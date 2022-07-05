腾讯ROG游戏手机6/Pro发布：搭配骁龙8+ 顶配7999元

站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:今晚20:00，ROG在发布会上正式推出了新一代游戏旗舰腾讯ROG游戏手机6系列，搭载了高通骁龙8++Gen1处理器，采用矩阵式液冷散热6.0，AirTrigger 肩键，个性视窗，搭载了165Hz 三星电竞屏。

在屏幕方面，腾讯ROG游戏手机6系列配备了三星E4材质的165Hz刷新率AMOLED电竞屏，拥有720Hz触控采样率，屏幕Delta-E1、支持HDR10+的高动态范围，以及最高1200nit的峰值亮度。

在性能发面，腾讯ROG游戏手机6系列搭载高通骁龙8+ Gen1处理器，其采用台积电4nm工艺制成，能耗比较上代有所提升，同时在发热控制方面也有所提升。相比上一代处理器，高通骁龙8+ Gen1的CPU主频提升至3.2GHz，CPU频率提升了10%，实测下平均单核性能提升约8.36%，多核性能提升约14.78%，多维提升约15.84%。同时搭载了全新液冷式散热矩阵6.0，真空腔均温版面积提升30%。

虽然是游戏手机，这次ROG也针对影像进行了加强，配备三摄方案，主摄为5000万像素的IMX766传感器，同时还搭配了1300万像素的超广角+500万像素微距镜头。续航方面，该机采用了MMT设计，将两个3000mAh电池放置在CPU两侧，支持65W快充。

售价方面，腾讯 ROG 游戏手机6普通版:8GB +128GB 售价3999元，12GB +128GB 售价4499元，12GB +256GB 售价4999元，16GB+512GB 售价5799元;腾讯 ROG 游戏手机6Pro:18GB+512GB 售价7999元。

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