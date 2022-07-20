中国移动5G套餐用户数达5.109亿户

个人建议Z30尼康Z50是2019年发布的，尼康 Z30是2022年6月发布，这两款相机都是可换镜头 APS-C 画幅微单相机。看看他们的规格对比。尼康Z30是微单;尼康Z50是微单尼康Z30卡口:尼康 Z 卡口;尼康Z50卡口:尼康 Z 卡口尼康Z30有效像素:有效像素2088万 APS-C 传感器;尼康Z50有效像素:有效像素2088万 APS-C 传感器尼康Z30的ISO100-51，200（100-204，800）;尼康Z50的ISO100-51，200(100-204，800)尼康Z30取景器:无取景器，带可翻转 TFT LCD 触摸屏;尼康Z50取景器:电子取景器，可翻折 TFT LCD 触摸屏尼康Z30是3英寸显示屏分辨率约104万点;尼康Z50是3.2英寸显示屏分辨率约104万点尼康Z30可翻转触摸屏;尼康Z50可翻折触摸屏尼康Z30尺寸:尺寸约128x73.5x59.5mm 重量约405g;尼康Z50尺寸:尺寸约126.5x93.5x60mm 重量约450g从相机正面尺寸对比，尼康 Z50明显要比 Z30大，而且更重。这两款相机都具有防水防尘功能，可以在恶劣环境中使用。对于价格Z30对预算紧张的摄影师来说更具吸引力。其他条件相同的情况下，大传感器的单个像素单元更大，与小像素传感器相比，前者的的低光灵敏度、动态范围和色彩层次都要更好。而且，大传感器相机的景深效果选择多样，效果佳。唯一的缺点是大传感器更贵，而且相机和镜头结合起来更重。除了机身和传感器之外，相机在功能上也存在一些差异。比如，Z50有一个236万点的电子取景器，室外光照强烈拍摄时，就非常有用。相比之下，Z30依靠后置 LCD 显示屏取景。下表总结了尼康 Z30和尼康 Z50其他的一些核心功能。可以根据自己的需求购买适合自己的。