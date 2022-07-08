耐克跑步App中文版正式停运

@VUEvlog 官微发文称，由于项目组战略计划的调整，将于2022年9月30日23时59分停止VUE VLOG的运营...对于这条停运公告，一些网友在官微评论区表示：已经用了五年了为什么毫无征兆的下架了，我的所有视频产出都是vue，相当于程序员的python没有了”用了快六年了，还充了很久的会员我的vlog视频启蒙地，也是我用得最顺手的手机剪辑App，用来剪过五百多条视频，怎么就停了”...也有网友感慨：曾经的最爱高中的小碎片全是用它编辑处理的，青春结束了，软件也消失了”......