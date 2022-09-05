网易游戏发布中秋节假期未成年人游戏限玩通知

按照以下方法操作。1.清理存储空间和运行内存设备运行内存和存储空间不足时会导致应用卡顿，建议您进入手机管家/平板管家进行清理:进入手机管家/平板管家，点击一键优化/立即优化，优化完毕后，手机管家/平板管家会显示优化结果以及设置建议。根据提示，完成相应的设置。进入手机管家/平板管家，点击清理加速，待扫描完毕后，点击清理项后的立即清理，根据提示删除多余的文件，并卸载不常用的应用，保持存储空间充足（建议预留20%以上）。2.重启设备请您重启设备后尝试。重启能够结束正在运行的应用程序，缓解卡顿现象。3.检查设备是否发热或者充电时使用设备特有的过热保护功能会适当降低系统性能。建议您尽量避免充电时使用，适当降低屏幕亮度，关闭不使用或异常耗电应用与功能，如“蓝牙”，NFC等。4.检查存储卡可能是存储卡存储的文件过多（建议预留10%以上空间），导致读写速度慢，建议您清理存储卡空间，或备份重要数据后格式化存储卡。可能是存储卡硬件异常，是否曾提示“存储卡异常”，若是，建议您尽快更换存储卡。若默认存储位置为存储卡，建议您将默认存储位置更改为“内部存储”后尝试。5.关闭省电模式、保持电量充足如果您开启了省电模式，建议您关闭（设置 > 电池 > 省电模式和 超级省电），并保持电量充足(20%以上)。省电模式和低电量情况下，设备会降低性能以节省电量。6.检查是否三方应用导致卡顿如果您的设备装有第三方管理类型的软件，请卸载此类应用后尝试。通常此类软件与设备自带的手机管家/平板管家存在冲突，会导致运行卡顿。检查是否为使用三方应用时卡顿，建议您向三方应用反馈或致电华为客服。7.检查设备是否正在下载、复制、传输等操作如果设备正在执行上传下载（文件、图片、视频、应用等）、复制(文件管理拷贝数据等)、传输(手机/平板克隆、Huawei Share等)等操作时感觉到卡顿，建议您等待任务结束或停止此操作。您可以下拉状态栏查看上传、下载、传输文件的进度。8.升级系统版本建议您及时进行设备系统更新，并将应用升级到最新版本。新版本会对系统性能进行优化提升。更新方法:进入设置，搜索进入软件更新，点击检查更新。9.恢复出厂设置请您备份重要数据，将手机/平板恢复出厂设置后重试。10.仍然无法解决?如果问题仍然存在，请您备份好数据后携带购机凭证前往华为客户服务中心进行检测处理。