京东联盟将对推客黑名单系统化 9月1日起实施

站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:近日，京东联盟平台发布了推客黑名单系统化公告，并将于9月1日起实施。

公告称，为规范联盟会员推广行为，自9月1日起，联盟平台将对每自然月周期内违规订单的情况进行统计，并视联盟会员违规情节严重程度进行处理。

京东联盟提醒，如推客们收到预警通知，请及时停止违规推广行为，并删除违规推广内容。

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