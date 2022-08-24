魔兽世界怀旧服WLK奶骑毕业装备搭配 神圣奶骑bis装备及出处汇总

魔兽世界怀旧服中不少玩家是有玩奶骑作为主职业的，很多玩家还不清楚奶骑在WLK版本的毕业bis装备怎么搭配，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。

1.武器bis装备可选择:瓦兰奈尔，远古王者之锤、燃铁壁垒、新生圣契

瓦兰奈尔，远古王者之锤是《魔兽世界》巫妖王之怒（WLK）资料片中通过奥杜尔副本系列任务获得的传说级(橙色品质)单手锤。

瓦兰尼尔，远古诸王之锤 的制作方式与 埃提耶什，守护者的传说之杖 类似，需要玩家在奥杜尔中收集30块 瓦兰尼尔的碎片，之后通过收集好的碎片触发一个任务，通过该任务最终重铸这把传说之锤。瓦兰尼尔的碎片由奥杜尔的首领掉落，拾取后绑定，且不可交易。

1.击杀任何奥杜尔副本的BOSS收集30块“瓦兰奈尔的碎片”，合成“破损的瓦兰奈尔碎片”档案台控制室交任务。

2.将“松散的瓦兰纳尔碎片”在尤格萨隆发出咆哮时扔进它的嘴里。

3.击杀尤格萨隆，得到“重铸的远古王者之锤”。

4.档案台控制室交任务，得到“瓦兰奈尔，远古诸王之锤”。

燃铁壁垒是冰冠堡垒玛洛加尔领主掉落。

新生圣契英雄纹章15牌子兑换。

2.头部选择:神圣光誓头冠

神圣光誓套装，ICC可兑换。

3.手套选择:阵亡领主的手甲

阵亡领主的手甲是冰冠堡垒亡语者女士掉落。

4.颈部选择:鲜血皇后的殷红项圈

鲜血皇后的殷红项圈是冰冠堡垒鲜血女王兰娜瑟尔掉落。

5.腰带选择:形影分离护带

形影分离护带的出处是红玉圣殿海里昂掉落。

6.肩部选择:神圣光誓肩铠

7.裤子选择:天灾使者的污斑长裤

天灾使者的污斑长裤是冰冠堡垒烂肠掉落。

8.披风选择:暮色蒸腾披风

暮色蒸腾披风是红玉圣殿海里昂掉落。

9.鞋子选择:预兆之靴

预兆之靴是红玉圣殿海里昂掉落。

10.衣服选择:抗腐胸甲

冰冠堡垒腐面掉落。

11.护腕选择:火夜护腕

火夜护腕是红玉圣殿海里昂掉落。

12.戒指选择:飞升之戒、永恒智慧之灰烬指环

永恒智慧之灰烬指环是ICC声望戒指。

飞升之戒是冰冠堡垒冰冠冰川炮舰战掉落。

13.饰品选择:陨星水晶、复苏饰物

陨星水晶是奥杜尔观察者奥尔加隆掉落，复苏饰物是凯旋纹章50兑换。

以上就是魔兽世界怀旧服WLK奶骑毕业bis装备及出处汇总，希望对大家有所帮助。

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