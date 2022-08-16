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苹果第10代iPad设计或有重大变化 已开始大规模生产

2022-08-16 16:05 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月16日消息:据DigiTimes的报道，苹果传闻中的第十代iPad目前正在生产中，将有「重大」设计变化。

iPadOS 16图片来源苹果

DigiTimes的报告没有提供有关第十代iPad新设计的任何具体细节，但有传言称，该设备将采用更大的10.5英寸显示屏，边框略薄，有一个USB-C接口，以及一个带有突出的后置摄像头的直角边框外壳。这款成本较低的iPad预计仍会有一个Touch ID按钮，但最近泄露的渲染图显示该设备没有像其他iPad型号那样的耳机插孔。

除了重新设计外，据传低成本的iPad将获得更快的A14仿生芯片，并支持5G。其他采用A14芯片的设备包括第四代iPad Air和所有四款iPhone12型号。据DigiTimes报道，苹果公司计划在9月推出第十代iPad，但报道中援引的消息人士称，他们担心制造工厂所在地实施的临时电力限制。iPad主要由制造商富士康和仁宝在四川生产，报告还说，因断电而停产6天可能不会影响8月份的整体生产效率。但是，如果限电时间延长，报告称产品的大规模生产可能会受到影响。

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苹果在2021年9月的发布会上，与iPhone13、Apple Watch Series7和第六代iPad mini一起发布了第九代iPad。今天早些时候有传言说，第十代iPad将在10月的活动上发布。

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