快手电商小黄车相关性治理逻辑：不相关挂车视频无法展示小黄车

站长之家（ChinaZ.com）6月29日 消息:今日，快手电商发布了小黄车相关性治理逻辑。据悉，小黄车相关性指的是短视频内容、小黄车文案、小黄车挂载商品三者之间的一致性，平台根据三者的一致程度，将相关性划分为「强相关」、「弱相关」、「不相关」三个档位。

平台鼓励商家生产「强相关」内容;被审核标记为「不相关」的小黄车在手机端会被屏蔽，即不相关挂车视频发布后，视频可以正常展示，但用户看不到小黄车。

什么样的内容可以被判定为强相关/弱相关/不相关?

【强相关】视频同时满足如下条件:属于强相关:

● 小黄车的商品、文案描述、视频中展示的商品三者一致。

● 视频主题应当以带货为主:

○1min以内的视频，带货时长需超过视频时长的50%;

○1min以上的视频，带货时长需超过30s。

● 挂车商品必须明确在视频中出镜展示（指能够清晰地看出是小黄车商品，如手持商品、特写、将商品摆放在视频突出位置等）:

○1min以内的视频，挂车商品的单次连续展示时长需>3s。

○1min以上的视频，挂车商品的单次连续展示时长需>5s。

○ 补充说明:预热类视频，如果视频中出现多个商品，审核只参考挂车商品的展示与介绍。视频中出现，但没有挂车的商品不作为参考;若商品为虚拟商品（指流量券、代金券、打折券、游戏装备/铭文等），则不要求商品出镜，仅要求口播/AI语音介绍。

● 视频中必须针对商品的功能、功效、特点、商品属性等进行介绍，介绍方式可以是口播、AI语音、字幕等。（建议尽量采用口播方式，更易被机审识别通过）

● 视频中的商品介绍有效信息量≥2点，以下举例的无效词汇不属于有效信息:

○ 服饰类:好看、高端、大气、上档次、洋气、绝绝子、yyds、美、帅、酷、不错、万能、颜色、质量好、新款。

○ 食物:好吃、口感好、不咸不淡、咸淡刚好、不错、特别下饭、正宗。

○ 化妆品类:可、好、绝绝子、yyds。

【弱相关】视频满足以下条件，属于弱相关:

● 基础原则:小黄车的商品、文案描述、视频中展示的商品三者一致。

● 除基础原则外，命中以下任一情形即为「弱相关」:

○ 挂车商品在视频中出镜，且满足时长要求（1min以内>3s;1min以上>5s），但无介绍，或介绍模糊不清、不易理解。

○ 挂车商品在视频中出镜、能看清商品，但是展示时长不足，商品介绍满足时长（1min以内>3s;1min以上>5s）。

○ 挂车商品未出镜，只有介绍，但介绍明确提及商品名称，且介绍时长超过视频整体时长的1/3。

○ 知识科普、教学、测评、种草类视频，挂车商品未出镜，但通过视频内容可以直接联想到小黄车商品。

【不相关】视频命中以下任一条件，属于不相关:

● 小黄车的商品、文案描述、视频中展示的商品任两者不一致。

● 知识科普、教学、测评、种草类视频，挂车商品未出现在视频中，也无法通过视频内容直接联想到挂车商品。

● 视频内出现小黄车商品，但介绍、展示时长均不满足要求。

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