易游戏作为国内互联网知名大厂，不仅始终不忘保障未成年人网络空间的健康安全，同时更是积极探索未成年人网络安全保护新方式，严防不良信息对未成年人的侵害......
为落实未成年人游戏新规，网易游戏基于自身技术积累，针对疑似未成年用户，积极探索人脸识别验证功能...网易游戏始终在尝试利用技术手段不断加固对未成年人的网络安全保护屏障，并结合自身技术积累针对疑似未成年用户，通过自研的AI未成年人识别模型和前置干预机制，从玩家的游戏行为入手判断疑似未成年用户...网易游戏还搭建了“网易家长关爱平台”，进一步加强线上+线下双联动的监管模式，不仅方便家长对孩子进行有效监督，同时也能够规范未成年人的网络行为......
腾讯游戏官方发布“关于中秋节假期前后未成年人游戏限玩的通知”，2022年中秋节假期前后，腾讯游戏旗下在中国大陆地区运营的网络游戏面向未成年人的游戏限玩执行如下：...9月9-12日（周五及中秋节假期）每日的20时至21时之间，未成年人可登录游戏...
按照以下操作进行。 当设备无法拦截骚扰电话，请您先设置骚扰拦截功能。如果设置后仍然无法拦截骚扰电话，请您根据以下方案尝试解决。1.号码识别被卸载打开设置，搜索并进入应用管理显示系统程序，如果找不到号码识别，则说明号码识别应用被卸载，请您在桌面空白处下拉搜索号码识别，点击恢复。2.号码被标记次数少于50次电话拦截规则的拦截阈值默认为50次，如果某个号码被标记的次数少于50次，则此号码不会被拦截。您可以自己设置拦截阈值，路径:手机管家>骚扰拦截>电话拦截规则>拦截阈值。如果您需要阻止特定用户的来电，直接长按此号码，手动选择标记为骚扰电话。3.网络因素影响骚扰拦截时会先通过网络在数据库查询被标记的号码，如果网络出现异常会导致此号码无法被拦截。4.清除骚扰拦截数据库打开设置，搜索进入应用管理，点击显示系统程序 >存储已屏蔽的号码 > 存储 ，点击删除数据，即可清除骚扰拦截的数据库。5.仍然无法解决?若以上方法未能解决您的问题，建议您致电华为消费者服务热线950800咨询反馈。
不会苹果iPhone14最高支持的充电功率是固定的，只要是符合条件的充电器给iPhone14充电就可以。充电时对电池比较伤的行为包括了，在高温、低温条件下给手机充电，不适合的温度对电池内部的活性有影响。同时也不建议将手机电池耗到极低的时候才开始充电，一般电量剩余在30%以内就可以考虑给手机充电，不建议每次都低于20%才充电
按照以下方法操作。进行数据备份与恢复时，请您保持网络连接正常，不要关闭屏幕。然后尝试以下方案解决:清理手机内存如果手机内存不足将会导致备份恢复失败。您在备份时请留意备份数据大小及手机剩余内存空间。如果手机内存不足，请及时清理手机内存空间，删除缓存数据和不常用的应用。手机剩余内存查看步骤:设置>存储。手动清理后台如果手机内存小，运行软件多，在备份过程中hisuite进入后台，可能会被系统杀掉进程。建议您手动清理后台其他应用。逐项恢复数据若备份的文件较多时，可尝试单项恢复数据，将有问题的文件再次备份，直到恢复完成。切换HDB为USB调试请进入手机设置搜索HDB，点击允许 HiSuite 通过 HDB 连接设备并打开此开关;请进入手机设置搜索版本号，连续点击7次版本号，提示您已处于开发者模式，无需进行此操作 即可打开开发人员选项;请进入手机设置搜索USB，点击进入USB 调试"并打开此开关;手机连接电脑后，弹出是否允许USB调试?对话框>选择确定。继续弹出“是否允许USB调试”对话框>勾选“始终允许使用这台计算机进行调试”>选择确定。重新打开HiSuite，选择“立即连接HiSuite”后，重新恢复备份的数据即可。其他解决方法1、请检查华为手机助手版本号并更新至最新版本。2、您可以尝试华为自带的手机克隆进行备份，或使用第三方应用自带的备份恢复功能。3、若以上方法未能帮助到您，您可拨打华为客服热线950800进行咨询或前往附近的华为客户服务中心进行检测。
正常苹果iPhone14如果是刚刚开始插入数据线充电的话，一般前几分钟手机会发热比较明显，但充电超过10分钟之后，温度会明显的降低。这主要是因为手机在刚刚充电时，尤其是电量较低开始充电的时候，充电功率是比较高的，随着充电电量的提高，充电功率也会逐步降低，这个时候手机就不会太热
按照以下方法检查。问题现象:手机电量较低时，开机或重启速度变慢。问题原因:手机电量较低时，系统对手机性能有所限制，开机或重启速度会有所下降。解决方案:建议您及时给手机充电，当手机电量高于10%后，将会自动解除手机性能的限制。若您的手机在电量充足，且非首次开机/升级后的情况下遇到此问题，请您备份好数据后，携带相关购机凭证前往华为客户服务中心进行检测。
有可能苹果iPhone14的边框材质还是铝金属，质量相对较轻，但也容易弯折，此前使用铝金属的iPhone就出现过弯折的情况。不过在iPhone12之后开始苹果使用的边框加强了耐弯曲能力，以及直角设计风格也对弯折有一定的抗弯效果，但日常使用的时候还是要小心不要被重物压住。
按照以下方法操作。1.清理存储空间和运行内存设备运行内存和存储空间不足时会导致应用卡顿，建议您进入手机管家/平板管家进行清理:进入手机管家/平板管家，点击一键优化/立即优化，优化完毕后，手机管家/平板管家会显示优化结果以及设置建议。根据提示，完成相应的设置。进入手机管家/平板管家，点击清理加速，待扫描完毕后，点击清理项后的立即清理，根据提示删除多余的文件，并卸载不常用的应用，保持存储空间充足（建议预留20%以上）。2.重启设备请您重启设备后尝试。重启能够结束正在运行的应用程序，缓解卡顿现象。3.检查设备是否发热或者充电时使用设备特有的过热保护功能会适当降低系统性能。建议您尽量避免充电时使用，适当降低屏幕亮度，关闭不使用或异常耗电应用与功能，如“蓝牙”，NFC等。4.检查存储卡可能是存储卡存储的文件过多（建议预留10%以上空间），导致读写速度慢，建议您清理存储卡空间，或备份重要数据后格式化存储卡。可能是存储卡硬件异常，是否曾提示“存储卡异常”，若是，建议您尽快更换存储卡。若默认存储位置为存储卡，建议您将默认存储位置更改为“内部存储”后尝试。5.关闭省电模式、保持电量充足如果您开启了省电模式，建议您关闭（设置 > 电池 > 省电模式和 超级省电），并保持电量充足(20%以上)。省电模式和低电量情况下，设备会降低性能以节省电量。6.检查是否三方应用导致卡顿如果您的设备装有第三方管理类型的软件，请卸载此类应用后尝试。通常此类软件与设备自带的手机管家/平板管家存在冲突，会导致运行卡顿。检查是否为使用三方应用时卡顿，建议您向三方应用反馈或致电华为客服。7.检查设备是否正在下载、复制、传输等操作如果设备正在执行上传下载（文件、图片、视频、应用等）、复制(文件管理拷贝数据等)、传输(手机/平板克隆、Huawei Share等)等操作时感觉到卡顿，建议您等待任务结束或停止此操作。您可以下拉状态栏查看上传、下载、传输文件的进度。8.升级系统版本建议您及时进行设备系统更新，并将应用升级到最新版本。新版本会对系统性能进行优化提升。更新方法:进入设置，搜索进入软件更新，点击检查更新。9.恢复出厂设置请您备份重要数据，将手机/平板恢复出厂设置后重试。10.仍然无法解决?如果问题仍然存在，请您备份好数据后携带购机凭证前往华为客户服务中心进行检测处理。
苹果官方支持最高24期分期苹果iPhone14可以在苹果官网、苹果直营店支持分期购买，如果是招行、建行和工商银行三家信用卡，最高24期分期免息消费;苹果官网还支持花呗最高12个月的分期免息；苹果天猫旗舰店支持花呗分期免息，分期数为12期；京东平台则支持京东白条的分期免息政，同样也是12期分期
按照以下方法查询。1.你购买的手机/平板上应加贴尺寸为30mm×12mm 的进网标志（蓝色或绿色）。进网标志上第一行信息(由数字和“-”组成)是该型号手机/平板的进网证号;第二行信息是该部手机/平板的型号;第三行信息为扰码，这个扰码是唯一的。2.网站查询登陆 www.tenaa.com.cn 网站，按提示输入相关信息即可验证。验证时，请注意核对手机/平板在申请办理进网许可证时的样式和外观。3.根据工业和信息化部电信设备进网管理网站发布的域名变更公告，您也可以登陆 jwxk.miit.gov.cn 网站，按提示输入相关信息即可验证，验证时，请注意核对手机/平板在申请办理进网许可证时的样式和外观。4.服务内容 : 查询进网标志信息和手机/平板串号的真伪。本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间、是否长途等支付通信运营商的通信费用。服务时间 : 周一至周五 （节假日除外） 上午8:00—11:30、下午13:00—17:00查询电话 : 010-82058767说明 : 您可以在手机/平板拨号界面下输入 *#06# 查看该部手机/平板的 IMEI 号。如果您购买的手机/平板支持多卡功能，任一 IMEI 进行验证结果为真（通常是 IMEI1），则手机/平板为真。
不能苹果iPhone14普通版不可以支持90Hz的屏幕刷新率，高端的iPhone 14 Pro是支持120Hz刷新率，它使用的是Pro Motion技术，屏幕刷新率可在1Hz-120Hz之间刷新，该技术也可以让iPhone14 Pro拥有息屏显示功能。
2279元。华为Mate50RS保时捷设计款在最近公布了官方报价，如果以旧换新的话，华为Mate50 RS保时捷设计款的换屏需要2279元，全新的需要3079元。
5nm+工艺，GPU性能加强苹果iPhone14搭载的是增强版A15处理器，采用台积电的5nm+工艺，增强版的A15 处理器，相对于去年残血版的A15 处理器在GPU方面有25%的性能提升，CPU方面则和 iPhone 13、iPhone 13 Pro 中的 6 核 CPU、16 核神经引擎版本没有太大的区别
不是华为mate50pro是骁龙8+Gen1芯片，CPU频率为3.2GHz X2*1+2.75GHz A710*3+2.0GHz A510*4，Adreno730 GPU。
不是。华为Mate50并不是麒麟芯片，而是第一代骁龙8+4G芯片。骁龙8Gen1拥有高通的首款Armv9CPU内核、增强的18位三图像信号处理器 （ISP），以及比以往更好的机器学习 (ML) 数字运算能力。最新的 Adreno 内核还支持“桌面级”体积渲染，以获得更精美的图形。还有 VRS Pro，它将基于图像的帧处理集成到其可变速率着色解决方案中，以显着降低性能和功耗。
屏幕、电池、摄像头等不同Mate50屏幕仅支持90Hz刷新率，Mate 50 Pro屏幕刷新率是120HzMate50的电池为4460mAh，Mate 50 Pro是4700mAhMate50主摄没有OIS，Mate 50 Pro支持OISMate50是12MP潜望式长焦，仅支持 100 倍变焦范围，Mate 50 Pro是64MP潜望式长焦Mate50 不支持接近光传感器，Mate 50 Pro有光传感器Mate50 不支持3D ToF深感摄像头，Mate 50 Pro支持
标配8G9月6日华为在发布会上正式推出了四款Mate50 系列新机，分别是mate50、mate50pro、mate50E和mate50 RS，全系标配8G内存，只有保时捷设计RS版本为12G内存。
不可以。华为Mate50的电池是不可拆卸的。虽然说是电池不可拆卸，但是一般去修手机的店中还是有一些店主会帮忙换电池，还是切记别个人尝试去更换电池，不然很可能出现问题，甚至导致手机不能使用。
预计降价500元左右苹果iPhone14发布之后旧款型号都会降价，更早一代的iPhone12预计会降价500元左右，虽然也是降价，但降价的幅度不如iPhone13。实际上目前在电商平台上iPhone12（128GB）价格为4599元，如果是双十一促销节，预计价格有望降至4000元左右，也是旧款机型中比较适合入手的价格。但是iPhone14和iPhone12有两代的差距，性能和拍照有较大的不同，如果有足够预算的话还是推荐购买新机型
是的。华为Mate50 是Type-C接口。USB Type-C是一种USB接口外形标准，拥有比Type-A及Type-B均小的体积，既可以应用于PC（主设备）又可以应用于外部设备（从设备，如手机）的接口类型。当地时间 2022 年 6 月 7 日，欧洲议会和欧洲理事会一致同意，将自 2024 年秋天起在欧盟境内统一使用Type-C接口用于移动设备充电。
有苹果iPhone14对比上一代的iPhone13运行内存都升级到了6GB，且使用的是LPDDR5，上一代则是LPDDR4X。LPDDR5性能提升比较明显，与上代lpddr4x相比，LPDDR5的数据传输速率从4266Mbps提升至5500Mbps，传输带宽从34GB/s提升到了44GB/s；功耗上：相比LPDDR4X，LPDDR5 的VDD2H由1.1V降至1.05V，VDDQ由0.6V降至0.5V