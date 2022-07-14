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快手打击“营销养号及相关收徒教学活动” 严禁洗稿、搬运行为

2022-07-14 16:13 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月14日 消息:今日，快手官方发布公告称，近期平台发现部分帐号利用用户的创作热情和学习心理，以“快速涨粉”、“快速赚取巨额收入”等噱头违规收徒，且部分帐号存在引导至站外第三方平台收取“学费”的行为。这些帐号在“教学”中，往往传授并鼓动用户寻找、搬运、剪辑、洗稿、批量修改未获得授权的内容或其他创作者的内容，试图逃避平台对侵权行为的处理。

快手表示，上述行为严重违背平台社区规则，不仅可能造成用户经济损失，还极严重破坏平台内容生态，尤其是平台原创生态，侵害创作者、消费者的合法权益。为了保护用户权益，维护平台良好内容生态，快手平台从2022年3月起，对“营销养号及相关收徒教学活动”进行专项治理。

截止目前，平台已经通过技术手段与人工审核等方式对涉及相关违规行为的账号进行审查，并依据违规严重程度和违规场景对违规用户给予清空违规用户资料、限制曝光、视频上传权限封禁等处罚。2022年6月30日至2022年7月7日期间，平台共处置违规帐号1266个，平台将持续加强对此类违规帐号的监控和治理，对于持续违规的帐号将视违规性质和严重程度调整或加重处罚

下附部份违规用户名单:

image.png

本次治理的重点问题包括:

其一，通过发布搬运、剪辑、洗稿、虚假内容等方式养号/涨粉:包括但不限于下载站内原创视频或其他未获得授权的内容，通过第三方软件去除水印，简单修改或洗稿后上传至快手平台、通过利用不实或夸大“封面/标题/内容”等方式获取流量等行为。

其二，在用户资料、视频、直播间等场景，以“养号涨粉赚取巨额收入”为噱头，表达明确收徒教学意向，或引导用户至第三方平台收取“学费”，在教学中传授用户搬运、剪辑、洗稿等灰色技巧。

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