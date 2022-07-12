抖音处罚多家店铺刷IM评分行为 扣除A12分违规积分

站长之家(ChinaZ.com) 7月12日 消息:日前，抖音电商发布了关于商家“虚假交易-刷IM评分”违规行为的处罚公示。多家店铺店铺因在IM服务评价中刷好评的方式，刷高店铺体验分，被扣除A12分违规积分。
近期平台已开展“虚假交易-刷IM评分”专项治理活动，经平台审查发现:部分商家通过雇佣第三方机构，在IM服务评价中刷好评的方式，刷高店铺体验分，严重扰乱了平台的正常经营秩序。按照平台协议及《【商家—虚假交易】细则》的相关规定，平台对违规商家给予了相应的处置。
现对部分违规商家公示如下:
|店铺名称
|违规处理
|抖红**链
|店铺扣除A12分违规积分
|仙女****帐号
|店铺扣除A12分违规积分
|东鹏****店
|店铺扣除A12分违规积分
|19****旗舰店
|店铺扣除A12分违规积分
|雪****旗舰店
|店铺扣除A12分违规积分
|罗*****旗舰店
|店铺扣除A12分违规积分
|小****吖
|店铺扣除A12分违规积分
|新疆******专营店
|店铺扣除A12分违规积分
|酒****专营店
|店铺扣除A12分违规积分
|奥****镇
|店铺扣除A12分违规积分
虚假交易常见场景主要如下:
包括但不限于以下场景况:
（1）商家使用自有账号、自行注册新账号或操纵其他账号，购买自家所售商品。
（2）商家利用第三方炒作团伙或通过与他人协议以不正当方式进行的炒作。
（3）商家利用第三方(包括其他卖家)提供的工具、服务或便利条件进行虚假交易。
（4）商家通过发布无实质交易内容、变更商品页面信息、搭配套餐方式或大幅度修改商品价格等非真实交易的手段来提高商品销量等的行为。
（5）使用虚假的物流单号或一个物流单号重复使用多次、空包发货或不发货等虚假物流手段。
（6）同一设备ID的一个/多个账号在同一商家的店铺内异常高频购买同一个/一类商品。
（7）评价内容异常，如虚拟商品下存在大量关于物流配送、发货时效方面的内容。
（8）其他以非正常交易手段提高商品销量、店铺评分、成交金额的行为。
（9）商家在平台，通过商品、IM聊天、直播间、短视频、私信等各种途径，诱导平台消费者进行虚假交易的行为，如通过im发布刷单任务给买家、利用返现退款诱导买家好评、利用返现诱导买家下单支付后退款等;
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