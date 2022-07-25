一张图看懂 | 全球人口下降最快的20个国家

站长之家（ChinaZ.com）7月25日 消息:自1900年代中期以来，全球人口一直在急剧上升。

虽然这种增长大部分集中在中国和印度，但研究人员预计下一波增长将出现在非洲。例如，截至2019年，尼日尔的女性平均一生要生育六个以上的孩子。

而有些国家则面临着人口急剧下降的另一个极端。为了阐明这一趋势，数据机构visualcapitalist对人口下降最多的20个国家进行了可视化。

下表根据使用联合国的数据预计2020年至2050年之间的变化率并，按人口下降率对各国进行排名。

排序 国家 2020-2050年人口下降率 1 保加利亚 22.50% 2 立陶宛 22.10% 3 拉脱维亚 21.60% 4 乌克兰 19.50% 5 塞尔维亚 18.90% 6 波斯尼亚和黑塞哥维那 18.20% 7 克罗地亚 18.00% 8 摩尔多瓦 16.70% 9 日本 16.30% 10 阿尔巴尼亚 15.80% 11 罗马尼亚 15.50% 12 希腊 13.40% 13 爱沙尼亚 12.70% 14 匈牙利 12.30% 15 波兰 12.00% 16 乔治亚州 11.80% 17 葡萄牙 10.90% 18 北马其顿 10.90% 19 古巴 10.30% 20 意大利 10.10%

其中许多人口下降最快的国家位于东欧或附近，原因我们将在下面讨论。

第一个问题是出生率，据彼得森国际经济研究所 （PIIE） 称，自苏联解体以来，出生率一直在下降。在整个地区，每名妇女的平均子女数量从1988年的2.1个下降到1998年的1.2个。

自那时以来，出生率略有回升，但不足以抵消死亡和移民人纽扣占比。

在2004年和2007年欧盟 （EU） 边境扩张之后，东欧出现了几波移民潮。PIIE 报告称，到2016年，有630万东欧人居住在其他欧盟国家。

自1970年以来，日本出生率一直在下降，直到2010年，该国的总人口才开始减少。

从数字上看，情况似乎很严峻。2021年，日本有811，604名婴儿出生，144万人死亡。日本政府推出了各种社会鼓励生育计划，但这些似乎并没有解决问题的根源。

另一个国家是古巴，它是唯一一个不在东半球的国家。古巴每名妇女生育1.7个孩子，生育率是拉丁美洲地区最低的，可以与墨西哥（2.2）、巴拉圭(2.5)和危地马拉(3.0)等国家进行比较。

与邻国相比，古巴的移民数量也非常低。根据国际移民组织的数据，移民仅占其总人口的0.1%。

站长之家注:文章数据来自visualcapitalist。

（举报）