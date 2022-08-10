京东联盟将对推客黑名单系统化 9月1日起实施

站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:近日，京东联盟平台发布了推客黑名单系统化公告，并将于9月1日起实施。
公告称，为规范联盟会员推广行为，自9月1日起，联盟平台将对每自然月周期内违规订单的情况进行统计，并视联盟会员违规情节严重程度进行处理。
京东联盟提醒，如推客们收到预警通知，请及时停止违规推广行为，并删除违规推广内容。
（举报）
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京东联盟面向会员发布通知称，电子发票功能上线...根据通知，官方表示，为方便广大企业推客，如提供的发票类型是电子发票，可以登录京东联盟PC端自行上传，具体路径在结算中心-提现记录可以看到上传电票按钮，付款时效为5个工作日左右...
京东今日宣布，2022年9月1日，京东将升级全新店铺星级，最高星级为5星，最低星级为2.5星，围绕展示升级、权益加码、考核简化，得分优化...早在8月2日，京东已发布全新店铺星级内测版;8月中京东将发布全新店铺星级规则;9月1日全新店铺星级正式生效，同时旧版风向标下线;9月底全新五星好店全面上线...全新“京东店铺星级”向消费者展示的店铺星级全新升级改版，店铺星级会在京东APP端商品详情页、店铺首页、店铺详情页等页面通过星级图案和星级得分形式展示......
快手发布《关于传奇游戏直播治理公告》称，为落实企业主体责任，维护平台游戏生态，营造健康有序的游戏社区环境，平台将于8月1日起对传奇游戏直播权限实施调整...● 限制传奇游戏直播权限，非主播池内主播不能直播传奇游戏;...● 根据违规情况对帐号做出关播、直播权限限时封禁的处罚...
今天华为公布了鸿蒙3.0的支持多设备通信共享的设备名单...华为Mate40、华为Mate40Pro、华为Mate40EPro、华为Mate40Pro+、华为Mate40RS保时捷设计、华为MateX24G版、华为MateX25G版、华为nova9、华为nova9Pro、华为nova10、华为nova10Pro、华为P50E、华为MatePad11......
在发布会开头，华为终端 BG CEO余承东公布数据称，搭载HarmonyOS2的华为设备数突破3亿...HarmonyOS3将于9月启动规模升级...华为P50系列:华为P50、华为P50Pro、华为P50Pro典藏版、华为P50Pocket、华为P50Pocket艺术定制版...华为Mate40系列:华为Mate40、华为Mate40Pro、华为Mate40Pro4G、华为Mate40Pro+、华为Mate40RS保时捷设计、华为Mate40RS保时捷设计典藏版......
2022年第四季度开启公测的设备名单为：华为Mate40、华为Mate40Pro、华为Mate40EPro、华为Mate40Pro+、华为Mate40RS保时捷设计、华为MateX24G版、华为MateX25G版、华为nova9、华为nova9Pro、华为nova10、华为nova10Pro、华为P50E、华为MatePad11......
今早苹果的一份内部文件中显示，原定于9月13日发布的iPhone14系列将提前至9月6日发布，整整提前了一周...从往年的发布时间来看，9月6日的时间点要更早一些，但需要注意的是，首销的日期仍然是9月23日...
中关村在线消息：华为官方公布了首批升级HarmonyOS3的设备名单，据悉首批公测升级将于9月开启公测，首批机型为华为P50、华为P50Pro、折叠屏手机华为P50Pocket，此外最新发布的平板电脑华为MatePadPro11也在首批升级名单当中...HarmonyOS3手机操作系统重点升级了操作易用性、超级终端、隐私安全，以及信息无障碍四大方面...
据海外媒体曝光今年由于疫情、整体市场竞争加剧等因素影响，苹果今年iPhone14的销售日期可能将会提前，同为9月发布的华为Mate50也给苹果带来了不小的压力...
亚马逊将从9月起将其Prime月租服务的价格提高12.5%--即1英镑--至8.99英镑，德国亚马逊的用户也在今天早晨收到了涨价通知信，涨价幅度同样为1欧元...
按照以下步骤进行绑定。Xiaomi Watch S1Pro需通过小米运动健康APP绑定，绑定方式如下:1、长按电源键3秒左右将手表开机。使用手机扫描手表屏幕二维码，或在手机应用市场搜索“小米运动健康”，下载并安装小米运动健康APP;2、打开小米运动健康APP，根据弹框提示开启APP相关权限。点击“添加设备”，点击自动扫描设备或者小米手表S1皆可，当出现手表的蓝牙名称时，点击进行配对;3、 当手机显示与手表屏幕相同的安全码时，点击“配对”，完成与手表的配对连接。注:1、在配对程中，请确认手机蓝牙处于开启状态，保证手表与手机的连接正常;2、绑定后需将APP锁定在手机后台，避免被系统关闭，而导致与手机断开连接，影响手表的正常使用。
支持Redmi K50 至尊版WLAN 协议：WiFi6 增强版，WiFi 5，WiFi 4 以及 802.11a/b/g；WLAN 频率：2.4G WiFi | 5G WiFi；支持 2x2 MIMO，8x8 Sounding for MU-MIMO，WiFi Direct， Miracast，2.4G、5G 双路并发；蓝牙：Bluetooth 5.2 支持 AAC / LDAC / LHDC
小米运动健康APP。小米 Watch S1Pro需通过小米运动健康APP绑定连接。小米运动（原名小米手环），是小米手环的官方应用(APP），2022年2月26日，小米运动 App 发布5.6.0版本更新，正式更名为 Zepp Life，去掉了名称中的“小米”字样，并且上线了全新的应用小米运动健康。小米运动健康APP新应用可以在小米应用商城上进行下载，也是可以在说明书中扫描二维码进行下载。
n1 / n3 / n5 / n8 / n28a等频段Redmi K50 至尊版支持的5G频段有：5G：n1 / n3 / n5 / n8 / n28a（上行：703MHz-733MHz，下行：758MHz-788MHz） / n38 / n40 / n41 / n77 / n784G频段：4G：FDD-LTE：B1 / B3 / B4 / B5 / B8 / B18 / B19 / B26 TDD-LTE：B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B423G：WCDMA：B1/ B4/ B5/ B6/ B8/ B192G：GSM：B2 / B3 / B5 / B8；CDMA 1X：BC0支持 4×4 MIMO天线技术丨HPUE丨HO RxD
不可以。小米Watch S1 Pro是不支持测血压的，血压的测量是万万不可大意的，跟测心率不同，测血压还是需要专业的仪器比较好，本身血压这个健康数值关系到生命的健康，所以一般手表都是不能测试血压的，就算是有一些能够简单测试血压的电子产品，但是还是建议用专业的仪器去测量自己的血压。
120瓦Redmi K50 至尊版充电速度是120瓦，官方提供标配 120W 充电器，兼容 PD 充电协议。手机支持 QC3+ / PD2.0 / PD3.0 快充协议，内置5000mAh(typ)锂离子聚合物电池。Redmi K50 至尊版的快充速度是目前安卓手机中比较快的速度，基本可以满足绝大多数消费者对快充的要求
可以。小米Watch S1Pro的防水等级是5ATM，5ATM 防水等级（相当于水下 50 米深度），支持在泳池游泳、浅滩游泳及其他浅水域的水上活动时佩戴，但不适用于热水淋浴、桑拿和潜水，并需避免在水上运动时高速水流的直接冲击;防水功能并非永久有效，可能随着时间推移而减弱。
超级夜景、电影模式、人像美颜等Redmi K50 至尊版后置摄像头提供模式有：万物追焦 | 超级夜景｜电影模式｜电影滤镜｜超级防抖｜峰值对焦｜曝光反馈｜声控拍照｜定时连拍｜魔法 分身｜定格分身｜萌拍 3.0｜文档模式 2.0｜前后双景｜延时摄影｜长曝光｜语音字幕｜动态照片｜VLOG｜ 智能构图 | AI 水印｜AI 相机｜人像美颜｜录像美颜｜万花筒｜专业 RAW 格式｜视频标记｜视频虚化Redmi K50 至尊版前置摄像头模式：屏幕补光｜音量键倒计时拍照｜超级夜景｜声控拍照｜定时连拍｜萌拍 3.0｜前后双景｜延时摄影｜ 语音字幕｜动态照片｜AI 水印｜人像美颜｜视频美颜｜万花筒｜视频标记
参数配置如下。产品参数-产品型号：M2134W1产品材质：蓝宝石玻璃（盖板+心率窗）、不锈钢中框表带材质:氟橡胶、小牛皮产品颜色:黑色不锈钢表壳（黑色氟橡胶表带）、银色不锈钢表壳（真皮棕色表带）产品尺寸:46mm x46mm x11.28mm（不包含表带和局部凸起）屏幕:1.47英寸 AMOLED 显示屏屏幕分辨率:480x480表带可调长度:140～210mm（氟橡胶表带）、135～205mm（真皮表带）电池容量:500mAh电池类型:锂离子聚合物电池工作温度:-10℃~45℃防水等级:5ATM传感器:心率传感器（含血氧）、加速度传感器、陀螺仪地磁传感器、气压传感器、环境光传感器电容传感器、温度传感器充电接口:无线充电麦克风:支持扬声器:支持系统与网络系统语言:简体中文、英文支持系统:Android6.0或 iOS13.0及以上版本卫星定位:北斗、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS无线连接:蓝牙™5.2; Wi-Fi IEEE802.11b/g/n2.4GHz（发射功率限值小于10mW(e.i.r.p）);802.11a/n5GHz （工作频段:5150-5350MHz及5725-5850MHz，其中工作于5725-5850MHz 频段发射功率限值小于25mW（e.i.r.p）)
长度：163.1mm、宽度：75.9mm、厚度：8.6mmRedmi K50至尊版机身大小为长度：163.1mm、宽度：75.9mm、厚度：8.6mm，重量：202g。Redmi K50 至尊版屏幕是6.67 英寸，分辨率： 2712 x 1220（1.5K）的OLED直屏。Redmi K50 至尊版从它的尺寸、重量来看，基本算是比较轻的一款手机，同时也提供了5000mAh电池，足够大多数人日常使用
按照以下步骤进行。通过小米运动健康 APP 连接手表过程中，授权手表进行蓝牙音频连接。确保手机和手表保持蓝牙连接（可打开手机蓝牙连接列表，检查手表设备是否显示已支持音频及通话）。 1、接听电话:手机来电时，手表将同步提示来电，手表端点击接听按钮或挂断按钮，可以接听/拒接电话（手机同步操作）;使用手机接听时，可在音频设备中选择小米手表，也可以使用手表进行通话。2、拨打电话:在手表的通话记录，未接来电提醒中点击记录，均可发起拨打电话（手机同步操作）。
是Redmi K50 至尊版内置了X轴线性马达，是目前比较常用的线性马达，其模拟振动类型多样，效果普遍好于Y轴、Z轴线性马达，几乎是所有旗舰智能手机中标配的线性马达类型。
可以。虽然小米Watch S1 Pro可以打电话，但是不支持独立通话，也就是不支持eSIM功能，脱离了手机或者是蓝牙就无法打电话了，就跟你买个蓝牙耳机接听通话是一个意思，如果你想要独立通话的手表，就需要看看是否支持eSIM功能，只有开通了eSIM功能，才能脱离手机，使用你自己的SIM卡进行打电话。
是Redmi K50至尊版拥有立体声双扬声器，该手机支持的音频格式有MP3，FLAC，APE，AAC，OGG，WAV，AMR，支持AWB Hi-Res Audio 认证、Hi-Res Audio Wireless认证和杜比全景声
不支持。小米Watch S1 Pro和S1一样都是不支持eSIM独立通话的，所以是脱离了wifi蓝牙或者是手机就不能打电话，只能通过小米运动健康APP连接手表，然后使用蓝牙音频，这样手机来电了，手表终端也会显示来电，可以接听电话，使用手机接听时，可在音频设备中选择小米手表，也可以使用手表进行通话。
5000mAhRedmi K50 至尊版电池容量为5000mAh，为锂离子聚合物电池，不可拆卸，它的充电速度为120W有线快充，手机支持 QC3+ / PD2.0 / PD3.0 快充协议，提供标配 120W 充电器，兼容 PD 充电协议
14天。典型使用模式 14 天测试条件:使用默认出厂设置、默认静态表盘;开启抬腕亮屏，每天查看手表亮屏 200 次;每天进行 APP 数据同步 1 次;开启消息通知，每天接收并显示消息通知 100 条、来电提醒 2 次;每周使用腕上蓝牙通话 15 分钟;每天使用 NFC 刷卡 8 次;每天 2 个闹钟;每周连接耳机播放音乐 30 分钟;开启 10分钟/次全天心率监测，关闭全天血氧检测、全天压力监测、高精度睡眠监测;每周进行 3 次户外运动，每次持续30分钟（GNSS开启）。重度使用模式 10 天测试条件:使用默认出厂设置、默认静态表盘;开启抬腕亮屏，每天查看手表亮屏 200 次;每天进行 APP 数据同步 2 次;开启消息通知，每天接收并显示消息通知 200 条、来电提醒 4 次;每周使用腕上蓝牙通话 30 分钟;每天使用 NFC 刷卡 10 次;每天 4 个闹钟;每周连接耳机播放音乐 60 分钟;开启 1分钟/次全天心率监测，开启全天血氧检测、全天压力监测、高精度睡眠监测;每周进行 5 次户外运动，每次持续30分钟（GNSS开启）。
后置三摄，主摄为一亿像素的S5KHM6Redmi K50 至尊版后置三摄，参数分别是1 亿像素超清主摄：S5KHM6，1/1.67″感光元件，1.92μm 融合像素，OIS 光学防抖，1G + 5P 玻塑混合镜头，f/1.6 超大光圈；80 万像素超广角镜头：120° FOV；200 万 像素微距镜头；前置2000万像素，为索尼IMX596
有以下区别。小米Watch S1Pro 相比 小米Watch S1，主要升级项整理如下:1.【屏幕&材质】S1Pro采用了更大的1.47英寸AMOLED屏，屏占比更高，正面/背面心率窗皆采用蓝宝石玻璃镜面;S1采用1.43英寸 AMOLED屏，仅正面采用蓝宝石玻璃镜面，边框收窄了18%，实现了72.7%的屏占比。2.【旋转表冠】S1Pro 增加旋转表冠部件，轻轻旋转可实现浏览列表、调节音量、查看长信息等便捷交互，并结合 Z 轴线性马达，实现细腻触感反馈。3.【芯片升级】S1Pro采用台积电12纳米先进制程芯片，结合深度定制内核调度策略，大幅提升能效。强劲算力下依旧保证持久续航，与MIUI Watch配合无间，带来顺滑表现。S1采用22纳米制程芯片。4.【系统升级】全新MIUI Watch系统，交互界面升级，更好看更流畅。5.【丰富互联互通功能】支持例如手机快速弹窗配对、消息通知、勿扰设置、WLAN密码、日程信息一键同步等跨屏智能联动功能。（以上功能仅支持部分机型及系统）
6.67英寸，分辨率：2712 x 1220，OLED柔性直屏Redmi K50 至尊版屏幕尺寸：6.67 英寸，分辨率： 2712 x 1220（1.5K） 色彩显示：12bit，对比度：5，000，000:1，显示帧率：最高 120Hz，触控采样率：最高 480Hz，1920Hz 高频 PWM 调光、原色屏 | DCI-P3、SGS 低视觉疲劳认证、护眼模式、环境色温感应、360°感光、阳光屏、Adaptive HDR、 HDR10+、杜比视界 、屏下指纹、暗光解锁、心率检测