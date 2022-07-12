抖音处罚多家店铺刷IM评分行为 扣除A12分违规积分

支持。30系列显卡就支持光追了，那么何况是40系显卡。光线跟踪（也叫ray tracing或者光束投射法)。是一个在二维(2D)屏幕上呈现三维(3D)图像的方法，现在的光源追踪技术也远非完美。计算出正确的反射和折射角度也不代表就能达到完全真实的视觉效果，因为光有颜色，不同颜色的光还会叠加等等，这些额外的计算也需要很好地算法和大量的计算。游戏开发人员试着在游戏中加入了光线追踪效果，悬浮的奖励道具在墙上的投影就是通过光学追踪计算出来的，使得光源的真实感大大提高。目前，光学追踪技术在3D游戏中的应用尚属初级阶段，DirectX10 为这种技术的发挥提供了良好的基础，再加上新一代高性能显卡的推出，相信在不久的将来就会有更真实的光影效果呈现在您眼前。