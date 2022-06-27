互联网用户账号信息管理规定发布

站长之家（ChinaZ.com）6月27日 消息:今日，国家互联网信息办公室发布《互联网用户账号信息管理规定》，自2022年8月1日起施行。

《规定》明确了账号信息注册和使用规范，要求互联网信息服务提供者应当制定和公开互联网用户账号信息管理规则、平台公约，明确账号信息注册、使用和管理相关权利义务。互联网个人用户注册、使用账号信息，含有职业信息的，应当与个人真实职业信息相一致;互联网机构用户注册、使用账号信息，应当与机构名称、标识等相一致。互联网信息服务提供者为互联网用户提供信息发布、即时通讯等服务的，应当进行真实身份信息认证;应当对互联网用户在注册时提交的和使用中拟变更的账号信息进行核验;应当在账号信息页面展示合理范围内的互联网用户账号的互联网协议地址归属地信息，便于公众为公共利益实施监督。

同时，《规定》明确了账号信息管理的规范，要求互联网信息服务提供者履行账号信息管理主体责任，配备与服务规模相适应的专业人员和技术能力;建立健全并严格落实真实身份信息认证、账号信息核验、信息内容安全、生态治理、应急处置、个人信息保护等管理制度;完善投诉举报受理、甄别、处置、反馈等机制;建立健全互联网用户账号信用管理体系;对违法违规注册、使用账号信息的情形采取相应的处置措施。

此外，《规定》明确了开展监督检查和追究法律责任的相关要求，规定网信部门会同有关主管部门建立健全工作机制，协同开展互联网用户账号信息监督管理工作。网信部门依法对互联网信息服务提供者管理互联网用户注册、使用账号信息情况实施监督检查，互联网信息服务提供者应当予以配合，并提供必要的支持协助。发现互联网信息服务提供者存在较大网络信息安全风险的，省级以上网信部门可以要求其采取措施，进行整改，消除隐患。国家互联网信息办公室有关负责人指出，互联网用户账号信息治理需要政府、企业、网民等多方主体共同参与，弘扬社会主义核心价值观，维护国家安全和社会公共利益，营造更加清朗的网络空间。

（举报）