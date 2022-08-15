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淘宝直播新增《机构及主播绑定关系管理规则》 9月30日生效

2022-08-15 15:46 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月15日 消息:今日，淘宝网发布通知称， 为了营造更好的淘宝直播生态，保障主播和机构双方的合法权益，淘宝直播拟新增《机构及主播绑定关系管理规则》。

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据悉，规则适用于在淘宝直播机构后台上使用账号绑定功能的主播与机构。此次规则变更于2022年8月15日进行公示通知，将于2022年9月30日正式生效。

因新规则上线，对于在本规则生效之日前绑定关系已到期的机构和主播，平台建议双方确认是否继续建立绑定关系。若双方经协商一致确认继续建立绑定关系的，可按流程延续双方绑定关系;若双方经协商一致确认不再继续绑定的，在本规则生效之日后，主播/机构双方任意一方发起解绑流程，无需对方同意，即可解除双方绑定关系。

若主播或机构任意一方有充分证据支持解绑，任意一方发起解绑流程，若多番遭到拒绝，可以通过播娘娘进行申诉;若主播连续180天未开播（即30天内该主播有效开播场次<1场），主播主动发起解绑流程时，主播与机构将自动解绑。

机构和主播出现以下情形的，平台支持解除双方的绑定关系:

1、平台绑定期限届满

机构与主播在平台绑定时约定的绑定有效期限届满后，系统将自动解除双方在平台的绑定关系。

2、双方协商一致解绑

主播与机构之间经协商一致后，主播和机构双方均可自主发起解绑流程，主播/机构一方发起解绑申请后，双方账号绑定关系自另一方在平台确认同意解除绑定关系时予以解除。

3、解绑申请超时处理自动解绑

机构或者主播任意一方发起解绑流程后，另一方在收到解绑申请之日起15个自然日内不进行任何处理的，则双方在平台的绑定关系自动解除。【解绑流程产品操作说明】

4、未激活沉睡主播支持解绑

若机构绑定的主播连续150天内无开播记录，平台将给予机构沉睡主播为期30天的激活期，30天内该主播有效开播场次≥1场（有效开播场次指直播时长30分钟以上），则视为激活成功，主播与机构可延续绑定关系;若30天内该主播有效开播场次<1场，该主播可以发起解绑流程，无需机构同意，平台将支持解除双方绑定关系。

5、其他平台支持解绑情形

（1）机构因违反《淘宝直播机构管理规范》或因其他违法违规行为被平台清退机构身份的，平台将自动解除其与旗下所有达人/店铺的绑定关系。

（2）法院裁判文书/仲裁裁决书等认定机构与主播的合作关系已终止或解除的，机构或者主播任意一方持该裁判文书可解除绑定关系。

（3）主播或者机构任意一方进入播娘娘进行纠纷申诉，依据播娘娘申诉规则，经平台判定支持解绑的。【播娘娘使用指南】

（4）其他情况下，机构与主播双方因发生任何争议未能妥善处理争议，对平台经营秩序造成不良影响的，平台有权立即解除双方在平台的绑定关系并终止向双方提供系统后台绑定及相关服务。

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