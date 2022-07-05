天猫新增儿童化妆品发布规范 7月12日生效

站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:今日，天猫发布通知称，拟新增《天猫儿童化妆品发布规范》，本次规则于2022年7月5日公示，将于2022年7月12日生效。

该规范适用范围为在天猫发布儿童化妆品商品的商家。

规范所称儿童化妆品，是指适用于年龄在12岁以下（含12岁）儿童，具有清洁、保湿、爽身、防晒等功效的化妆品;于商品标题、主图、属性、详情页中利用商标、图案、文字、谐音、字母、汉语拼音、数字、符号、包装形式等明示或暗示产品使用人群包含儿童的产品(如:明示或暗示可用于儿童化妆的儿童化妆玩具、含“适用于全人群”、“全家使用”等表达的商品)视为儿童化妆品。

规范指出，商品宣传信息要求商家应遵循《儿童化妆品监督管理规定》等规定，参照《化妆品分类规则和分类目录》、《识别化妆品违法宣称和虚假宣传》，按照以下规范进行儿童化妆品商品宣传信息发布:

1.在商品无相关成分检测证明情况下，不得发布“安全无毒”、“环保材质”、“无毒”、“不伤皮肤”、“成分自然”、“ 天然成分”、“温和不刺激”、“不含防腐剂”、“不含抗生素”、“不含激素”、“不含香精”等信息。

2.使用人群为婴幼儿（0～3周岁，含3周岁）的儿童化妆品，功效宣称仅限于清洁、保湿、护发、防晒、舒缓、爽身;使用人群为儿童(3～12周岁，含12周岁)的儿童化妆品，功效宣称仅限于清洁、卸妆、保湿、美容修饰、芳香、护发、防晒、修护、舒缓、爽身。

3.禁止发布“食品级”、“可食用”等词语或者食品有关图案。

4.禁止发布医疗术语、明示或暗示医疗作用和效果的词语，如处方、药用、治疗、解毒、抗敏、除菌、无斑、祛疤、生发、溶脂、瘦身及各类皮肤病名称、各种疾病名称等。

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