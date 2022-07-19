腾讯视频回应拟与快手达成合作：此消息为谣言

站长之家 7 月 19 日讯：据科创板日报消息，腾讯视频正在跟快手谈判二创的战略合作，目前已处于接近达成阶段，预计很快会官宣。对此，腾讯视频官方回应称，此消息为谣言。
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针对“腾讯视频与快手达成合作”的情况，腾讯视频官方回应称，注意到腾讯视频与某公司达成长视频二创战略合作的不实报道，特此声明此消息为谣言...今日早些时候，有消息称，继爱奇艺和抖音宣布合作推动长视频的二次创作和推广之后，腾讯视频也正在跟快手谈判二创的战略合作...
今天上午，抖音与爱奇艺宣布达成合作，将围绕长视频内容的二次创作与推广等方面展开探索...今天中午，腾讯视频发声明回应称，有关其与某公司达成长视频二创战略合作的报道不实，特此声明此消息为谣言...抖音已与搜狐视频、爱奇艺达成长视频二创合作，优酷视频、腾讯视频暂未授权长视频内容用于短视频创作...
据《科创板日报》继爱奇艺和抖音宣布合作推动长视频的二次创作和推广之后，腾讯视频也正在跟快手谈判长视频二创的战略合作...双方已经在运营层面展开实质合作，最近快手官方发起的影视二创活动，给的片单里有不少是腾讯的独播剧...爱奇艺将向抖音集团授权其内容资产中拥有信息网络传播权及转授权的长视频内容，用于短视频创作...
针对近日网上热议的关于“周杰伦与快手将结束合作”这一消息，快手相关人士向凤凰网科技否认了这一说法，并表示双方仍在有条不紊地合作中，近期周杰伦将以新歌发布为契机，在快手开展一系列直播、定制短视频、互动玩法等独家活动，具体内容和日程将陆续公布，敬请期待...
今天上午，有消息称知情人士透露，腾讯视频正在和快手进行二创合作谈判，目前已经接近达成阶段，预计很快就会官宣...@腾讯视频 官微刚刚发布声明称：我们注意到今日有关腾讯视频与某公司达成长视频二创战略合作的不实报道，特此声明此消息为谣言...抖音与爱奇艺的合作则已经开始，将围绕长视频内容的二次创作与推广等方面展开探索...这样的双方合作可以说是一种共赢的局面，既能让短视频平台和博主更方面的打造内容，也能为长视频网站的剧集等内容进行引流，进一步烘托热度......
抖音针对与爱奇艺达成合作发布说明表示，爱奇艺将向抖音集团授权其内容资产中拥有信息网络传播权及转授权的长视频内容用于短视频创作...抖音表示，这次合作，将是推动影视内容知识产权使用规范化的重要一步，实现长短视频平台的共赢，对长短视频创作者和消费者都有重要意义...
试点地区的用户通过数字人民币APP注册开通微众银行（微信支付）钱包，推送子钱包至腾讯视频后，即可在腾讯视频个人中心的活动页面领取并使用价值 10 元的消费红包...
顺丰同城已经与vivo正式达成合作，携手打造“同城快修”服务，进一步升级vivo手机用户的售后体验...在售后服务方面，vivo一直在践行“用户导向”企业文化，为满足用户对服务时效越来越高的要求，也为解决用户自身去门店不便利的痛点，推出“同城快修”服务......
根据该协议，爱奇艺将授权抖音以两家公司商定的格式编辑和分发短视频内容...依据合作，爱奇艺将向抖音授权其内容资产中拥有信息网络传播权及转授权的长视频内容，用于短视频创作...爱奇艺创始人兼CEO龚宇对此表示：“爱奇艺和抖音的合作表明，爱奇艺的优质内容组合的价值获得了认可，同时反映了公司优质长视频内容的实力和持久性...
站长之家 7 月 19 日讯：爱奇艺和抖音集团宣布达成合作，将围绕长视频内容的二次创作与推广等方面展开探索...
支持。骁龙W5Gen1采用新的超低功耗蓝牙5.3架构、用于 Wi-Fi、GNSS 和音频的低功耗岛，以及深度睡眠和休眠等低功耗状态。骁龙W5Gen1具有以下特点:专注于延长电池寿命、优质用户体验和时尚、创新的设计。通过使用这些平台，制造商可以在不断增长和细分的可穿戴设备行业中更快地扩展、区分和开发产品。
约2小时20分钟佳能EOS R5搭载了一块LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6电池，在23℃时合计约2小时20分钟、0℃时合计约2小时10分钟 使用充满电的电池LP-E6NH，短片伺服自动对焦:关闭，使用全高清29.97P/25P IPB（标准）时。使用电子取景器:23℃时约220张、0℃时约200张;使用实时显示拍摄:23℃时约320张、0℃时约310张
是佳能EOS R5 采用的是双卡槽，分别是CFexpress存储卡（B型，兼容XQD），SD/SDHC/SDXC存储卡（兼容UHS-II存储卡）这样不同级别的用户可以根据自己的拍摄需求来选择存储卡。CFexpress 1. 0 存储卡能够提供最高约1.97GB/秒的传输速度，是CFast 2. 0 存储卡约600MB/秒的 3 倍多，更高的读写速度为8K RAW短片、4K高帧频短片等庞大数据的高速存储需求提供支持。而SD/SDHC/SDXC存储卡则能够提供良好的通用性与兼容性。此外，还支持将图像与短片分别保存等灵活多样的存储方式。
50%的功率降低、2倍性能提升。骁龙W5Gen1与上一代产品相比，旗舰骁龙 W5+ 平台的新增强功能可提供50% 的功耗降低、2倍的性能提升、2倍的丰富功能以及30% 的小尺寸，使可穿戴设备制造商能够提供消费者所需的差异化体验，超低功耗平台基于4nm 工艺技术，专为具有超低功耗、突破性性能和高度集成封装的下一代可穿戴设备而打造。骁龙W5Gen1融合了一系列平台创新，包括新的超低功耗蓝牙®5.3架构、用于 Wi-Fi、GNSS 和音频的低功耗岛，以及深度睡眠和休眠等低功耗状态。
中框材质：铝合金；后盖材质：赛道版：玻璃、素皮；传奇版：玻璃、有机硅皮革iQOO 10 Pro有多个不同的版本，它们的后盖的材料不太一样，分别是赛道版：玻璃、素皮；传奇版：玻璃、有机硅皮革，所有版本的中框都是铝合金，它们的屏幕都是6. 78 英寸AMOLED屏幕，三星E5 材质
4纳米。骁龙W5Gen1基于4nm 制造技术，与使用12nm 技术制造的骁龙Wear4100相比是一个巨大的飞跃，相比之下，三星的 Galaxy Watch4duo 采用内部 Exynos W920芯片，该芯片基于稍旧的5nm 技术，有传言称即将推出的Galaxy Watch5系列将使用相同的芯片。凭借高度集成和创新的封装技术， 与上一代相比，高通将 SoC（片上系统）减少了30%，芯片组减少了35%，核心 PCB 减少了40% 。
约138.5×97.5×88毫米佳能EOS R5的机身尺寸约138.5×97.5×88毫米，显示屏尺寸约3.2英寸，配合智能追踪性能强大的第二代全像素双核CMOS AF为专业视频的创作人员提供了更多的选择。相机仅机身重量约为650克，含电池、CFexpress存储卡，不含机身盖约为738克。
屏幕、摄像头、快充等不同屏幕：iQOO 10屏幕是6. 78 英寸AMOLED屏幕，分辨率2400×1080；iQOO 10 Pro的屏幕是6. 78 英寸AMOLED屏幕，分辨率3200×1440，支持HDR10+摄像头：iQOO 10后置5000 万像素GN5 超感光主摄 +1300 万像素超广角微距镜头 +1200 万像素 IMX663 专业人像镜头；iQOO 10 Pro后置5000 万像素超感光微云台主摄+ 5000 万像素 150° 鱼眼超广角微距主摄+ 1460 万像素 3X OIS 人像镜头，微云台是两款手机最大的差异充电：iQOO 10有线快充120W，不支持无线充电和反向充电；iQOO 10 Pro有线快充是200W，支持50W无线充电和反向充电iQOO 10 Pro还有色温传感器、超声波 3D 广域指纹，有素皮版和有机硅皮革版本
支持。骁龙W5Plus Gen1是支持蓝牙5.3的，采用了全新的超低功耗蓝牙5.3架构、用于 Wi-Fi、GNSS 和音频的低功耗岛，以及深度睡眠和休眠等低功耗状态。但这还不是全部。高通声称，新芯片可以解锁一系列新的交互体验，如3D 表盘、3D 地图和导航、实时图像识别、双向智能通话、智能设备控制等。该公司进一步补充说，该芯片还能够处理新的超低功耗环境体验，如关键字检测、低功耗通知、改进的常亮显示功能等。
仅机身约 650 克佳能EOS R5 约 738 克（含电池、CFexpress存储卡，不含机身盖），约 650 克（仅机身）。采用约 4500 万有效像素图像感应器打造精致细节，在佳能R系列中重量是相对重点，但是它却是一个高性能与硬件实力的机型，将EOS专微相机提升到新高度。
比骁龙Wear4100+性能提升2倍。根据高通的说法，与 骁龙Wear4100+平台相比，其新的可穿戴芯片组将使用一半的功率提供高达2倍的性能。在典型场景下，W5+ 比前几代产品占用的空间减少30%，电池续航时间最多可延长50%。过去几个季度，高通一直与谷歌密切合作，为新的 SoC 优化 Wear OS。此外，骁龙 W5Plus Gen1采用了全新的超低功耗蓝牙5.3架构、用于 Wi-Fi、GNSS 和音频的低功耗岛，以及深度睡眠和休眠等低功耗状态，新芯片可以解锁一系列新的交互体验，如3D 表盘、3D 地图和导航、实时图像识别、双向智能通话、智能设备控制等。高通进一步补充表示，该芯片还能够处理新的超低功耗环境体验，如关键字检测、低功耗通知、改进的常亮显示功能等。
有iQOO 10 Pro支持50W无线闪充，同时也支持OTG反向充电，另外它的有线充电速度是200W，4700mAh电池容量（典型值）。iQOO 10 Pro的充电速度是目前安卓手机中非常快的，尤其是其200W的有线充电，几乎是第一梯队级别的速度。
面部+追踪、定点自动对焦佳能EOS R5是全像素双核CMOS AF，它的自动对焦方式是面部+追踪、定点自动对焦、单点自动对焦、扩展自动对焦区域（上下左右）、扩展自动对焦区域(周围)、区域自动对焦、大区域自动对焦(垂直)、大区域自动对焦(水平)。具备手动对焦峰值显示、对焦向导。
是iQOO 10 Pro使用的是超声波 3D 广域指纹（屏幕指纹），同时它也支持Face Wake面部识别。目前屏下指纹解锁技术主要分为光学指纹解锁和超声波指纹解锁，其中超声波指纹解锁技术更先进，安全性更高，在中高端手机中比较多的被使用。
详细参数如下。规格高通骁龙 W5Plus Gen1工艺4纳米中央处理器4x Arm Cortex-A53+1x Arm Cortex-M55@250MHzGPUAdreno702@1GHz +2.5D GPU内存1个16GB LPDDR4@2133MHz架构Arm Ethos-U55特征调制解调器/RFFE:Rel13w/ Cat1bis，E911w/z 轴全球导航卫星系统:L1+L5，PDR4.5摄像头:双 ISP，EIS3.0蓝牙:5.3，QHS集成扬声器 PA:1W @13ohm 通话 D
有以下区别。1.骁龙W5Plus Gen1采用4纳米制造工艺，包含了一个基于22nm的协处理器，而骁龙wear4100则是12纳米工艺制造，包含了一个基于28nm的协处理器。2.高通声称骁龙 W5Plus Gen1的电池续航时间比骁龙 Wear4100+ 延长了50%，性能提高了2倍，同时占用空间减少了30%。3.骁龙W5+Gen1支持L1+L5以及PDR4.5，而骁龙wear4100支持L1和PDR4.0。4.骁龙W5Plus Gen1支持蓝牙5.3，而骁龙wear4100仅支持蓝牙5.0。
约350张JPEG大:约190张（约350张）;HEIF大:约190张(约280张);RAW:约66张(约180张);C-RAW:约130张(约260张);RAW+JPEG大:约64张(约160张);C-RAW+JPEG大:约100张(约240张);RAW+HEIF大:约61张(约90张);C-RAW+HEIF大:约110张(约140张) 数值基于使用符合佳能测试标准的32GB SD存储卡测得。括号中的数值基于使用符合佳能测试标准的325GB CFexpress存储卡测得。
后置5000万像素超感光微云台主摄+ 5000 万像素 150° 鱼眼超广角微距主摄+ 1460 万像素 3X OIS 人像镜头iQOO 10 Pro后置摄像头是5000 万像素超感光微云台主摄+ 5000 万像素 150° 鱼眼超广角微距主摄+ 1460 万像素 3X OIS 人像镜头，光圈为f/1.88（后置微云台主摄），f/2.27（后置鱼眼主摄），f/2.2（后置人像），后置最高支持 40 倍数字变焦，防抖类型：后置微云台主摄支持微云台防抖，后置人像镜头支持OIS防抖，后置三摄均支持EIS防抖视频录制，最高支持8K视频拍摄
防抖佳能EOS R5 内置了机身防抖功能，搭配不具备光学防抖的镜头也可获得强有力的防抖效果，大幅提升了手持拍摄的成功率。机身防抖可实现最高 8 级的手抖动补偿效果。不仅如此，在搭配具有光学防抖的RF镜头时，机身防抖可与镜头光学防抖联动最高获得 8 级的手抖动补偿效果，无须依赖高感光度便可在昏暗场景下手持拍摄出清晰的照片。强劲的防抖性能在手持拍摄夜景、以低速快门表现流动效果、持机姿势不稳定的特殊角度拍摄，以及希望尽可能降低感光度拍摄获得低噪点画质的场景下非常有用。
机身尺寸和重量不同iQOO10一共有三个版本，赛道版、传奇版和燃擎，这三个版本的区别是机身尺寸和重量，赛道版是164.55mm×77.1mm×8.37mm，传奇版、燃擎的尺寸是164.55mm×77.1mm×8.46mm；重量方面，赛道版：约206g；传奇版、燃擎：约207g