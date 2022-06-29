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快手电商小黄车相关性治理逻辑：不相关挂车视频无法展示小黄车

2022-06-29 17:17 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月29日 消息:今日，快手电商发布了小黄车相关性治理逻辑。据悉，小黄车相关性指的是短视频内容、小黄车文案、小黄车挂载商品三者之间的一致性，平台根据三者的一致程度，将相关性划分为「强相关」、「弱相关」、「不相关」三个档位。

平台鼓励商家生产「强相关」内容;被审核标记为「不相关」的小黄车在手机端会被屏蔽，即不相关挂车视频发布后，视频可以正常展示，但用户看不到小黄车。

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什么样的内容可以被判定为强相关/弱相关/不相关?

【强相关】视频同时满足如下条件:属于强相关:

● 小黄车的商品、文案描述、视频中展示的商品三者一致。

● 视频主题应当以带货为主:

○1min以内的视频，带货时长需超过视频时长的50%;

○1min以上的视频，带货时长需超过30s。

● 挂车商品必须明确在视频中出镜展示（指能够清晰地看出是小黄车商品，如手持商品、特写、将商品摆放在视频突出位置等）:

○1min以内的视频，挂车商品的单次连续展示时长需>3s。

○1min以上的视频，挂车商品的单次连续展示时长需>5s。

○ 补充说明:预热类视频，如果视频中出现多个商品，审核只参考挂车商品的展示与介绍。视频中出现，但没有挂车的商品不作为参考;若商品为虚拟商品（指流量券、代金券、打折券、游戏装备/铭文等），则不要求商品出镜，仅要求口播/AI语音介绍。

● 视频中必须针对商品的功能、功效、特点、商品属性等进行介绍，介绍方式可以是口播、AI语音、字幕等。（建议尽量采用口播方式，更易被机审识别通过）

● 视频中的商品介绍有效信息量≥2点，以下举例的无效词汇不属于有效信息:

○ 服饰类:好看、高端、大气、上档次、洋气、绝绝子、yyds、美、帅、酷、不错、万能、颜色、质量好、新款。

○ 食物:好吃、口感好、不咸不淡、咸淡刚好、不错、特别下饭、正宗。

○ 化妆品类:可、好、绝绝子、yyds。

【弱相关】视频满足以下条件，属于弱相关:

● 基础原则:小黄车的商品、文案描述、视频中展示的商品三者一致。

● 除基础原则外，命中以下任一情形即为「弱相关」:

○ 挂车商品在视频中出镜，且满足时长要求（1min以内>3s;1min以上>5s），但无介绍，或介绍模糊不清、不易理解。

○ 挂车商品在视频中出镜、能看清商品，但是展示时长不足，商品介绍满足时长（1min以内>3s;1min以上>5s）。

○ 挂车商品未出镜，只有介绍，但介绍明确提及商品名称，且介绍时长超过视频整体时长的1/3。

○ 知识科普、教学、测评、种草类视频，挂车商品未出镜，但通过视频内容可以直接联想到小黄车商品。

【不相关】视频命中以下任一条件，属于不相关:

● 小黄车的商品、文案描述、视频中展示的商品任两者不一致。

● 知识科普、教学、测评、种草类视频，挂车商品未出现在视频中，也无法通过视频内容直接联想到挂车商品。

● 视频内出现小黄车商品，但介绍、展示时长均不满足要求。

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  • 荣耀 X40电池容量是多少毫安时？

    5450mAh荣耀 X40电池容量是5450mAh，在同级别和尺寸的手机中算是比较大的电池容量，基本上可以保持一整天的使用也足够使用。另外它使用的是66W的有线快充，充电速度也是千元机中比较快的。目前在安卓手机阵营中，快充速度基本上在60W以上，部分中高端手机已经使用100W甚至是150W以上的快充，但66W的快充也是可以满足大多数人的需求。

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    是的佳能EOS850D是一款入门级的单反相机，虽然是单反相机但是在配置上，850D是妥妥的中端单反水准，DIGIC8图像处理器、45点全十字型对焦系统+全像素双核对焦技术让对焦更准确和迅速。另外7.5fps的连拍性能过去也只是高端单反的配置，现在入门级的850D也拥有了。EOS850D搭载了APS-C画幅2410万像素传感器，高像素大尺寸传感器可以带来更为细腻的成像，照片中小动物的毛发根根分明，甚至眼中的反光也都清晰可见。JPEG直出色彩好。

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  • 荣耀 X40有没有otc？

    有荣耀 X40支持OTG功能。OTG是一种USB传输技术，通过OTG功能可以让手机访问U盘，数码相机或键盘，鼠标等外接设备，进行高清视频输出等操作，目前这种功能在很多智能手机上都已经实现，可以让手机变身移动的存储设备，快速的传输数据或者是作为播放设备来使用，可以大大提升工作学习效率。

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  • 荣耀 X40是曲面屏吗？

    不是荣耀 X40使用的是直屏屏幕，并不是曲面屏屏幕。荣耀 X40使用的是LCD材质的屏幕，支持120Hz的刷新率，挖孔设计，屏幕分辨率是1080P，前置单摄像头，没有屏下指纹解锁功能。从屏幕参数来看，荣耀X40的参数在千元机中算是不错的，提供了高刷新率，但缺少了屏下指纹识别，它使用了侧面指纹识别方式。

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  • 佳能EOS 850D存储卡读取速度？

    存储卡速度如下：4K（23.98P/25P）/IPB(标准):约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快;全高清（59.94P/50P）/IPB(标准):约60Mbps/速度等级C10或更快; 全高清（29.97P/25P/23.98P）/IPB(标准):约30Mbps/速度等级C6或更快; 全高清（29.97P/25P）/IPB(轻量):约12Mbps/速度等级C4或更快; 高清（59.94P/50P）/IPB(标准):约26Mbps/速度等级C4或更快;4K延时短片(29.97P/25P):约40MB以上(读取速度); 全高清延时短片(29.97P/25P):约20MB以上(读取速度)

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    有荣耀 X40在机身的背部摄像模块上有一个闪光灯。荣耀 X40采用的是后置三摄组合，主摄为5000万像素镜头，前置摄像头是1600万像素，拍照能力在千元机中算是比较不错的水平。同时它还提供多种的拍摄模式，包括高像素模式、延时摄影、大光圈、双景录像、夜景模式、人像模式(含美肤)、录像、微电影等，基本上可以满足大多数消费者对于摄影的需求。

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  • 佳能EOS 850D是什么卡口？

    EF卡口佳能EOS850D是一款半画幅单反相机，卡口类型使用EF卡口，镜头可以使用可以使用EF镜头、EF-S镜头。EF系列镜头为佳能标准卡口的镜头，佳能的EF镜头可以适用所有的佳能EOS系列的机身。EF-S镜头系列镜头为佳能为APS-C幅数码单反生产的，EF-S镜头不能用在全幅机子上。

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  • 荣耀 X40是曲面屏还是直屏？

    直屏荣耀 X40的屏幕是一块直屏LCD屏幕，2400× 1080 分辨率，居中挖孔， 1670 万色，DC调光，最高120Hz动态刷新率，240Hz触控采样率，前置为 1600 万像素摄像头，没有屏下指纹解锁。在千元机市场中，荣耀X40的配置还是十分不错，尤其是支持了120Hz的刷新率，可以在玩游戏和看电影的时候获得更好的体验。

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  • 佳能EOS 850D可实现多角度拍摄吗？

    可以佳能EOS850D可以进行多角度拍摄，因为850D配备了可旋转液晶监视器，便于进行自拍、低角度和高角度等非常规角度的拍摄。在相机上安装三脚架上时，也能从侧面确认画面。而且携带相机时可以把液晶监视器朝向内侧收纳，以防屏幕损伤。

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  • 荣耀 X40有哪些拍照模式？

    延时摄影、夜景模式、人像模式等荣耀 X40可以提供的拍照模式有：高像素模式、延时摄影、大光圈、双景录像、夜景模式、人像模式(含美肤)、录像、微电影、专业拍照、全景、HDR、滤镜、水印、超级微距，笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、AI摄影等;前置摄像头：人像模式、夜景模式、延时摄影、水印、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照、手势拍照等

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    佳能EOS 850D

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    荣耀 X40

  • 佳能EOS 850D多重？

    仅机身约471克佳能EOS850D重量仅机身约471克;含电池、存储卡重量约515克。EOS850D的机身以入门机来说不算大也不算小，但机身上有一些以往高阶机才会见到的操作按钮和转盘。首先是机背新增的速控转盘，可快速调整拍摄设定并在播放时快速转动浏览相片。这转盘可说是 EOS 单反的招牌，用料及手感当然不能跟 EOS5D、7D 系列等高阶机相提并论，但用起来还是挺方便的。

    佳能EOS 850D

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    荣耀 X40

  • 荣耀 X40是什么屏幕？

    LCD荣耀 X40预计会继续使用LCD屏幕，它的屏幕预计是一块6.78英寸LCD直面屏，支持P3 广色域，2400× 1080 分辨率，居中挖孔， 1670 万色，DC调光，最高120Hz动态刷新率，240Hz触控采样率。荣耀X40的屏幕虽然是LCD材质，但好处不会出现烧屏现象，也不用担心闪屏的问题，这也是LCD的优点之一。

    荣耀 X40

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    佳能EOS 850D

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    荣耀 X40

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