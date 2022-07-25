一张图看懂 | 全球人口下降最快的20个国家

站长之家（ChinaZ.com）7月25日 消息:自1900年代中期以来，全球人口一直在急剧上升。
虽然这种增长大部分集中在中国和印度，但研究人员预计下一波增长将出现在非洲。例如，截至2019年，尼日尔的女性平均一生要生育六个以上的孩子。
而有些国家则面临着人口急剧下降的另一个极端。为了阐明这一趋势，数据机构visualcapitalist对人口下降最多的20个国家进行了可视化。
下表根据使用联合国的数据预计2020年至2050年之间的变化率并，按人口下降率对各国进行排名。
|排序
|国家
|2020-2050年人口下降率
|1
|保加利亚
|22.50%
|2
|立陶宛
|22.10%
|3
|拉脱维亚
|21.60%
|4
|乌克兰
|19.50%
|5
|塞尔维亚
|18.90%
|6
|波斯尼亚和黑塞哥维那
|18.20%
|7
|克罗地亚
|18.00%
|8
|摩尔多瓦
|16.70%
|9
|日本
|16.30%
|10
|阿尔巴尼亚
|15.80%
|11
|罗马尼亚
|15.50%
|12
|希腊
|13.40%
|13
|爱沙尼亚
|12.70%
|14
|匈牙利
|12.30%
|15
|波兰
|12.00%
|16
|乔治亚州
|11.80%
|17
|葡萄牙
|10.90%
|18
|北马其顿
|10.90%
|19
|古巴
|10.30%
|20
|意大利
|10.10%
其中许多人口下降最快的国家位于东欧或附近，原因我们将在下面讨论。
第一个问题是出生率，据彼得森国际经济研究所 （PIIE） 称，自苏联解体以来，出生率一直在下降。在整个地区，每名妇女的平均子女数量从1988年的2.1个下降到1998年的1.2个。
自那时以来，出生率略有回升，但不足以抵消死亡和移民人纽扣占比。
在2004年和2007年欧盟 （EU） 边境扩张之后，东欧出现了几波移民潮。PIIE 报告称，到2016年，有630万东欧人居住在其他欧盟国家。
自1970年以来，日本出生率一直在下降，直到2010年，该国的总人口才开始减少。
从数字上看，情况似乎很严峻。2021年，日本有811，604名婴儿出生，144万人死亡。日本政府推出了各种社会鼓励生育计划，但这些似乎并没有解决问题的根源。
另一个国家是古巴，它是唯一一个不在东半球的国家。古巴每名妇女生育1.7个孩子，生育率是拉丁美洲地区最低的，可以与墨西哥（2.2）、巴拉圭(2.5)和危地马拉(3.0)等国家进行比较。
与邻国相比，古巴的移民数量也非常低。根据国际移民组织的数据，移民仅占其总人口的0.1%。
站长之家注:文章数据来自visualcapitalist。
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