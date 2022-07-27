腾讯称未来电竞人才缺口200万

站长之家 7 月 27日讯：腾讯游戏副总裁、腾讯电竞总经理侯淼表示，按照电竞行业目前的发展速度，未来三四年时间内的人才缺口将达到200万。
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据报道，近日腾讯游戏副总裁、腾讯电竞总经理侯淼在采访时表示，按照电竞行业目前的发展速度，未来三四年时间内的人才缺口将达到200万，甚至更多...不过需要注意的是，这里提到的电竞人才是指整个电竞行业，包括衍生品开发设计等整个行业人才...电竞行业其实跟大家普遍理解的电竞其实并不完全对等，大家理解的电竞一般都是电竞选手、教练等前台人员，但其实电竞中还包括不少分支在默默贡献...如果给你一个选择的机会，你会投身电竞行业吗？你会让自己的孩子进入这一行吗？......
还记得那个名字和今日头条很像的早餐店吗?曾被今日头条起诉索赔200万的今日油条早餐店已经注销了...2021年4月，今日头条起诉今日油条早餐店，要求停止侵权及不正当竞争行为，消除影响，并索赔200万元...除了今日油条，今日油条公司还申请注册了今日豆花、今日面条、饼多多、快手抓饼、明日油条等商标...
真我realme副总裁 徐起发文表示，凭借优秀的设计和体验，真我GT大师探索版，成为一款在3000档销量和口碑双丰收的产品，并荣获京东2021年度最受年轻用户喜爱手机金奖...真我GT2大师探索版将由潮流设计师Jae Jung设计，首次跨界科技圈，深度参与该机打造，将当代户外美学概念融入产品设计...核心性能上，真我GT2大师探索版首批搭载高通骁龙8+处理器，这是realme史上性能最强悍的高端旗舰......
今年5月，国内知名游戏开发商米哈游公布了旗下全新动作游戏《绝区零》的首支预告片，并同步开启首测招募，吸引了超200万名用户报名...但就是这样一款发布伊始就关注度拉满的新作，却在之后的几个月中陷入了沉寂，除了在6月的夏日游戏节上公布新PV外，再没有什么大动作，首次测试也遥遥无期...今天，@绝区零 官方终于宣布，游戏的首次测试调律测试”将在8月5日上午10点正式开启...在宣布首测时间的官方也表示，测试招募预计在7月27日23：59结束，而相关测试资格的发布时间将在后续另行通知......
What:“什么”阐明消费者可能会做什么，如何使用你的产品以及有什么反馈;When:“何时”，确定人们可能使用某些产品的特定时间，还有用户日常行为中有待发掘的规律性习惯;Where:“何地”消费者产品使用的情景、场景——消费者一般会在适合产品使用的场景产生共鸣;...以上7点我称之为‘小红书消费者研究陀螺7步法’，从确定目标到执行以后复盘，最后形成小红书消费者研究流程sop，希望能帮到众多品牌团队......
此次大会发布的《2022年上半年茅台酒市场工作报告》显示，目前i茅台全国注册人数超1800万，预约人次达6.9亿，日均活跃用户近200万...初期上线的产品有43%vol500ml贵州茅台酒，53%vol100ml贵州茅台酒（i茅台），43%vol500ml贵州茅台酒...6月29日晚20:00-21:00，i茅台开启第三轮投放专场，符合申购条件（截止到6月28日晚18:00小茅运达到50点）的用户共计200.78万人，计划投放44599瓶，这是“i茅台”史上最大规模投放......
系列前作真我GT大师探索版搭载骁龙870移动平台外，正面采用三星AMOLED曲面屏，支持120Hz刷新率、480Hz触控报点率、100%P3色域...
据TheVerge报道，美国司法部在周一的一份新闻稿中宣布，Uber已经与司法部就其歧视残疾乘客的指控达成和解...
尽管三星目前正忙于准备在下月10日发布GalaxyZFold4和GalaxyZFlip4，但GalaxyS23系列已经在开发中...
当地时间周四，福特表示其已经获得了材料合同，它在全球的EV年产量在2023年底将达到60万辆左右，到2026年，年产量则将超过200万辆...福特表示，预计到2023年底，它将每年为北美、欧洲和中国市场制造27万辆Mustang Mach-E，为北美和欧洲制造15万辆F-150 Lightnings和15万辆Transit EV...为了跟上增长的步伐，它还宣布了到2026年全球每年运行200万辆EV的目标，另外它还已经采购了未来所需材料能力的70%（约140万辆）以达到这一目标...
是索尼ZV E10上市时间是2021 年 7 月，它是一款 24.0MP 入门级无反光镜相机，配备 APS-C(23.5 x 15.6 毫米)尺寸的 CMOS 传感器、内置图像稳定功能、全铰接式触摸屏和索尼 E 镜头卡口。
有一加Ace Pro可以支持王者荣耀、英雄联盟手游等游戏的高帧率120Hz模式，原神也可以支持稳定的60帧画面，基本上是目前安卓旗舰机在游戏时的表现。一加Ace Pro核心配置是骁龙8Gen 1 Plus+UFS3.1+LPDDR5，最高可以选择16GB的运行内存，可以满足目前大多数游戏对硬件的需求。
北斗、Glonass、Galileo、GPS一加Ace Pro可以支持的定位系统有北斗、Glonass、Galileo、GPS，这些定位系统是目前全球范围内比较主流的定位系统，其定定位精度在民用领域已经足够日常生活所需。在国内主要的定位系统是北斗和GPS，北斗是中国自行研制的全球卫星导航系统，也是继GPS、GLONASS之后的第三个成熟的卫星导航系统。
支持4K HDR视频拍摄索尼ZV-E10 拥有 2420 万有效像素，旋转显示屏，内置WiFi和蓝牙等功能。这是一款性价比很高的入门级微单相机，支持4K HDR视频拍摄，支持索尼E卡口镜头。
不支持一加Ace Pro不可以内存扩展，该手机没有内存扩展槽，不过这款手机最高提供了512GB的存储空间版本，对于绝大多数用户来说，这个存储空间也足够存放数据。此外，扩展内存的读写速度远不及手机自带的内存，手机自带内存都是LPDDR5，读写数据较快，符合现在智能手机高速存储的需求。
机身材质、电池、快充等机身材质：realme GT2 大师探索版是玻璃机身+金属中框；一加Ace Pro是玻璃机身+塑料中框电池：realme GT2 大师探索版电池容量是5000mAh；一加Ace Pro电池容量是4800mAh快充：realme GT2 大师探索版使用100W有线快充；一加Ace Pro是150W有线快充其他配置参数，两款手机基本一样，都是骁龙8Gen 1 Plus处理器，后置三摄，前置1600万像素单摄，双扬声器、屏下指纹解锁
E卡口镜头e卡口镜头的意思是索尼APS-C画幅微单相机可以用的镜头卡口，索尼半幅相机标准焦距转换系数为1. 5倍。
163x75.4x75mm一加Ace Pro机身尺寸为163x75.4x75mm，重量为203. 5 克，它的屏幕为2412x1080分辨率，6. 7 英寸AMOLED屏幕，后置三摄分别是5000万+800万+200万像素，前置摄像头1600万，机身最高运存16GB，存储空间最高512GB
R75800H更好。比较了两款笔记本电脑 CPU:2.2-2.7GHz 的6核 Intel Core i5-11400H 与3.2GHz 的8核 AMD Ryzen7-5800H，参数如下。两者对比英特尔酷睿 i5-11400H 的优势:1.最高支持128GB DDR4-3200RAM2.较新的 PCI Express 版本 –4.03.与锐龙75800H 相比，能耗降低17% –45与54瓦4.Turbo Boost 频率提高2%（4.5GHz 与4.4GHz）两者对比AMD锐龙7-5800H的优势:1.更现代的制造工艺——7纳米与10纳米2.多出2个物理核心3.具有4MB 更大的 L3缓存大小4.理论内存带宽高出约17.07GB/s （33%）跑分上来看R7-5800H的多核表现会比I5-11400H好上很多，但是单核跑分两者就相差不大了。跑分上来看
一加Ace Pro性能更强处理器：一加Ace Pro使用骁龙8Gen 1 Plus，一加10 Pro使用的是骁龙8Gen 1，两个处理器性能有明显的差距，且骁龙8Gen 1 Plus使用台积电4nm工艺，性能功耗表现都更好屏幕：一加10 Pro屏幕参数更好，使用的是6. 7 英寸3216×1440AMOLED屏幕，525 PPI；一加Ace Pro屏幕是6. 7 英寸1080P AMOLED直屏摄像头：一加10 Pro摄像头更好，使用的是广角摄像头：4800 万像素，IMX789+超广角摄像头: 5000 万像素+长焦摄像头: 800 万像素；一加Ace Pro的镜头是5000W+800W+200W，主摄依然是IMX766充电：一加10 Pro是80W有线快充，50W 无线闪充；一加Ace Pro是150W有线快充
差距如下。比较两个8核笔记本电脑 CPU:3.3GHz AMD Ryzen95900HX 与3.2GHz Ryzen75800H参数如下:模型AMD 锐龙95900HXAMD 锐龙75800H系列AMD Cezanne（Zen3、Ryzen5000）AMD Cezanne（Zen3、Ryzen5000）代码名称Cezanne H （Zen3）Cezanne H （Zen3）频率3300-4600兆赫3200-4400兆赫一级缓存512KB512KB二级缓存4MB4MB三级缓存16MB16MB核心/线程8/168/16TDP45瓦45瓦工艺7纳米7纳米尺寸180毫米2最大温度105℃105℃插座FP6FP6特征XFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMTXFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMTiGPUAMD Radeon RX Vega8（Ryzen4000/5000） ( -2100MHz)AMD Radeon RX Vega8（Ryzen4000/5000） ( -2000MHz)结构x86x86制造商AMD Cezanne （Zen3， Ryzen5000） R95900HXAMD Cezanne （Zen3， Ryzen5000） R75800H跑分上来看，R9-5900HX大概比R7-5800H跑分多个5%左右，差距不是特别大。
支持外接灯光索尼ZV E10有一个热靴口，可以外接闪光灯跟固定外接麦克风的作用。
差距如下。AMD Ryzen5-5600H是基于 Cezanne 一代的大型（游戏）笔记本电脑的处理器。R55600H 集成了基于 Zen3微架构的八个核心中的六个。它们的时钟频率为3.3GHz(保证基本时钟)至4.2GHz(Turbo)，并支持总共12个线程的 SMT，该芯片采用现代7纳米 TSMC 工艺制造。AMD Ryzen7-5800H是 Cezanne 产品系列的高性能八核处理器。它于2021年第一季度发布;它设计用于更大的笔记本电脑，主要是游戏笔记本电脑和 DTR。Ryzen 具有八个支持 SMT 的 Zen3内核，运行频率为3.2GHz（基本时钟速度）至4.4GHz(可能的最高 Boost 频率)以及 Vega8iGPU，该芯片具有16MB 的 L3缓存。名称AMD 锐龙55600HAMD 锐龙75800H系列AMD Cezanne（Zen3、Ryzen5000）AMD Cezanne（Zen3、Ryzen5000）代码名称Cezanne H （Zen3）Cezanne H （Zen3）频率3300-4200兆赫3200-4400兆赫一级缓存384KB512KB二级缓存3MB4MB三级缓存16MB16MB核心/线程6/128/16TDP45瓦45瓦技术工艺7纳米7纳米插座FP6FP6特征XFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMTXFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMTiGPUAMD Radeon RX Vega7 （ -1800MHz）AMD Radeon RX Vega8（Ryzen4000/5000） ( -2000MHz)结构x86x86制造商AMD Cezanne （Zen3， Ryzen5000） R55600HAMD Cezanne （Zen3， Ryzen5000） R75800H最大温度105℃性能跑分，单核差距大概在5%，多核跑分差距在20%。
4270mAhmoto S30 Pro电池容量为4270mAh，充电速度为68W，不支持无线充电，该手机定位中端机型，因此在很多配置上属于性价比类型，比较实用，符合大多数用户的使用习惯和需求，各方面的性能也不会太弱
索尼NP-FW50索尼ZV-E10 使用的电池就是索尼NP-FW50 型号电池，主要适用机型包括索尼A6400、索尼ZV-E10、索尼A6100、索尼A6000 等。
I7-12700H更好。比较两款笔记本电脑 CPU:14核的2.3GHz Intel Core i7-12700H 与8核的3.2GHz AMD Ryzen7-5800H参数:两者对比Intel Core i7-12700H的优势:1.较新 - 一年后发布2.拥有6个以上的物理核心3.具有8MB 更大的 L3缓存大小4.较新的 PCI Express 版本 –4.05.与锐龙7-5800H 相比，能耗降低17% –45与54瓦6.在单核 Geekbench v5测试中快21% -1761对1454点7.Turbo Boost 频率提高7%（4.7GHz 与4.4GHz）两者对比AMD锐龙7-5800H的优势:1.更现代的制造工艺——7纳米与10纳米跑分上来看，酷睿I7-12700H比R7 5800H提升起码20%以上。
6.55英寸2400×1080 OLED屏幕，10.7亿色moto S30 Pro屏幕是一块6.55 英寸 2400×1080 OLED 屏幕，10.7 亿色，拥有屏下指纹解锁，其他配置包括骁龙 8 Gen1 Plus，LPDDR5 内存，UFS3.1 闪存，前置单摄，后置双摄；续航：额定 4270mAh 电池，68W 快充；机身厚 7.6mm，重 170g
ZV-E10 具有长电池续航性能在充满电后索尼ZV E10可录制长达约 125 分钟的视频或拍摄约 440 张照片。
I7-11800H更好。我们比较了两个 8 核笔记本电脑 CPU：1.9-2.3 GHz Intel Core i7 11800H 与 3.2 GHz AMD Ryzen 7 5800H参数：Intel Core i7-11800H – 第 11 代 Tiger LakeAMD 锐龙 7 5800H – 塞尚 Zen3工艺10 纳米7 纳米台积电 FinFETTDP35+W35+W核心/线程8/168/16CPU基本频率2.3GHz3.2GHzTurbo – 所有核心4.2GHz4.0GHz睿频 - 1 个核心4.6GHz4.4GHz三级缓存24 MB16 MB记忆DDR4-3200，最高 128 GBDDR4-3200，最高 128 GB图形英特尔 Iris XeRadeon 织女星 8两者对比Intel Core i7 11800H的优势：1.最高支持 128 GB DDR4-3200 RAM2.具有 8 MB 更大的 L3 缓存大小3.较新的 PCI Express 版本 – 4.04.与锐龙 7 5800H 相比，能耗降低 17% – 45 与 54 瓦5.Turbo Boost 频率提高 5%（4.6 GHz 与 4.4 GHz）两者对比AMD锐龙7 5800H的优势：1.更现代的制造工艺——7 纳米与 10 纳米2.理论内存带宽高出约 17.07 GB/s (33%)在跑分上其实两者差距并不是很大。
骁龙 8 Gen1 Plus处理器，6.55英寸OLED屏幕moto S30 Pro主要参数是高通骁龙 8 Gen1 Plus旗舰处理器，LPDDR5 内存，UFS3. 1 闪存。配备一块6. 55 英寸的OLED屏幕，2400× 1080 分辨率。前置单摄，后置双摄。内置4270mAh电池，支持68W快充。机身厚7.6mm，重170g