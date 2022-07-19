腾讯视频回应拟与快手达成合作：此消息为谣言

比骁龙Wear4100+性能提升2倍。根据高通的说法，与 骁龙Wear4100+平台相比，其新的可穿戴芯片组将使用一半的功率提供高达2倍的性能。在典型场景下，W5+ 比前几代产品占用的空间减少30%，电池续航时间最多可延长50%。过去几个季度，高通一直与谷歌密切合作，为新的 SoC 优化 Wear OS。此外，骁龙 W5Plus Gen1采用了全新的超低功耗蓝牙5.3架构、用于 Wi-Fi、GNSS 和音频的低功耗岛，以及深度睡眠和休眠等低功耗状态，新芯片可以解锁一系列新的交互体验，如3D 表盘、3D 地图和导航、实时图像识别、双向智能通话、智能设备控制等。高通进一步补充表示，该芯片还能够处理新的超低功耗环境体验，如关键字检测、低功耗通知、改进的常亮显示功能等。