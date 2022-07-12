工信部：中国每万人5G基站数超12个

站长之家（ChinaZ.com）7月12日 消息:今日，工信部公布数据称，截至5月底，全国5G网络已覆盖全国所有地级市、县城城区和92%的乡镇镇区，每万人5G基站数超过12个。

同时，5G移动电话用户数达到4.28亿户，5G流量占移动流量比重达到27.2%，较去年同期增长19.1个百分点。

此外，5G行业虚拟专网加快建设，由去年7月的1655个提升至6518个，增长近3倍。

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