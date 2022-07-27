腾讯称未来电竞人才缺口200万

当地时间周四，福特表示其已经获得了材料合同，它在全球的EV年产量在2023年底将达到60万辆左右，到2026年，年产量则将超过200万辆...福特表示，预计到2023年底，它将每年为北美、欧洲和中国市场制造27万辆Mustang Mach-E，为北美和欧洲制造15万辆F-150 Lightnings和15万辆Transit EV...为了跟上增长的步伐，它还宣布了到2026年全球每年运行200万辆EV的目标，另外它还已经采购了未来所需材料能力的70%（约140万辆）以达到这一目标...