抖音电商新增《虚假宣传：品牌不一致实施细则》

站长之家（ChinaZ.com）8月12日 消息:近日，抖音电商发布了通知称，为保护消费者权益，维护平台秩序，平台制定《虚假宣传:品牌不一致实施细则》，规则公示期为:2022年08月08日~14日，预计于8月15日生效。

据介绍，品牌不一致指，直播间背景板、口播、字幕、卖点文案、直播/短视频画面、管理员评论、账号信息等场景显示的商品品牌信息，与正在分享的商品品牌不一致、不匹配，误导消费者的行为。

以下这些行为都会被判定为“品牌不一致”:

1、主播口播指向一个任意品牌，实际对应商品无品牌或为其他品牌;

案例1:口播“伊利”24盒，6月生产，“讲解中”商品为蒙牛商品链接;

2、直播画面存在2个或以上商品，其中直播间信息（包含口播、标签、贴纸、背景板宣传语、活动信息等）指向其中一个品牌商品信息，实际对应商品非该品牌，造成消费者混淆;

案例:直播画面上方为李子柒品牌商品，下面绿色商品为其他品牌，且无法明确辨识该品牌，直播间贴纸上的信息指向李子柒品牌，实际对应商品为其他品牌;

3.直播背景板指向一个任意品牌商品，实际主播讲解中商品非该品牌或无品牌，且高度相似，造成消费者混淆;

案例:背景板展示小米耳机xx型号，主播实际讲解中为非该品牌耳机，由于两款耳机高度相似，造成消费者混淆讲解中商品也为小米品牌;

违规处罚方面，若创作者涉及以上违规情形，平台有权单方面判定用户违规性质及适用的处理标准，并对该用户作出进一步处罚。涉及品牌不一致相关判罚，包括但不限于:

用户资料重置

抖音号重置

违规视频仅个人主页可见

下架违规购物车

账号商品分享功能停用整改/ 永久 关闭功能

关闭功能 主播违规警告提示

直播间商品下架

涉嫌违规内容直播中断/封禁开播/ 永久 封禁直播功能

封禁直播功能 永久 封禁帐号

注:若用户单次违规情节严重，对抖音平台的正常运营秩序造成严重影响，抖音平台有权单方面判定用户违规性质及适用的处理标准，并对该用户作出进一步处罚。

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