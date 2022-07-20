中国移动5G套餐用户数达5.109亿户

站长之家 7 月 20日讯：今日，三大运营商陆续公布了6 月运营数据。其中，中国移动5G 套餐用户数 5.109 亿户、中国联通5G套餐用户数 1.85 亿户、中国电信5G 套餐用户数 2.3165 亿户。
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5G套餐用户净增718万户，5G套餐用户数累计2.3165亿户，5G套餐用户渗透率超60%...有线宽带业务方面，当月中国电信有线宽带用户数净增72万户，有线宽带累计用户数1.7544亿户...
中国移动发布2022年6月份运营数据，公告显示，当月，中国移动移动客户数净增325.2万户，用户总数达到9.6985亿户；5G套餐客户数净增1581.4万户，客户数累计达到了5.1亿户，5G渗透率53%；有线宽带客户数净增249.9万户，累计达到2.56057亿户...
据工信部官微消息，至5月底，全国建成开通5G基站170万个，5G移动电话用户数达到4.28亿户，5G流量占移动流量比重达到27.2%，较去年同期增长19.1个百分点...工信部数据显示，5G应用覆盖国民经济40个大类，在全国200余家智慧矿山、1000余家智慧工厂、180余个智慧电网、89个港口、超过600个三甲医院项目中得到广泛应用...
中国移动5G消息宣布上线「5G消息微信一键迁移」新能力...在授权之后，商户内容运营者可以通过5G消息平台「导入微信图文」功能，并根据推广需求选择微信公众号已发布过的推文，即可轻松实现素材内容同步，其中包含封面图、标题、文章、图片...
据电信设备商爱立信公布最新移动趋势报告，预估2022年底时，全球5G用户数将会突破10亿户大关，2027年时，全球移动用户数预计将达到44亿户，相当于近半数移动用户皆使用5G...目前5G网络已经覆盖全球四分之一的人口，光是2022年第1季，5G用户就增加了近7，000万名，在2027年5G网络更将覆盖全球约四分之三的人口...
中国移动卡60G，再送200分钟有新活动了！5.9元开卡！在一些套餐中首充50元就送50元，并且在19元、29元档位中也有不错的套餐活动，暑期的优惠非常多，经常拿手机打游戏、看剧的用户别忘了修改你的套餐每月19元的套餐中就有很多不错的优惠活动，现在办理的每月60G中通用流量达到了30G，而且还有30G的定向流量，还送200分钟通话，而且首月还免月租费！...
中国移动首充50元赠50元，限时29元包月30G流量，而且3个亲情号码之间接打电话不花钱，首月充值还有不同优惠，目前办理优惠期很实惠（点我领券）用户办理前详情咨询客服，了解相关规则后再下单。
站长之家 7 月 19 日讯：工信部公布数据称， 2022 年上半年累计建成开通5G基站达到185. 4 万个，5G移动电话用户达到4. 55 亿户...
中国移动推出月租29元包含103G通用流量+200分钟通话的5G超值紫云卡，首充50元送50元不限速，不虚标流量，资费透明，通话流量全都有，是一款比较均衡且全面的电话卡，价格实惠...移动的这款紫云卡正好能满足大部分人的流量需要，以及平日的通话需求，月租不到30元，轻松玩转5G流量和日常通话，非常的实惠...
中国移动湖北公司在光谷推出了5G电竞营业厅，主赛场由十台顶级游戏电脑组成，配备专业电竞桌和电竞椅，以及40平米的高清LED直播屏幕，可支持高等级电竞比赛、表演赛和赛事直播...打卡5G电竞营业厅，不仅有机会见到eStarPro战队成员及海量战队周边产品，更能切身体验中国移动5G“黑科技”...
单核1474分，多核8116分。i7-11800H Geekbench的单线程得分为1474分，多线程得分为8116分。这使得 i7-11800H 比其前身酷睿 i7-10875H 快15% 左右。英特尔于2021年5月11日开始销售英特尔酷睿 i7-11800H 。这是Tiger Lake H45架构笔记本处理器，主要针对办公系统。8核16线程，基于10nm SuperFin制造技术，最高频率4600MHz，锁定倍频。
有一加Ace Pro提供了DC调光，打开设置，找到显示，点进去开启dc调光就可以了。开启后在低亮度下，可防屏幕闪烁，护眼降低视觉疲劳，但屏幕局部显示会稍有偏差。目前OLED屏幕普遍存在屏闪问题，主要解决方式是DC调光，可以缓解对眼睛的伤害。
第11代。酷睿I7-11800H是第11代智能英特尔酷睿i7处理器。12代相比11代，主要是从14nm制程升级到了10nm工艺，与第11代架构相比，新 P 核的平均性能提升了19%，第12代 CPU 将强大的性能核心 （P-cores） 与高效核心 (E-cores) 结合在一起，提供更流畅的游戏和计算体验。
没有一加Ace Pro没有3.5mm耳机孔，采用的是Type-C接口。目前绝大多数的智能手机都取消了3.5mm耳机孔，厂商更推荐用户购买无线蓝牙耳机，因为可以减少内部空间，同时提高手机气密性。无线蓝牙耳机也比有线耳机更加灵活方便，使用体验更好。
参数规格如下。系列英特尔虎湖代码名称Tiger Lake H45系列:Tiger Lake H45英特尔酷睿 i9-11980HK 2.6-5GHz8/1624MB英特尔酷睿 i9-11900H 2.5-4.9GHz8/1624MB英特尔酷睿 i9-11950H 2.6-5GHz8/1624MB英特尔至强 W-11955M 2.6-5GHz8/1624MB英特尔酷睿 i7-11850H 2.5-4.8GHz8/1624MB» 英特尔酷睿 i7-11800H2.3-4.6GHz8/1624MB英特尔酷睿 i7-11600H 2.9-4.6GHz6/1218MB英特尔酷睿 i5-11500H 2.9-4.6GHz6/1212MB英特尔至强 W-11855M 3.2-4.8GHz6/1218MB英特尔酷睿 i5-11400H 2.7-4.5GHz6/1212MB英特尔酷睿 i5-11260H 2.6-4.4GHz6/1212MB时钟频率2300-4600兆赫一级缓存640KB二级缓存10MB3级缓存24MB核心/线程数8/16功耗（TDP = 热设计功耗）45瓦制造工艺10纳米最大温度100℃插座FCBGA1787特征DL Boost、GNA、Wi-Fi6/6e、Thunderbolt4、DDR4-3200/ LPDDR4x-4266图形处理器Intel UHD Graphics Xe32EUs （Tiger Lake-H） (350-1450MHz)64位64位支持发布日期2021年5月11日
没有一加Ace Pro没有红外功能，无法使用红外对空调等设备进行操作。红外功能是很多手机用户比较喜欢的功能之一，可以对很多带有红外的设备进行控制，如家庭常用的空调、电视机等，但如今很多家电设备很智能，可以通过APP或网关控制，红外的使用频率也逐渐减少。
8核。酷睿I711800H集成了8个 Willow Cove 处理器内核（由于超线程，16个线程）。单核 Boost 可以高达4.6GHz，而所有内核都可以以高达4.2GHz 的速度运行。CPU 提供24MB 的3级缓存并支持 DDR4-3200内存。基本时钟速度取决于 TDP 设置，在45W 时为2.3GHz。
45W。酷睿I7-11800H的TDP功耗是45W，默认 TDP 在2.3GHz 基本速度下为45W，在35W 下，基本时钟速度降至1.9GHz（cTDP 下降）。其中45W是可配置的 TDP-up，所谓的可配置的 TDP-up 是一种处理器操作模式，可以通过将 TDP 以及处理器频率提高到定点来修改处理器行为和性能。可配置的 TDP-up 的使用通常由系统制造商来执行，以优化功率和性能。可配置的 TDP-up 是以瓦特为单位的平均功率，即处理器以可配置的 TDP-up 频率在英特尔定义的高复杂性工作负载下运行时处理器的消耗。
没有一加Ace Pro的处理器是骁龙8Gen 1 Plus，没有天玑处理器的版本。骁龙8Gen 1 Plus是今年安卓阵营中的旗舰处理器，在安兔兔平台获得了超过111万的跑分成绩，仅次于苹果的A15处理器，是目前智能手机中性能顶级处理器。使用该处理器的智能手机还包括小米12S系列、三星Galaxy Fold4等型号
个人建议Z30尼康Z50是2019年发布的，尼康 Z30是2022年6月发布，这两款相机都是可换镜头 APS-C 画幅微单相机。看看他们的规格对比。尼康Z30是微单;尼康Z50是微单尼康Z30卡口:尼康 Z 卡口;尼康Z50卡口:尼康 Z 卡口尼康Z30有效像素:有效像素2088万 APS-C 传感器;尼康Z50有效像素:有效像素2088万 APS-C 传感器尼康Z30的ISO100-51，200（100-204，800）;尼康Z50的ISO100-51，200(100-204，800)尼康Z30取景器:无取景器，带可翻转 TFT LCD 触摸屏;尼康Z50取景器:电子取景器，可翻折 TFT LCD 触摸屏尼康Z30是3英寸显示屏分辨率约104万点;尼康Z50是3.2英寸显示屏分辨率约104万点尼康Z30可翻转触摸屏;尼康Z50可翻折触摸屏尼康Z30尺寸:尺寸约128x73.5x59.5mm 重量约405g;尼康Z50尺寸:尺寸约126.5x93.5x60mm 重量约450g从相机正面尺寸对比，尼康 Z50明显要比 Z30大，而且更重。这两款相机都具有防水防尘功能，可以在恶劣环境中使用。对于价格Z30对预算紧张的摄影师来说更具吸引力。其他条件相同的情况下，大传感器的单个像素单元更大，与小像素传感器相比，前者的的低光灵敏度、动态范围和色彩层次都要更好。而且，大传感器相机的景深效果选择多样，效果佳。唯一的缺点是大传感器更贵，而且相机和镜头结合起来更重。除了机身和传感器之外，相机在功能上也存在一些差异。比如，Z50有一个236万点的电子取景器，室外光照强烈拍摄时，就非常有用。相比之下，Z30依靠后置 LCD 显示屏取景。下表总结了尼康 Z30和尼康 Z50其他的一些核心功能。可以根据自己的需求购买适合自己的。
2021年年中发布。Intel Core i7-11800H是一款高端八核 SoC，适用于游戏笔记本电脑和移动工作站。它属于 Tiger Lake H45系列，于2021年年中发布，SoC 还具有改进的UHD Graphics iGPU，具有32个 EU，类似于 Iris Xe iGPU，此外，Tiger Lake SoC 增加了 PCIe4支持（H45系列为20通道）、AI 硬件加速以及芯片中部分集成 Thunderbolt4/USB4和 Wi-Fi6E。
防抖佳能EOS R6内置了机身防抖功能，搭配不具备光学防抖的镜头也可获得强有力的防抖效果，大幅提升了手持拍摄的成功率。当搭配RF28-70mm F2L USM等不具备光学防抖的RF镜头时，机身防抖可实现最高8级的手抖动补偿效果。不仅如此，在搭配具有光学防抖功能的RF镜头时，机身防抖可与镜头的光学防抖联动，最高获得8级的手抖动补偿效果，无须依赖高感光度便可在昏暗场景下手持拍摄出清晰的照片。强劲的防抖性能在手持拍摄夜景、以低速快门表现流动效果、持机姿势不稳定的特殊角度拍摄，以及希望尽可能降低感光度拍摄获得低噪点画质的场景下非常有用。
具体操作如下1、 确认相机未处于MF（手动对焦）模式；当对焦模式选择器设置为[AF]时，自动对焦启用。如果相机没有配备对焦模式选择器，可以在“i”菜单中选择[AF-S]、[AF-C]、[AF-A]或[AF-F]等对焦模式来启用自动对焦。检查“i”菜单、照片或动画拍摄菜单中[对焦模式]选择的选项。按“i”按钮显示“i”菜单，使用多重选择器选择想要的对焦模式，然后按OK，即可更改对焦模式。2. 确认镜头对焦模式开关没有设置为[M]；将镜头对焦模式开关设置为[M]选择手动对焦。3. 检查镜头是否安装正确；关闭相机并拆下镜头。如下图所示，在不打开相机电源的情况下，将相机和镜头上的安装标记相互对准(①)，逆时针旋转镜头(②)，直到镜头卡入到位。相机未能检测到镜头，可能是由于相机和镜头上的信号接点连接不良，无法进行数据交换。重新装好镜头后再打开相机电源。４．确认启用自动对焦时没有选择[仅 AF-ON]；启用自动对焦时选择[仅AF-ON]，可以防止半按快门按钮时相机对焦。使用AF-ON按钮进行对焦，或按菜单按钮，然后在自定义设置菜单中选择[快门/AF-ON]启用自动对焦。５．检查镜头规格；当您使用没有内置马达的镜头时，视相机（没有镜头驱动马达的相机）而定，自动对焦(AF)不工作。请检查镜头规格。
10纳米。Intel Core i7-11800H是一款高端八核 SoC，适用于游戏笔记本电脑和移动工作站，该芯片采用第二代 10 纳米英特尔 SuperFin 工艺生产，应该可以与 7 纳米台积电（例如 Ryzen 4000 系列）相媲美。默认 TDP 在 2.3 GHz 基本速度下为 45 W，在 35 W 下，基本时钟速度降至 1.9 GHz（cTDP 下降）。
是一加Ace Pro是5G双卡双待手机，其支持的5G频段是5G: n1/3/5/8/28A/40/41/77/78，同时它还支持LTE/LTE-A：4×4 MIMO ；Band 1/3/38/41 4×4 MIMO；其他 Band：2×2 MIMO
可以的。酷睿I7 12700H是英特尔比较新的处理器的，所以自然是可以安装win10的。Windows10 是微软公司研发的跨平台操作系统，应用于计算机和平板电脑等设备，于 2015 年 7 月 29 日发行。Windows10 在易用性和安全性方面有了极大的提升，除了针对云服务、智能移动设备、自然人机交互等新技术进行融合外，还对固态硬盘、生物识别、高分辨率屏幕等硬件进行了优化完善与支持 。
值得尼康Z50是一款尼康Z50，高感表现不错，参数比较均衡，连拍达到11张/秒，视频功能不错，轻便小巧，搭载了180°可翻转屏，可以用于Vlog拍摄。是Z卡口DX格式微单数码相机，具有约2，088万有效像素，EXPEED6影像处理器、约104万画点的可翻折触摸液晶显示屏，可以录制4K超高清视频，性能卓越。尼康Z50虽然没有机身防抖，但套机镜头的防抖真的很强了，对焦，连拍，高感都还不错，真的没有必要一味追求过高像素。但是如果想要往更专业的方向靠，可以入手更专业的微单。
支持一加Ace Pro支持 Wi-Fi 6（802.11ax）、Wi-Fi 5（802.11ac）、802.11a/b/g/n/; WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G； 支持 WLAN Display; WLAN 网络分享； 支持 2×2 MIMO; 8 Spatial-stream sounding MU-MIMO
具体操作如下:1. 进行传感器清洁;如果照片中出现黑色斑点，您需要使用[清洁图像传感器]清除图像传感器表面的灰尘。按菜单按钮，在设置菜单中选择清洁图像传感器，选择立即清洁，然后按OK。相机将检查并清洁图像传感器。2、使用吹气球清洁图像传感器;对于无法用图像传感器清洁功能从图像传感器中去除的灰尘，可以用吹气球清除。使用不带刷子的吹气球吹掉传感器上的灰尘和绒毛。3、3. 清洁镜头;在使用吹气球去除镜头前、后镜片的细小绒毛和灰尘后，再用清洁布轻轻擦拭。注意:在没有先清除灰尘或绒毛的情况下擦拭镜头，可能会划伤镜头表面。
可以。酷睿I7 12700H搭配3060显卡是可以的，而且还比较搭配，是一个不错的选择，3060显卡也足以应付市面上的单机游戏了，而且的酷睿I7 12700H的性能也足够了，无论是拿来办公还是玩游戏都是不错的选择。