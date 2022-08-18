拼多多回应9月上线跨境电商平台消息：不予置评

站长之家(ChinaZ.com) 8月18日 消息:日前，有媒体报道称，拼多多正在筹备跨境电商平台，应用预计在9月中旬上线，第一站是美国。拼多多对此回应称，“对此消息不予置评”。

据报道，拼多多筹备的跨境电商平台模式将效仿中国最大跨境电商独立站SheIn，正在全品类招商。此外，报道还称拼多多的跨境平台也给出商家 “0元入驻、0扣点” 的优惠。

对于这一消息，拼多多官方并未给出明确的答复，至于届时能否上线还有待观察。

（举报）