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天猫新增儿童化妆品发布规范 7月12日生效

2022-07-05 17:35 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:今日，天猫发布通知称，拟新增《天猫儿童化妆品发布规范》，本次规则于2022年7月5日公示，将于2022年7月12日生效。

该规范适用范围为在天猫发布儿童化妆品商品的商家。

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规范所称儿童化妆品，是指适用于年龄在12岁以下（含12岁）儿童，具有清洁、保湿、爽身、防晒等功效的化妆品;于商品标题、主图、属性、详情页中利用商标、图案、文字、谐音、字母、汉语拼音、数字、符号、包装形式等明示或暗示产品使用人群包含儿童的产品(如:明示或暗示可用于儿童化妆的儿童化妆玩具、含“适用于全人群”、“全家使用”等表达的商品)视为儿童化妆品。

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规范指出，商品宣传信息要求商家应遵循《儿童化妆品监督管理规定》等规定，参照《化妆品分类规则和分类目录》、《识别化妆品违法宣称和虚假宣传》，按照以下规范进行儿童化妆品商品宣传信息发布:

1.在商品无相关成分检测证明情况下，不得发布“安全无毒”、“环保材质”、“无毒”、“不伤皮肤”、“成分自然”、“ 天然成分”、“温和不刺激”、“不含防腐剂”、“不含抗生素”、“不含激素”、“不含香精”等信息。

2.使用人群为婴幼儿（0～3周岁，含3周岁）的儿童化妆品，功效宣称仅限于清洁、保湿、护发、防晒、舒缓、爽身;使用人群为儿童(3～12周岁，含12周岁)的儿童化妆品，功效宣称仅限于清洁、卸妆、保湿、美容修饰、芳香、护发、防晒、修护、舒缓、爽身。

3.禁止发布“食品级”、“可食用”等词语或者食品有关图案。

4.禁止发布医疗术语、明示或暗示医疗作用和效果的词语，如处方、药用、治疗、解毒、抗敏、除菌、无斑、祛疤、生发、溶脂、瘦身及各类皮肤病名称、各种疾病名称等。

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  • 真我GT2大师探索版散热怎么样？

    三明治立体双VC结构真我GT2 大师探索版采用的是三明治立体双VC结构，VC面积达4811m㎡，官方称散热与专业的游戏手机相比，也毫不逊色。真我GT2 大师探索版还使用了骁龙8Gen 1 Plus处理器，该处理器比骁龙8Gen 1能耗更低，对于手机的发热问题预计也更少。尤其是骁龙8Gen 1 Plus使用的是台积电的4nm工艺，骁龙8Gen 1则是三星的4nm，制程虽然都一样，但台积电4nm的口碑要比三星更好。

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  • 小米手环7 Pro可以蓝牙听歌吗？

    不可以。小米手环7Pro不支持连接，因为耳机和蓝牙手环同属于接收终端设备，所以不能相互连接，虽然小米手环7Pro是支持蓝牙的，但是耳机和蓝牙手环都是接收蓝牙的中设备，本身是不能一起连接的，所以不能听歌。蓝牙是一种支持设备短距离通信（一般10m内）的无线电技术，能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。利用蓝牙技术，能够有效地简化移动通信终端设备之间的通信，也能够成功地简化设备与因特网Internet之间的通信，从而数据传输变得更加迅速高效，为无线通信拓宽道路。

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  • 小米手环7 Pro腕带可以拆换吗？

    可以。小米手环7Pro是支持腕带拆换的，如果你的腕带损坏或者是想换个新的颜色都是可以拆下来然后换掉。小米手环7Pro 版6款单色抗菌腕带（夜跃黑、冥思绿、静息白、舒展蓝、悦活粉、活力橙）亲肤，防水，质轻。腕带是快拆式设计，可以便捷更换腕带。采用热塑性弹性体材质。如有任何需要和疑问您可以联系小米旗舰店客服详细咨询，将竭诚为您服务。

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