网信办严厉查处诱导未成年人参与直播打赏等行为

站长之家 7 月 18日讯：中央网信办等部门宣布将组织开展为期 2 个月的专项行动，聚焦未成年人使用频率高的短视频直播、社交、学习类App、网络游戏、电商、儿童智能设备等平台，集中解决涉未成年人问题乱象。包括：督促网站平台不得为未满 16 周岁的未成年人提供网络主播服务，严厉查处诱导未成年人参与直播打赏的问题。强化对专门供未成年人使用的智能手表、智能音箱、平板电脑、早教故事机等智能设备信息内容管理，深入排查语音、视频、文字、图片、游戏等场景，全面清理违法不良信息。
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据央视新闻报道，中央网信办等部门将组织开展为期2个月的专项行动，聚焦未成年人使用频率高的短视频直播、社交、学习类APP、网络游戏、电商、儿童智能设备等平台，集中解决涉未成年人问题乱象...三是督促网站平台不得为未满16周岁的未成年人提供网络主播服务，严厉查处诱导未成年人参与直播打赏的问题...六是集中查处散布虚假信息、虚构离奇故事和低俗剧情进行炒作引流、恶意营销等问题，进一步查处炫富拜金、奢靡享乐、扭曲审美等问题，防止对未成年人造成不良影响......
为加强未成年人正向引导、保护未成年人群体权益，抖音直播持续开展“诱导未成年人打赏”专项治理行动，严厉打击诱导未成年人消费行为，对于违规用户，将给予无限期回收直播权限的处罚...4月16日至6月15日期间，抖音直播累计封禁相关违规主播7名，处罚措施为无限期回收直播权限...
7月11日，抖音官方发布公告，宣布启动“2022年暑期未成年人保护专项治理”，将从不良内容治理、直播消费巡航和拦截、加强安全教育等方面，保障未成年人暑期用网安全...暑假期间，抖音将加强巡航，如发现未成年人冒用成年人帐号直播或与成年人共同出镜，将对直播予以提示和拦截...对于未经监护人允许的未成年人打赏消费，抖音建立了专项客服团队进行处理，一经核实，将在24小时内予以全额退款...平台还对14-18岁实名用户提供内容推荐、社交、搜索等方面更多安全保护，如互相关注才可发送私信......
结合《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，腾讯发布暑期未成年人限玩日历，暑假期间未成年人只能在每周五六日20-21点之间登录游戏，其余时间均不能进入游戏体验...以此计算，整个暑假期间，未成年人只能玩21小时游戏...
7月11日上午，腾讯游戏发布了《2022年暑假期间未成年人限玩日历》，7-8月之间未成年人仅允许周五六日三天晚上的20点-21点登录游戏，共计21小时...
文化和旅游部、公安部、住房和城乡建设部、应急管理部、市场监管总局等五部门联合发布《关于加强剧本娱乐经营场所管理的通知》...这是首次在全国范围将剧本杀、密室逃脱等剧本娱乐经营场所新业态纳入管理...二是参照《中华人民共和国未成年人保护法》《娱乐场所管理条例》等法律法规有关规定，明确除国家法定节假日、休息日及寒暑假期外，剧本娱乐经营场所不得向未成年人提供剧本娱乐活动......
昨日，快手宣布，为构建积极正向的网络社区，给广大未成年人营造健康、安全的暑期上网环境，从即日起，开展2022年未成年人暑期网络环境专项治理，进一步全面深入清理不良信息，为未成年人提供更丰富的优质内容...1.涉未成年人有害信息和内容，包括图文、视频和直播等，包括人身攻击、侮辱谩骂等网络欺凌内容、不良导向、网红儿童、低俗软色情信息等;...3.未成年人利用家长账号直播或出镜;...5.向未成年人提供网络游戏账号租售服务、以问答等形式教授破解防沉迷系统的信息内容...
为落实未成年人游戏新规，网易游戏基于自身技术积累，针对疑似未成年用户，积极探索人脸识别验证功能...网易未成年保护系统不仅有内部的未成年人识别模型，同时也对外开放了未成年问题专项举报入口，如接到玩家举报其他用户为疑似未成年人，网易游戏将提供专业的运营人员对被举报用户进行核实，从各维度的游戏行为判断该玩家是否为未成年人，并使用多项功能进行验证...并且，为了进一步完善“线上+线下”的双联动监管模式，网易游戏还搭建了“网易家长关爱平台”，让家长深度参与到未成年人的保护工作中来...
针对暑假每天都能打一小时游戏”的传闻，腾讯游戏进行辟谣，并发布了2022暑假期间未成年人限玩日历...腾讯游戏表示，结合《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，暑假期间未成年人只能在每周五六日20-21点之间登录游戏，其余时间均不能进入游戏体验...国家新闻出版署下发的《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》规定：所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务...
作为国内最早推行防沉迷体系的厂商之一，网易游戏基于自身前沿技术积累，积极探索人脸识别技术，进一步加强对未成年人的网络监管保护...依托大数据和人脸识别技术，网易游戏针对疑似未成年人展开人脸识别验证措施，进一步避免未成年人利用成人身份信息逃避防沉迷监管...网易游戏于 7 月 1 日至 9 月 1 日再次开展暑期未成年人保护专项行动，严控未成年人游戏行为、多维度净化游戏环境，确保未成年人安全、愉快地度过暑期......
5Ghz。英特尔酷睿 i9-12900HX默认运行频率为 2.3 GHz，但根据工作负载可提升至 5 GHz。Core i9-12900HX 的 TDP 为 55 W，消耗现代 PC 的典型功率水平。Intel 的处理器支持双通道接口的DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。为了与计算机中的其他组件通信，Core i9-12900HX 使用 PCI-Express Gen 5连接。该处理器采用 UHD Graphics770集成图形解决方案。
ISO100-25600佳能EOS R5的短片拍摄与静止图像拍摄不同，由于不能使用长时间曝光，在昏暗的场景下，就需要提高ISO感光度来拍摄。EOS R5拍摄短片时可以使用DIGIC X数字影像处理器进行降噪处理，实现了ISO100-25600的常用感光度，并可扩展至ISO51200。即使是在夜晚或光线较弱的室内，也能得到明亮且低噪点的高画质影像。
铝合金边框，玻璃后壳努比亚Z40S Pro使用了铝合金的边框材料和星光AG玻璃后壳，采用了超窄搭边装配技术配合顶部全新屏下感光器件，使屏幕边框达到超窄的级别，顶部边框为0.95mm，侧边框为1.46mm，屏占比94.8%，机身厚度8.05mm
Alder Lake-HX架构。英特尔酷睿 i9-12900HX 是一款 16 核的移动处理器，于 2022 年 5 月推出。它是酷睿 i9 系列的一部分，采用 BGA 1964 的 Alder Lake-HX 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数为有效地翻了一番，达到 24 个线程。Core i9-12900HX 具有 30MB 的三级缓存，默认运行频率为 2.3 GHz，但根据工作负载可提升至5GHz。
支持。酷睿I912900HX是支持windows11系统的。Windows11是由微软公司（Microsoft）开发的操作系统，应用于计算机和平板电脑等设备 。于2021年6月24日发布 ，2021年10月5日发行。
有佳能EOS R5 具备语音备忘录功能，可在静止图像回放时通过相机内置麦克风为当前图片添加音频注释，方便新闻、体育记者等专业用户日后对图像进行整理。语音备忘录 1 次最长可录制约 30 秒，并可为同一张图像进行多次录制，每次录制的音频会叠加保存为一个文件。此外，还可以对录制的音频质量进行选择。
处理器、屏幕、摄像头等不同处理器：Z40S Pro处理器是骁龙8Gen 1 Plus，台积电4nm工艺，Z40 Pro处理器是骁龙8 Gen1，是三星的4nm工艺屏幕：Z40S Pro屏幕是6. 67 英寸 144hz的 oled屏幕，支持10bit的色深，拥有10. 7 亿的绚丽色彩范围，支持100%的DCI-P3 色域，最大亮度达到 1000 尼特，对比度高达 300 万比1；Z40 Pro的屏幕6. 67 英寸OLED屏幕，分辨率2400x1080，395ppi，93.45%屏占比，144Hz屏幕刷新率，对比度3000000:1，1000nits峰值亮度，100%DCI-P3摄像头：Z40S Pro是定制的原生高感IMX787，支持 6400 万高像素，ISO可以完美调用到25600，拥有F1. 6 的超大光圈，7P高透镜片，并支持OIS光学防抖。35mm等效焦距 +F1. 6 大光圈的组合；还搭配了 5000 万像素超广角超微距二合一主摄，14mm等效焦距、 116 度超广角，支持最近对焦距离为2cm的超高清微距拍摄、8K微距视频拍摄；一颗潜望式长焦镜头，125mm等效焦距，并且支持OIS光学防抖Z40 Pro的后置摄像头是6400 万像素人文主镜头+ 5000 万像素超广角主镜头+ 800 万像素潜望式长焦镜头，主摄索尼IMX787，后置摄像头光圈f/1.65+f/2.2+f/3.4，后置： 9 倍光学变焦（从广角到长焦整体光学变焦范围），双主摄OIS光学防抖快充：Z40S Pro有80W和120W两种快充速度，Z40 Pro的快充是80W
2022年5月。英特尔酷睿 i9-12900HX 是一款16核的移动处理器，于2022年5月推出。P 核支持超线程，与 E 核结合使用时可支持24个线程。性能集群上的时钟频率范围为2.3至5GHz，效率集群上的时钟频率范围为1.7至3.6GHz。E 核心的性能应该与旧的 Skylake 核心相似（与Core i7-6920HQ 相比）。所有内核最多可使用30MB 三级缓存。作为 HX 变体，CPU 提供了一个开放的倍频器，因此可以对 CPU 内核进行超频。与类似的 i9-12950HX 相比，12900HX 不提供 vPro 或 ECC 内存支持。
推荐镜头如下佳能EOS R5适合哪些镜头既能做到兼顾性价比又能满足需求1、佳能RF15-35mm F2.8L镜头:这个镜头是应用在全画幅单反相机上的超广角变焦镜头，恒定F2.8的大光圈减少了拍摄的局限性，商业摄影师以及摄影发烧友的最爱，15-35是个不错的选择。2、佳能RF245-70mm F2.8L镜头:佳能所有镜头中口碑最好的一支，涵盖了从广角到中焦的常用焦段，F2.8的恒定光圈足够应付所有的场景，适合风景、人文、人像等众多题材。3、佳能RF70-200mm F2.8L镜头，配备USM超声波对焦马达，对焦安静切迅速，全时手动对焦功能可迅速改变对焦距离，标准变焦镜头能涵盖从广角到中焦的常用焦段，使用方便灵活，适合风景、人文题材。这三款镜头被业界成为顶配大三元，另外这三款镜头都是带防抖功能，配上佳能R5最高能达到8级防抖，对新手非常的友好。
支持。酷睿I9 12900HX支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。为了与计算机中的其他组件通信，Core i9-12900HX 使用 PCI-Express Gen 5 连接。该处理器采用 UHD Graphics 770 集成图形解决方案。
是努比亚Z40S Pro配置了大尺寸双扬声以及DTS Ultra，立体声场，沉浸式3D音质，带来现场级的音质享受，在游戏中更容易听音辩位。目前双扬声器的配置，也是旗舰智能手机的标配，在影音和游戏的体验可以获得比较高的提升。
支持在拍摄现场利用平板电脑及时对RAW（CR3）图像进行处理可以大幅提升照片的使用效率。利用佳能推出的iOS应用程序“Digital Photo Professional Express”，与通过Wi-Fi从相机向移动设备传输图像的应用程序Canon Camera Connect联动，有助于缩短工作时间和及时在网络上发布所拍照片等。
55瓦。Intel Core i9-12900HX 是一款基于 Alder Lake 架构的笔记本电脑高端移动 CPU。它于2022年年中发布，提供8个性能核心（P 核心、Golden Cove 架构）和8个高效核心(E 核心、Gracemont 架构)。在制造过程中，在 SKU 分段和配置数据表中指定的基本频率和结点温度执行英特尔指定的高复杂度工作负载时，处理器被验证不超过的时间平均功耗为55W。
散热性能不错努比亚Z40S Pro采用了直通式冷封散热系统，拥有高达十层的散热材料。 3062平方毫米的VC，航天级微纳腔石墨烯相变均温板，以及金刚石导热凝胶，形成一个双层合围的结构，在极短时间内把热量快速传导出去，散热系统总面积高达 38387 平方毫米
微单佳能EOS R5 是一款全画幅微单旗舰机，同时也是 一款能够满足你所有需求的专业相机，它配备了 210 万像素的3. 2 英寸翻转屏，机身大小适中，外观设计符合佳能的 一贯水准，整体重量只有650g，轻巧方便，画质表现也是非常出色的，可以拍摄4500W像素的高画质照片，搭配佳能全新的低噪点全画幅传感器，使其拥有极其出色的高感表现，支持8K高清视频录制，无论是清晰度还是细节的丰富度都让人眼前一亮。对焦和防抖也是目前微单的第一梯队，除了过热之外，几乎是一台完美的相机。
10纳米。酷睿I912900HX基于10nm 工艺制造集成内存控制器支持高达 DDR5-4800和 DDR4-3200的各种内存类型。线程控制器（在硬件中）可以支持操作系统决定在性能或高效内核上使用哪个线程以获得最佳性能。对于 AI 任务，CPU 还集成了 GNA3.0和 DL Boost(通过 AVX2)。版本8中的快速同步与 Rocket Lake CPU 中的相同，并且在硬件中支持 MPEG-2、AVC、VC-1解码、JPEG、VP8解码、VP9、HEVC 和 AV1解码。CPU 支持48个 PCIe 通道，包括16Gen5(x16或2x8)、20Gen4和12Gen3。
有以下区别。1.酷睿I9 12900HX核心数是16，I9 12900hk核心数是14。2.线程方面，12900HX是24，HK是20。3.基本频率方面，I9 12900HX是2.3GHZ，I9 12900hk是2.5GHZ，最高睿频都是5GHZ。4.TDPI9 12900HX是45-55瓦，而I9 12900HK是35-45瓦。5.GPU 加速时钟酷睿I9 12900HX是1550MHZ，而I9 12900hk是1450 MHZ。
可以佳能EOS R5 相机具备外接麦克风端子及耳机端子。两者均为3. 5 毫米直径微型插孔，外接麦克风能够提供高质量音频录制，并可通过耳机对录音进行监听，且耳机音量可调。此外，除自动录音模式外，还可根据短片拍摄时的不同需要，对录音进行手动设置或关闭。手动时录音电平可进行 64 级调整。此外，相机还具有衰减器和风声抑制功能，可应对突然出现大音量时的破音，以及降低受风声影响而产生的噪音。
是努比亚Z40S Pro使用的是X轴线性马达，振动量提升80%，300+振动效果。X轴线性马达相较于Y轴和Z轴线性马达，可以模拟出更多的振动效果，因此也被许多中高端手机使用。
有以下笔记本。1.联想新款 ThinkPad P16联想新款 ThinkPad P16笔记本搭载12代酷睿 HX系列处理器，可选12核i5-12600HX以及16核的i7-12800HX到i9-12900HX。显卡可选4GB显存的RTX A1000到16GB显存的RTX A5500。主板芯片组为 WM690，支持128GB DDR5内存，支持安装两个PCIe4.0SSD。2.联想拯救者 Y9000K联想拯救者Y9000K是联想公司旗下的一款笔记本电脑，于2019年01月正式发布。联想拯救者Y9000K系列一共有3个版本。3.惠普 暗影精灵8Plus惠普 暗影精灵8Plus笔记本使用i9-12900HX处理器，16核24线程，睿频可达5.0GHz，支持Wi-Fi6/6E。搭配RTX3080Ti显卡，支持显卡直连，功耗可达175W，支持性能释放调节。使用32GB DDR54800MHz双通道内存，搭配2TB PCIe4.0SSD。使用一块17.3英寸屏幕，拥有85%屏占比，2560*1440分辨率，支持165Hz刷新率，3ms响应时间，100%sRGB高色域，支持DC调光，通过德国莱茵低蓝光认证。4.Alder Lake-HX2022年，英特尔最新一代 Alder Lake-HX 笔记本电脑处理器 i9-12900HX 得到确认。