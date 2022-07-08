耐克跑步App中文版正式停运

站长之家（ChinaZ.com）7月8日 消息:今日，耐克旗下NRC（Nike Run Club）App中文版正式停运。耐克表示，NTC微信小程序已推出跑者专属训练和丰富跑步内容。
今年6月，Nike Run Club APP发布公告称，NRC APP将于7月8日停止中国区运营。
数据显示，上线以来，NRC APP在中国大陆地区已有超过800万个注册用户，合力跑过超过6亿公里。
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B站旗下短视频APP“轻视频”正式停运...“轻视频”APP于2018年12月推出，该APP的界面设计跟抖音相似，可以使用B站账号登录...2022年5月20日，轻视频发布停运公告称，将于2022年6月30日停运下线...
B站官方小视频APP“轻视频”今日正式停运，轻视频App已无法使用...今年5月，轻视频发布停运公告称，由于业务发展调整，轻视频APP将于2022年6月30日停运下线...公开资料显示，轻视频APP是一款主打古风和ACG内容的小视频社区，于2018年12月上线，是B站官方的小视频APP...
B站官方小视频App轻视频”今日正式停运...
@VUEvlog 官微发文称，由于项目组战略计划的调整，将于2022年9月30日23时59分停止VUE VLOG的运营...对于这条停运公告，一些网友在官微评论区表示：已经用了五年了为什么毫无征兆的下架了，我的所有视频产出都是vue，相当于程序员的python没有了”用了快六年了，还充了很久的会员我的vlog视频启蒙地，也是我用得最顺手的手机剪辑App，用来剪过五百多条视频，怎么就停了”...也有网友感慨：曾经的最爱高中的小碎片全是用它编辑处理的，青春结束了，软件也消失了”......
中关村在线消息：6月19日，腾讯旗下的看点快报APP官方发布了停运公告，称“由于公司业务调整，快报App将于2022年7月18日12：00起正式停止运营和服务，用户将无法登录并获取资讯服务，届时快报App也将从应用商店下架，给您带来的不便，我们深表歉意。”图片截取自看点APP在应用商城中，官方介绍快报APP是腾讯为高价值用户推出的泛资讯信息流独立App，网罗全网优质内容，包括最快的热点资讯、朋友圈最热文章、奇趣搞笑短视频等等，可以尽览天下大小事。该APP还在一天前发布了7.5.20版本，优化了启动体验，修复了已知问题。鉴于其将于一个月?
腾讯看点快报App产品运营团队发布停运公告，公告显示，由于公司业务调整，快报App将于2022年7月18日12:00起正式停止运营和服务，用户将无法登录并获取资讯服务，届时快报App也将从应用商店下架...快报满足了用户专注阅读的需求，并汇聚了全网最优质的内容资讯，让用户在快报第一时间尽览天下事...据媒体报道，2016年年初，天天快报日活达到8700万，超过一点资讯、搜狐新闻等，仅次于腾讯新闻、今日头条......
B站旗下短视频APP“轻视频”发布公告称，将于2022年6月30日停运下线...轻视频表示，用户可在6月30日前更新轻视频APP （版本3.9.7）将账号内已发布稿件、草稿箱视频下载保存至本地...比特币跌穿1.8万美元15万人爆仓...6月19日，比特币价格一度跌破18000美元关口，最低达17732美元，创下了近2020年12月以来新低...6月17日，腾讯看点快报APP发布停运公告称，将于2022年7月18日12:00起正式停止运营和服务，用户将无法登录并获取资讯服务，届时快报App也将从应用商店下架......
据俄罗斯卫星通讯社报道，据俄罗斯卫星通讯社消息，阿迪达斯对耐克公司提起诉讼，称后者多项App存在侵权行为...就在本月初，耐克宣布Run Club App将在中国大陆地区暂停服务，耐克表示，NRC APP将于7月8日停止中国区运营...2021年12月，耐克表示，阿迪达斯的鞋面编织工艺Primeknit技术侵犯了其Flyknit设计技术的专利...
腾讯旗下的看点快报APP官方发布了停运公告，称“由于公司业务调整，快报App将于2022年7月18日12:00起正式停止运营和服务，用户将无法登录并获取资讯服务，届时快报App也将从应用商店下架，给您带来的不便，我们深表歉意...公开资料显示，看点快报原为天天快报，2015年6月上线，是腾讯推出的第一个以用户个人信息，人工智能推荐个性化资讯的新闻阅读产品，与今日头条功能类似...2019年9月，天天快报更名为看点快报，为腾讯看点兴趣阅读平台，标签是精准个性化新闻资讯，红色为主色调，主打热点、快报......
B站官方出品的轻视频”App发布停运公告称，由于业务发展调整，轻视频App将于2022年6月30日停运下线...这款轻视频其实就是B站打造的短视频平台，整体的操作、布局，以及一些视频内容都与抖音神似，视频呈现方式也以竖屏短视频为主，上下滑动即可更换视频...在此之前，作品内容包括已发布的稿件、草稿箱视频都能下载保存至本地，可以帮助用户保留回忆...账号内关注列表同样保留至6月30日，可点击已关注UP主头像进入轻视频主页，并跳转至其B站主页继续关注......
操作如下：将相机调整到视频模式，点击菜单找到短片记录画质，选择短片记录尺寸，选择高帧频，启用。设置完成后，返回到主页面拍摄即可。
能玩。和平精英的最低配置要求是运行内存4G以上，安卓5.0版本以上，所以Helio G25虽然性能很差，但是也是能跑和平精英的，虽然玩起来还是稍微有点掉帧和卡顿，但是如果要求不高的话，那么Helio G25玩和平精英也是能接受的。《和平精英》是由腾讯光子工作室群自研打造的反恐军事竞赛体验类型国产手游，该作于2019年5月8日正式公测。该游戏采用虚幻4引擎研发，沿袭端游《绝地求生》的玩法，以及前作《绝地求生:刺激战场》与《绝地求生:全军出击》的运营模式，致力于从画面、地图、射击手感等多个层面还原原始端游数据，为玩家全方位打造出极具真实感的军事竞赛体验。
佳能ESO M20佳能ESO M200和佳能ESO M100两者的传感器相同，都是尺寸为C画幅，2410万像素，液晶屏尺寸3英寸，104万像素。佳能ESO M200支持143个自动对焦区域，全像素双核CMOS AF，相差检测方式，反差检测自动对焦方式（拍摄4K短片时），且有内置LED闪光灯，自动对焦辅助光。而M100对焦系统是49点对焦，无闪光灯。综上佳能ESO M200更好一点。
不是红魔 7S的分辨率是1080×2400，它是一块6.8英寸的OLED屏幕，机身尺寸为尺寸为 170.57×78.33×9.5mm，重 215g，屏下指纹解锁。红魔 7S Pro还拥有屏下摄像头。红魔7S提供红蓝渐变、黑、绿三配色，搭载高通骁龙 8 Gen1 Plus芯片，LPDDR5X+UFS3.1，165W 快充
比麒麟659跑分差。两者对比联发科 Helio G25的优点:1.发布时间比麒麟659更晚3年2.具有更小尺寸的晶体管（12对16纳米）3.更好的指令集架构两者对比海思麒麟659的优点:1.更高的 GPU 频率 （~38%）2.显示更好（高达28%）AnTuTu9得分 –119K 与93K3.CPU 核心频率提高18%（2360与2000MHz）安兔兔Benchmark 测量不同场景下的 CPU、GPU、RAM 和 I/O 性能:Helio G25的安兔兔跑分为93310，麒麟659的安兔兔跑分为119333。GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:Helio G25的单核跑分为135，多核跑分为473。麒麟659的单核跑分为195，多核跑分为881。
不可以佳能ESO M200 机身右侧并未搭载其他接口，只有一个扬声器。虽然缺失了外置麦克风接口，不过针对这款相机的定位以及适用人群来看，机内收音足够满足需求，且佳能EOSM200 在机内收音上可以调节录音电平，并且提供了风声抑制和衰减器。
尺寸、电池等不同尺寸：红魔 7S尺寸为 170.57×78.33×9.5mm，重量215克；红魔 7S Pro尺寸为 166.27×77.1×9.98mm，重 235 克电池容量：红魔 7S是4500mAh；红魔 7S Pro电池是5000mAh存储：红魔 7S最高存储是512GB；红魔 7S Pro最高存储是1TB
没有可比性。Helio G25和天玑700比都相差太远，性能更是天差地别。联发科天玑7005G是2020年发布的中端5G 移动平台。它具有八核 CPU，具有2个2.2GHz Cortex-A76内核和6个2GHz Cortex-A55内核。芯片组的 GPU 是ARM Mali-G57MC2。联发科Helio G25是2020年发布的入门级4G 移动平台。它拥有一个八核 CPU，具有4个2GHz Cortex-A53内核和4个1.5GHz Cortex-A53内核。该芯片组的 GPU 是PowerVR GE8320。Geekbench5单核 （Android）联发科天玑7005G的跑分为565联发科 Helio G25的跑分为140Geekbench5多核 （Android）联发科天玑7005G的跑分为1730联发科 Helio G25的跑分为475
没有佳能ESO M200是没有热靴接口的，热靴接口就是外接闪光灯的接口。热靴机身顶部用以接驳闪光灯、摄像灯、各种功能麦克风（单声道、双声道、变焦、四声道立体声等）的专用插槽式接口，槽中置有提供这些临时性外接设备正常工作的电源接头，和音频信号输入的接口，这些接口大多都设计成暗藏在槽中的形式，有些还有热靴盖，热靴表面都有两条平行的金属沟槽，用来卡紧这些外接设备的紧固螺栓。
没有红魔 7S的解锁方式是屏下指纹解锁，没有人脸解锁方式。人脸解锁方式相较屏下指纹解锁看起来会更快，但如果是戴口罩的情况下，那么指纹解锁方式则更容易解锁。红魔 7S采用了6.8 英寸 1080×2400 分辨率 OLED 屏幕，有红蓝渐变、黑、绿三配色，搭载高通骁龙 8 Gen1 Plus芯片，最高 18GB 内存 + 512GB 存储，拥有 64MP 主摄，内置 4500mAh 电池，支持 165W 快充
支持64位。Helio G25的中央处理器是64位的，虽然是支持64位，但是有的手机用Helio G25可能是32位，因为迫于性能不佳，所以还需要看具体手机到底是几位的。64位处理器是采用64位处理技术的CPU，相对32位而言，64位指的是CPU GPRs（General-Purpose Registers，通用寄存器）的数据宽度为64位，64位指令集就是运行64位数据的指令，处理器一次运行64bit数据。不能因为数字上的变化，而简单的认为64bit处理器的性能是32bit处理器性能的两倍。实际上在32bit应用下，32bit处理器的性能甚至会更强，即使是64bit处理器，也是在64bit应用下性能更强。所以要认清64bit处理器的优势，但不可迷信64bit。
不能玩。Helio G25就芯片性能上来说虽然能运行起来原神这款游戏，但是玩起来非常的卡，掉帧也是非常严重，而且Helio G25虽然是64位的，但是有的手机迫于性能不好可能做32位的，原神可能就无法运行，Helio G25的性能相当于骁龙450左右，甚至还不如骁龙450，多核的跑分比起450相差一半，如果想流畅运行原神都是要骁龙8系列以上才可以，所以Helio G25是不能玩原神的。建议还是用电脑或者换骁龙835左右性能的芯片手机来玩原神。
约22.3×14.9mm佳能ESO M200传感器尺寸约22.3×14.9mm。相机最重要的方面之一就是传感器的尺寸，更大的传感器将捕获更多光线，从而改善低光性能、动态范围和一般图像质量。
是红魔 7S采用的是DC调光方式，这种调光方式比PWM调光方式对眼睛的保护更好，因此也是目前绝大多数手机中比较常见的调光方式。由于现在大多数的智能手机使用OLED屏幕，这种屏幕的特点是对比度高，可视角度好，省电，屏幕轻薄等诸多优势，缺点是低亮度的时候会出现频闪，对眼睛十分不好，因此很多手机厂商开始在手机内采用DC调光方式。
骁龙450左右。两者相比高通骁龙450的优点:1.浮点计算性能提高3倍2.骁龙对游戏优化更好3.骁龙450的安兔兔跑分更高两者对比联发科 Helio G25的优点:1.支持100% 更高的内存带宽（14.9对7.46GB/s）2.具有更小尺寸的晶体管（12对14纳米）3.CPU 核心频率提高11%（2000与1800MHz）4.更好的指令集架构性能、功耗等指标的总体比较:安兔兔的跑分情况：骁龙450的安兔兔跑分为99553，Helio G25的跑分为93310。GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能：骁龙450的单核跑分为150，多核956，Helio G25的单核跑分为135，多核跑分为473。
有佳能EOS M200搭载了可手动弹出的内置闪光灯，闪光指数虽然不高，但是足以满足日常补光需求，在某些创意拍摄中也能发挥出它的作用。
3840×2160佳能ESO M200屏幕分辨率为3840×2160，像素为4K短片拍摄。视频分辨率:3840×2160，1920×1080，1280×720照片分辨率:L（大）:2400万像素(6400×4000)M（中）:约1060万像素(3984×2656)S1（小1）:约590万像素(2976×1984)S2（小2）:约380万像素(2400×1600)RAW/C-RAW:2400万像素（6000×4000）
能打。王者荣耀的最低配置要求是高通400系芯片、联发科mt6752以上，Helio G25的性能大概额骁龙450差不多，所以也是可以玩王者荣耀的。Helio G25结合了运行速度高达2GHz 的八核 Arm Cortex-A53CPU 和速度高达650MHz 的 IMG PowerVR GE8320GPU，提供快速而有趣的游戏体验。全屏智能手机设计比例高达20:9，配备 HD+ 分辨率显示屏，可在性能和能效之间实现出色平衡。
三网5G（SA/NSA）等红魔 7S支持的频段包括2G：GSM 2/3/5/83G：WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 3G：CDMA4G：TDD-LTE B34/B38/39/40/41 4G：FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B665G：NSA n41/n78//n77/n38 5G：SA n41/n78/n1/n77（3600M-4100M）/n28A/n3/n7/n8/n20/n5
用相应的APP功能检测红魔 7S新增了心率检测功能，在手机内可以使用对应的APP来检测心率。红魔7S搭载了一块6. 8 英寸，分辨率为2080× 2400 的OLED屏，支持165Hz刷新率及多档调节功能，供应商来自国产维信诺，屏下指纹识别支持心率检测。