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三星：计划到2025年将折叠机销量占比提升至五成

2022-08-11 14:07 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月11日消息:三星于昨日晚间正式发布的新一代旗舰折叠屏手机Galaxy Z Flip4和Galaxy Z Fold4。

Galaxy Z Flip 4，三星，折叠屏

据发布会介绍，三星Galaxy Z Flip4延续了标志性设计的同时也带来了一系列升级与创新。在保持超轻巧设计的基础上，提供了更优化的影像拍摄体验、更持久的续航电量以及可丰富扩展的自定义选项。而三星Galaxy Z Fold4则是搭载了先进的影像技术和强劲的处理器，其技术成熟的折叠设计、沉浸感十足的屏幕、如PC般便捷的多任务处理功能，也再次为用户提供了更多的可能性。

在耐用性方面，新机的边框和铰链盖均采用了装甲铝材质，外屏和机身后盖采用了Corning® Gorilla® Glass Victus®+玻璃。同时，三星通过优化屏幕结构，进一步提升了主屏面板的耐久度，有效降低外部冲击带来的损伤。三星Galaxy Z Flip4和Galaxy Z Fold4均支持IPX8级防水，让用户在遇到降雨时无需过分担心。

三星 SAMSUNG Galaxy Z Flip4 掌心折叠设计 多视角免手持社交影像系统 小屏大用 8GB+256GB紫 幽紫秘境
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据韩联社消息，三星电子MX部门（移动业务部门）社长卢泰文举行记者会时表示，争取到2025年将折叠屏智能手机销量占公司高端手机销量的比重提升至五成以上。卢泰文表示，这两款新品将推动折叠屏手机在全球市场的主流化和大众化，今年目标是售出1000万部折叠屏手机。三星将努力提升折叠屏手机在国际市场的接受度。这是三星最顶尖的产品，也是未来最重要的「规则改变者」。

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