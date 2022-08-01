市场监管总局经营者集中反垄断业务系统正式上线

站长之家 8月 1日讯：今日，市场监管总局宣布，经营者集中反垄断业务系统（jyzjz.samr.gov.cn）正式上线，该系统集合了我国经营者集中反垄断法律法规制度、申报流程、审查流程，实现“申报端”“委托端”和“审查端”数字化交互，通过数字赋能推动提升申报和审查效能。
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市场监管总局根据《中华人民共和国反垄断法》对二十八起未依法申报违法实施经营者集中案件作出行政处罚决定...
市场监管总局根据《中华人民共和国反垄断法》对阿里巴巴收购百世集团、腾讯控股收购北京北半球国际文化等二十八起未依法申报违法实施经营者集中案件作出行政处罚决定...
市场监管总局宣布持续加强雪糕产品质量安全监管...市场监管总局称，据初步统计，2022年上半年，各级市场监管部门共组织监督抽检3137批次雪糕产品，检验项目包括蛋白质、甜蜜素、糖精钠、阿斯巴甜、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单增李斯特菌等...据名单显示，抽检不合格产品包括了，小布丁奶油雪糕、香芋雪糕、爱尚草莓雪糕、小花腰绿豆味雪糕、和谐号雪糕（奶酪味）、可比熊、大布丁雪糕、牛奶大板、醉美榴莲、乐糕、爱迪神童雪糕、回味969、意大利奶纯、芭芘莓草莓口味雪糕和甜糯玉米等...
现依法将行政处罚决定书予以公告...
昨日，杭州市市场监督管理局发文称，美团外卖“拼好饭”入驻商家因食品安全问题被媒体曝光，该事件反映出外卖送餐平台对商家资质审核不严、对商家低价恶性竞争管理引导不够等问题...7月21日，杭州市市场监管局约谈了本市美团、饿了么等外卖送餐平台，要求相关平台落实食品安全管理责任、严禁餐饮商家低价恶性竞争...二是低价恶性竞争往往伴随着潜在的食品安全问题，餐饮行业要进一步规范经营秩序，严格禁止恶性竞争，更不允许低价倾销扰乱市场秩序...
Google 之所以做出这些妥协，是因为有报道称一些美国参议员正计划提出一项针对该公司科技业务的新法案...不过这次 Google 可能解决不了...自然这并不是 Google 等其他科技公司首次面临反垄断监管，但鉴于这次 DOJ 亲自下场可能会产生一些严重的后果...
今日凌晨，苏宁易购发布声明称，网传“苏宁易购破产清算”系谣言，目前经营一切正常，业务企稳向好...财报显示，苏宁易购2021年实现营业收入1389.04亿元，同比下降44.94%...截至2021年12月31日，苏宁易购线下渠道拥有各类门店11281家，其中自营门店2103家，苏宁易购零售云加盟店9178家...
北京市市场监管局发布《关于做好明码标价的提醒告诫书》指出，经营者在销售、收购商品和提供服务过程中，应当依法公开标示价格等信息...同一品牌或种类的商品因特征不同而实行不同价格的，应当针对不同的价格分别标示品名...北京市东城区市场监管局的执法人员发现北京酷丝特商贸中心、北京家和康泰商贸有限公司等6家经营主体存在雪糕未明码标价情况，东城区市场监管局当场对以上经营主体共处罚款5500元...
手机/平板从右上角下拉通知栏，进入控制中心，即可找到“小米妙享中心”卡片或按钮...在手机上，用户从控制中心-小米妙享中心入口进入;在平板上，从最近任务-屏幕左上角的小米妙享中心入口进入...在手机、或平板上，将手机画面卡片、或平板画面卡片拖拽到电视上，可享受电视投屏...要想使用小米妙享中心功能，手机需要安装 MIUI13系统，现支持小米平板5，以及多款小米电脑、小米电视等产品...
抖音电商发布了关于《行业管理规范》修订的意见征集通知，意见征集期:2022年07月28日-8月04日...4、通讯/充值/话费类商品中新增禁止发布分期返还/分期交付、官方不可查证的商品...（1）商家须发布即充即用的商品，禁止发布分期返还/分期交付类商品;...（2）商家须发布官方可查证且授权合规的商品，禁止发布官方不可查询的号卡/套餐等商品......
DDR5-4800、LPDDR5-6400。锐龙R7 6800H支持的内存频率是DDR5-4800Mhz以及LPDDR5-6400Mhz。LPDDR内存全称是Low Power Double Data Rate SDRAM，中文意为低功耗双倍数据速率内存，又称为mDDR（Mobile DDR SDRM），是美国JEDEC固态协会面向低功耗内存制定的通信标准，主要针对于移动端电子产品，按照官方的说法就是LPDDR5 性能较上代提升50%，功耗却降低到20%。
2149元左右iPhone14系列的换屏价格预计和上一代机型差不多，预计是iPhone 14 Pro Max 2559元，iPhone 13 Pro 2149元，iPhone 13 2149元，iPhone 14 Plus换屏价格预计也是2559元，如果购买了AppleCare+的用户，换屏价格预计是 188 元。
GTX1650。锐龙R7 6800H核显的性能大概是和MX450差不多，MX450虽然纸面上的数据和GTX1650很像，但是实际的性能以及跑游戏的具体帧数上来看的话，GTX1650都会比锐龙R7 6800H核显来的好，使用差距就有点类似玩游戏，一个只能开低特效一个是能开到中特效。如果只是拿来办公，体现出差距还是比较困难的。
是iPhone14的处理器将是满血版的A15。满血版的A15比A14 强20%。满血A15 的性能非常强，Geekbench跑分比A14多2000。A15 单核性能提升了8%，多核提升了15%，GPU则提升了26.2%。A15 采用的是台积电工艺，5nm增强版，功耗提升较大，不过续航提升更大，相比于A14 功耗还少了15%。满血版的A15是5 个GPU核心，残血版A15是4个GPU核心，因此在处理一些画面效果上满血版的性能更强
大型网游、普通配置单机。锐龙R7 6800H的核显是AMD Radeon 680M，这个显卡的性能并不是特别强，大概相当于Nvidia GeForce MX450，所以如果你是玩大型网游，比如绝地求生低配置、英雄联盟、魔兽世界低配置、原神都是可以玩的。单机方面的话，如果你要玩艾尔登法环这样新出的三A游戏会比较困难，1060都不好带动，MX450就别想了，但是几年前或者一些日式RPG这样要求不高的游戏，都是可以玩的。
不是iPhone14使用的大概率和iPhone13一样的LPDDR4X，内存预计会提升到6GB，iPhone 14 pro和 iPhone 14 Pro Max预计会使用更先进的LPDDR5，运行内存会提升到8GB，从而拉开和普通版的性能差距。LPDDR5每秒可以传送44GB数据，相比LPDDR4x速度提升50%，并且功耗还有下降20%，它能够使5G智能手机以高达6.4Gbps的传输速度处理数据，这个能力将对消除5G数据瓶颈将起到关键性的作用
可以苹果每一年都支持新产品以旧换新购买，包括iPhone智能手机。以旧机型的iPhone 12 Pro Max为例，最高可抵扣4300元，iPhone12最高可抵扣2800元。除了旧iPhone之外，其他的苹果设备也可以以旧换新，具体的型号可以参考苹果官网列出的信息。并且一台设备仅能依旧换新一台，不可以多台抵扣一台。
能玩。锐龙R7 6800H的核显是AMD Radeon 680M，这个的性能大概相当于MX450，所以带动原神这个游戏还是可以的，此外玩一些比较不吃配置或者是几年前的三A也可以。不过近两年的一些配置要求比较高的3A大作带起来就会很卡，所以如果你只是单纯的玩原神，那么完全可以放心，是带的动的。
Radeon Vega 8。AMD Radeon RX Vega 8 是用于笔记本电脑的集成 GPU。它用于 2017 年底推出的 Ryzen 5 APU。GPU 基于 Vega 架构（第 5 代 GCN），具有 8 个 CU（= 704 个着色器中的 512 个），主频高达 1100 MHz（锐龙 5 2500U）。性能取决于配置的 TDP（启动时 12-25 W）、时钟、冷却和内存配置）。GPU 应该受益于快速双通道 DDR4-2400 RAM（与 DDR4-2133 单通道相反，这也是可能的）。R7 5800H核显的性能大概相当于GeForce 940MX / Radeon Pro 450 和 GeForce MX150 / Radeon Pro 555 之间。
各有优点iPhone14在性能方面会更强，它搭载了满血版苹果A15处理器，性能比Mate 50上的骁龙处理器更强，发热和功耗都保持的更好，这对于续航的帮助比较大。Mate 50在屏幕、摄像头以及快充方面性能更好，它的屏幕支持120Hz刷新率，iPhone14则是60Hz；同时Mate 50后置摄像头参数更高，也有长焦镜头，可以拍摄远处的景物；另外Mate50的快充速度达到了100W，苹果iPhone14的充电速度仅为30W左右。
MX450。锐龙R9 6900HX处理器采用 Radeon 680M 集成图形解决方案，iGPU 基于 RDNA2 架构，具有 12 个 CU（= 768 个着色器），主频高达 2400 MHz（取决于 CPU 型号）。680M 和 660M iGPU 是第一款支持硬件光线追踪的集成显卡。性能相当于MX450或者是GTX1050左右，玩玩普通游戏还是可以的，但是如果要玩三A游戏的话，会很吃力，一些大型网游，例如绝地求生、英雄联盟、魔兽世界、原神是可以运行的。
预计2022年9月中下旬iPhone14系列将在2022年9月中旬发布，消费者预计可以在发布会的一周后开始预定，发货时间预计是在9月底或10月初。根据苹果的预定规则，可以从苹果官网、苹果直营店、天猫、京东、苹果授权店等第一时间下单，其中苹果官网根据下单付款的先后顺序发货，越早下单可以在越早的时间获得机子。
Radeon 680M。AMD Radeon 680M 是 Ryzen6000系列笔记本电脑的集成 GPU（伦勃朗，例如Ryzen9-6900HX）。iGPU 基于 RDNA2架构，具有12个 CU(=768个着色器)，主频高达2400MHz(取决于 CPU 型号)。680M 和660M iGPU 是第一款支持硬件光线追踪的集成显卡，性能不尽如人意，无法在3A游戏中使用。由于新架构、高核心数和增加的最大核心频率，Radeon 680M 应该明显快于旧的 Radeon Vega8 iGPU。因此，680M 应该是2022年初最快的集成显卡，性能相当于MX450。
5999元iPhone14入门款的售价预计和上一代iPhone13一致，都是128GB售价5999元，其他存储版本的价格也和上一代一样，最高可选择512GB的版本。iPhone14Pro系列最高则提供1TB的存储版本。从价格来说，今年iPhone14的售价和去年基本没变化，主要原因是苹果可能想要保持住近两年的销量增长趋势。考虑到现在已有不少旧iPhone用户需要迭代更新，因此iPhone14系列的整体需求还是比较高
16GB一加Ace Pro的最大内存是16GB，并且搭载了骁龙8Gen 1 Plus处理器，搭配满血版LPDDR5+UFS3.1。一加Ace Pro在性能配置上是安卓旗舰级别，大内存也十分适合多后台运行APP，尤其是经常需要使用到摄像头以及玩游戏的用户可以让APP更多的驻留在后台，减少手机卡顿
支持超级n28 5G 信号一加Ace Pro支持超级 n28 5G 信号。根据一加官方介绍，相比其他 5G 频段，n28 具有更广覆盖面积和更强穿墙能力。一加AcePro内置 4 根高性能 n28 天线，能够同时 4 路接收 n28 信号，大幅提升 n28 网络速度、信号接收范围和信号抗干扰能力。在一些楼宇之间、室内、地下车库、郊区、边远地区等，依然可以获得较好的 5G 体验。
不是Mate 50系列预计会采用刘海屏的设计方案，而不是挖孔屏。Mate 50系列预计会有至少三个型号，Mate50、Mate50 Pro、Mate 50 X，甚至还有Mate50RS保时捷版本。Mate50系列除了会支持屏下指纹解锁之外，还有望支持人脸解锁功能。
Radeon 680M。锐龙R7 6800H集成的 GPU Radeon 680M，它现在基于 RDNA2架构并提供12个高达2.2GHz 的 CU，它应该是发布时最快的 iGPU。Radeon 680M的性能大概相当于MX450，这个显卡想必很多人都知道，如果还要对标GTX系列的话，那可能就是1050。
性能和麒麟9000差不多目前的消息显示Mate 50使用的是海岸麒麟9000S芯片，该芯片由北京海科技提供，性能与麒麟 9000差不多，但由于芯片数量不多，因此在Mate50系列上搭载的芯片大多数还是骁龙8Gen 1（4G）。海岸麒麟9000S如果性能和麒麟9000差不多的话，可以参考麒麟9000的参数性能，它是基于5nm工艺制程的芯片，采用1*A77，3*2.54GHz A77，4*2.04GHz A55 的八核心设计，最高主频可达3.13GHz，Geekbench 5 (单核)跑分1052，多核跑分3741，安兔兔跑分768588。作为参考骁龙888的安兔兔跑分大约是83万分。
2022年1月。AMD Ryzen76800H 是一款8核移动处理器，于2022年1月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3+（伦勃朗）架构和 Socket FP7。多亏了 AMD 同步多线程 （SMT），核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen76800H 具有16MB 的三级缓存，默认运行频率为3.2GHz，但根据工作负载可提升至4.7GHz。