网信办严厉查处诱导未成年人参与直播打赏等行为

处理器、屏幕、摄像头等不同处理器：Z40S Pro处理器是骁龙8Gen 1 Plus，台积电4nm工艺，Z40 Pro处理器是骁龙8 Gen1，是三星的4nm工艺屏幕：Z40S Pro屏幕是6. 67 英寸 144hz的 oled屏幕，支持10bit的色深，拥有10. 7 亿的绚丽色彩范围，支持100%的DCI-P3 色域，最大亮度达到 1000 尼特，对比度高达 300 万比1；Z40 Pro的屏幕6. 67 英寸OLED屏幕，分辨率2400x1080，395ppi，93.45%屏占比，144Hz屏幕刷新率，对比度3000000:1，1000nits峰值亮度，100%DCI-P3摄像头：Z40S Pro是定制的原生高感IMX787，支持 6400 万高像素，ISO可以完美调用到25600，拥有F1. 6 的超大光圈，7P高透镜片，并支持OIS光学防抖。35mm等效焦距 +F1. 6 大光圈的组合；还搭配了 5000 万像素超广角超微距二合一主摄，14mm等效焦距、 116 度超广角，支持最近对焦距离为2cm的超高清微距拍摄、8K微距视频拍摄；一颗潜望式长焦镜头，125mm等效焦距，并且支持OIS光学防抖Z40 Pro的后置摄像头是6400 万像素人文主镜头+ 5000 万像素超广角主镜头+ 800 万像素潜望式长焦镜头，主摄索尼IMX787，后置摄像头光圈f/1.65+f/2.2+f/3.4，后置： 9 倍光学变焦（从广角到长焦整体光学变焦范围），双主摄OIS光学防抖快充：Z40S Pro有80W和120W两种快充速度，Z40 Pro的快充是80W