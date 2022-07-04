手机“靠一靠”唤起场所码，支付宝将NFC技术应用于防疫打卡

站长之家（ChinaZ.com）7月4日 消息:手机靠一靠线圈，即刻完成场所码、健康码线上打卡，为防疫检测通行减少更多时间。7月4日起，全国首个NFC+防疫打卡功能，在重庆爱琴海购物公园、希尔顿酒店等场所试点上线，对比每人扫码、展码时间平均缩短2-3秒。

常态化防疫情况下，人们进出公众场合扫场所码、展健康码的频率变高，每次都需要经过打开手机界面、点开APP、完场扫码等一系列动作，遇到人多则会增加排队耗时。

针对这一情况，支付宝技术团队做了防疫打卡的尝试升级，将广泛应用的NFC技术与防疫打卡相结合。NFC全称Near Field Communication，是一种短距离的高频无线通信技术，随着NFC技术的广泛应用，用户可直接用手机来完成移动支付、刷一卡通（公交地铁卡）、复制门禁卡、NFC钥匙、近距离传输文件等等，极大地方便了我们的生活。

当NFC应用在防疫场景上，用户只需要开启手机的NFC功能，再将手机屏幕点亮靠至线圈上，手机会自动读取NFC标签，点击NFC卡片唤起场所码/健康码打开页面，就能快速完成展码。

站长之家获悉，全国首创的“NFC+防疫打卡”功能率先在重庆商圈、酒店上线，主要是考虑到商圈人流量大、酒店前台登记步骤多等问题，技术升级后能起到效率提升的作用。接下来，该功能在完成试点测试后还将向全国推广，应用于商场、车站、餐饮、酒店等更多场景。

除NFC技术应用在防疫打卡上，自2020年以来，支付宝还多次升级技术支持，包括将健康码在线页面重构升级为离线包，通过JVM调优、带宽容量扩容，增加应急链路兜底突发故障等，从用户找得到、页面打开快、服务稳定性强等维度来提升防疫服务体验。

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