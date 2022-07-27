B站上调关注上限至3000

如果你有私域，有公众号沉淀，推荐做原创，微信生态和视频号生态已经闭环，只要你坚持，是可以从视频号的公域池里挖掘到很多意向客户的...但如果是普通人，或者没有私域积累的，就不太建议这么玩，一方面没有私域助推，数据跑步起来，另一方面视频号是不支持交易的，即便你这个号100万粉丝，他也没什么交易价值，除非你把VX一起卖掉...目前玩的最多的还是，批量搬运配合二次剪辑的玩法，把一些其他平台的热门内容搞到视频号里，只要视频爆了，马上开播带货......