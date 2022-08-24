变现经验 | 三流摄影师凭一己之力搞了个年入82万元的图片素材网站

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picjumbo是由设计师兼摄影师Viktor Hanacek于2013年创建的免费图片网站。2015年，人们从 picjumbo 下载的图片超过250万张。最新数据显示，picjumbo下载图片次数已经超841万张。

如今picjumbo已经成为国外在线出版物中提供免费图片的最佳网站之一，Viktor也靠它年入12万美元（约合人民币82万元）的图片素材网站

下面picjumbo的创始人Viktor Hanacek将分享自己创业经验，希望能对你有所帮助。

#01

一个年入超80万元的免费图片网站

大家好，我是 Viktor，运营着一个免费的图片网站picjumbo。任何人都可以访问它并免费下载网站上所有照片。用户下载的时候，甚至无需注册或电子邮件输入，并且将下载的照片用于自己的博客、网站、Instagram 甚至广告牌。

picjumbo这个项目基本上是我一个人搞定的。不仅负责网页设计，作为摄影师的我还负责照片。我的女朋友帮我发布照片，每天都会进行更新。在这里，你可以找到不同的主题，比如抽象、商业、人和动物、自然、技术、食物或建筑。

虽然所有照片都是免费的，但大家也可以购买All in One Pack（打包下载）服务， 一次性就能将所有免费照片下载到电脑上，或者注册PREMIUM 会员，就获得每月访问更多未发布的照片、整个收藏和额外内容的资格。除了打包服务、会员，广告也是网站获得主要的收入来源之一，目前，picjumbo的月收入超过10，000美元。

#02

想法的诞生

在我开始创建 picjumbo 之前，是一名设计师、摄影师和 WordPress 程序员。从小我就喜欢创作和赚钱。在2006年，就是我13岁的时候，为一家餐馆建立了一个完整的网站，第一次赚了50美元。

高中的时候，博客变得很流行。我则通过在 WordPress 上制作网站来赚钱。那时候我就在思考怎么做才能赚更多的钱。

所以我尝试销售 WordPress 模板、Tumblr 模板和各种 web 模板，我还在当时新的创意市场上销售照片。而且由于照片销售非常好，而且通常是最受欢迎的产品，所以我也尝试将照片放在付费照片网站上，但遭到所有照片网站的拒绝，认为我的照片质量不合格。一气之下，我创建了picjumbo。

当时，我就发现网上很难以简单的方式获得高质量的照片，通常大型付费照片网站只支持可以下载免费缩略图，并带有水印——对于任何设计师来说这简直是地狱。最后只能选择购买。

作为一名摄影师、设计师和 WordPress 程序员，我认为可以改变这个现状。于是 picjumbo 诞生了。

最初网站的增长非常明显，主要由于口碑和不断更新的内容。有杂志主动推荐关于我们网站的文章，也有人在发推文推荐，还有人通过 PayPal Donate 向我们汇款……这一些都是因为，在当时能够下载免费照片是一种全新的体验。

作为一名学生，我买不起付费广告。即便如此，在 picjumbo推出一年半后，网站的访问量仍然很大，仅靠 AdSense 广告（谷歌联盟广告）一个月就可以赚取超过5，000美元，甚至超过15，000美元。

接下来，我将把picjumbo作为全职工作投入。

#03

网站的设计和开发过程

受电影《社交网络》 （The Social Network ）的启发，我几乎用了一个晚上就创建了网站的第一个版本。

我建立了一个 WordPress 网站，创建了一个带有照片库外观的自定义模板，并用自己拍摄一些照片填充，然后等待出售。当时我打算每张照片以1.99美元出售，但作为学生，没有钱做营销。几天后，我改变策略，免费发布了所有照片，希望该网站将获得足够的流量仅靠联盟广告获得收入。

在网站起步不久的时候，只提供大自然、 iPhone、一些酒杯、牛排、派对上的小吃等照片。尽管照片不多，可能不到30张，但我 的想法是从发布之日起，我每天都添加一张照片，访问者就有兴趣每天回到该网站。

我把我周围的一切都拍了下来，作为一名设计师，我很清楚:高分辨率的照片，可以方便添加文本，和展示logo，甚至被引用。

而这真的奏效了!

#04

用社交媒体推广

我的经验告诉我，必须有“粉丝”。Twitter、Facebook、Instagram ...... Dribbble 都是我主流推广的地方。网友也一直在这些社区上分享picjumbo。我还发现在 Twitter 和 Instagram 上建立受众是最容易的。

免费图片网站 picjumbo.com 的第一个版本

我认为现金流管理非常重要。当你赚了很多钱时，很容易忽视它。现在我创建了所有现金流的电子表格，甚至是个人的，并且很清楚下个月我的账户里会有多少钱。

如今，互联网上有大量可用的工具和信息。你只需用心就能寻找到机会。不要去比较，不要因为其他人在 ProductHunt 上发布一个非常好的网站或应用程序而感到沮丧。通常它不会持续很长时间，最终能活下来的产品是能够解决实际问题并提供人们想要的东西。

#05

吸引和留住客户的方法

我认为高质量的内容非常重要，这会获得别人的主动推荐。

几年前，人们下载了超过2，500，000张照片，而我们没有投入一个付费广告。Entrepreneur、TheNextWeb、Smashing Magazine、Forbes、Webdesigner Depot、LifeHacker、Designmodo 和 Buffer博客等最大的杂志都单独撰写了有关 picjumbo 的文章。

那时，picjumbo这类网站的存在是全新的模式，这就是为什么每个人都在讨论它，并开始推荐可以获取免费照片的最佳网站列表。

它证明了50:50规则，花50% 的时间创建内容和50% 的时间分发内容。如果没有人知道，那么出色的产品将毫无用处。

需要关注的是SEO工作，我经常调整网站，使其主要在谷歌Images中可见。因为这些都是照片，所以有必要添加标签，在带有类别和标签的页面上写额外的文本等等。所以在WordPress中，我同时使用了类别和标签。

#06

关于未来

该网站现在每月有大约150，000人访问，并且从一开始就盈利。我尽量保持一切简单和简约化。对于未来，仍然看到营销方面的巨大潜力。

如今，平台上今天大约有5，000张免费照片，超过10，000张是高级会员才能获取的。其中有99% 的照片都是我拍的。接下来，我将慢慢开始在网站上吸引更多的摄影师。

通过创业，我也深刻领悟到:最重要的是要保持业务、数据和利润，而不是漂亮的办公室、新的 Macbook等外在的东西。当时代变得艰难时，“数据”会拯救你，而不是一个好的办公室。

注:文章图片均来自picjumbo官网截图

参考资料来源:

[1]https://picjumbo.com/

[2]https://www.starterstory.com/stories/picjumbo-ddaf231a-aed2-443e-b4f7-d6437d35243a

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