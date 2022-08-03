百度百家号打击挂载恶意导流链接行为 遏制网络黑灰产

站长之家（ChinaZ.com）8月3日 消息:近日，百度百家号发布了《关于百度对挂载恶意导流链接整治行动的公示》，宣布将对挂载恶意导流链接行为进行治理。

百家号表示，将深入开展清理整治行动，遏制网络黑灰产、严厉打击挂载恶意链接的违法违规内容。

据悉，百家号此次打击的恶意链接类违规内容包括但不限于：诱导分享内容、色情低俗内容、违法违禁品售卖信息、恶意营销垃圾广告等。

据了解，就在几天前，百家号宣布下线接口发文自助开通功能。

当时，百家号表示，因业务调整，百家号已于7.27日下线接口发文自助开通功能，并对已开通但未使用的账号关闭接口权限，调整后将影响部分作者使用开发功能。鼓励创作者通过百家号平台及百家号APP发布内容，优质内容将更好获得分发及推荐。

以下为百家号公告全文:

为进一步规范网络传播秩序，营造清朗网上空间，平台将深入开展清理整治行动，遏制网络黑灰产、严厉打击挂载恶意链接的违法违规内容。恶意链接类违规内容包括但不限于诱导分享内容、色情低俗内容、违法违禁品售卖信息、恶意营销垃圾广告等，这些内容严重触犯国家相关法律法规，各位百家号创作者也请对已发布内容进行自查自纠，自觉对不规范内容进行清理。此外，广大用户如发现站内违规内容，欢迎举报反馈。

百家号作者服务中心

2022年08月02日

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