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互联网用户账号信息管理规定发布

2022-06-27 16:06 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月27日 消息:今日，国家互联网信息办公室发布《互联网用户账号信息管理规定》，自2022年8月1日起施行。

《规定》明确了账号信息注册和使用规范，要求互联网信息服务提供者应当制定和公开互联网用户账号信息管理规则、平台公约，明确账号信息注册、使用和管理相关权利义务。互联网个人用户注册、使用账号信息，含有职业信息的，应当与个人真实职业信息相一致;互联网机构用户注册、使用账号信息，应当与机构名称、标识等相一致。互联网信息服务提供者为互联网用户提供信息发布、即时通讯等服务的，应当进行真实身份信息认证;应当对互联网用户在注册时提交的和使用中拟变更的账号信息进行核验;应当在账号信息页面展示合理范围内的互联网用户账号的互联网协议地址归属地信息，便于公众为公共利益实施监督。

QQ截图20220627160659.jpg

同时，《规定》明确了账号信息管理的规范，要求互联网信息服务提供者履行账号信息管理主体责任，配备与服务规模相适应的专业人员和技术能力;建立健全并严格落实真实身份信息认证、账号信息核验、信息内容安全、生态治理、应急处置、个人信息保护等管理制度;完善投诉举报受理、甄别、处置、反馈等机制;建立健全互联网用户账号信用管理体系;对违法违规注册、使用账号信息的情形采取相应的处置措施。

此外，《规定》明确了开展监督检查和追究法律责任的相关要求，规定网信部门会同有关主管部门建立健全工作机制，协同开展互联网用户账号信息监督管理工作。网信部门依法对互联网信息服务提供者管理互联网用户注册、使用账号信息情况实施监督检查，互联网信息服务提供者应当予以配合，并提供必要的支持协助。发现互联网信息服务提供者存在较大网络信息安全风险的，省级以上网信部门可以要求其采取措施，进行整改，消除隐患。国家互联网信息办公室有关负责人指出，互联网用户账号信息治理需要政府、企业、网民等多方主体共同参与，弘扬社会主义核心价值观，维护国家安全和社会公共利益，营造更加清朗的网络空间。

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  • 苹果iPhone14 Plus换屏要多少钱？

    2559元iPhone14 Plus的换屏价格是2559元，这是在没有购买Apple Care+的情况下的价格，如果是购买了Apple Care+则换屏价格是188元。6.1英寸的iPhone14和iPhone14 Pro的换屏价格是2149元。如果是选择手机不带壳的换，建议还是购买苹果的Apple Care+服务，这样可以让手机在意外损坏的时候可以获得比较便宜的维修价格。

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  • 苹果A15和M1哪个强？

    M1更强。M1是为 Mac 制造的，而A15是为手机制造的，M1专为 Mac 设计，迄今为止出现在MacBook Air、Mac Mini 和 iMac 之类的产品中，与此同时，新发布的 A15Bionic 将搭载在 iPhone13、iPhone13Pro 和 iPad Mini6中，因此基本上比笔记本电脑更小、更便携。将苹果A15Bionic 与 Apple M1处理器进行比较可能有点像将苹果与橙子进行比较。尽管这两款芯片都受到 Arm 的支持，但它们使用不同的架构，性能可能有很大差异。就Geekbench的跑分来看，M1的性能都是比苹果A15强大很多的。苹果A15的单核得分为1724，多核得分为4625，而苹果M1芯片单核得分为1714，多核得分为7317，两者是没有什么可比性。

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  • 佳能 EOS 5D Mark IV可以外接麦克风？

    可以佳能 EOS 5D Mark IV在拍摄短片时可以使用外接麦克风录制高品质声音。佳能 EOS 5D Mark IV可通过相机侧面的3. 5 毫米直径立体声微型插孔与外接麦克风连接。使用佳能指向性立体声麦克风DM-E1，可根据不同场景切换指向性范围，附带的防风罩可大幅降低风声对录音的影响。此外，DM-E1 采用了减振结构，可抑制相机操作及镜头驱动等带来的噪音，提供高质量的录音效果。

    佳能 EOS 5D Mark IV

  • 苹果iPhone14 Plus有多重？

    约210克iPhone14Plus的重量大约是210克左右，比iPhone14Pro Max的238克轻一点。主要是因为iPhone14Plus的铝金属边框比14Pro Max的不锈钢要轻，且它的后置镜头是两个，也少于Pro版的，因此在尺寸差不多的情况下，重量要轻一些。和差不多尺寸的安卓手机来说，iPhone14Plus的重量还是轻一点的，主要原因是它的电池容量更小，机身厚度比较薄，所以比较轻。

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  • 佳能 EOS 5D Mark IV有几种对焦模式？

    7种佳能EOS5D Mark IV配备了7种自动对焦区域选择模式。可根据被摄体情况区分使用。相对于以“点”进行对焦的单点自动对焦和定点自动对焦，几种多点对焦的模式下，对焦点有效范围更广，点与点联动，可以“面”捕捉被摄体。其中，新配备的大区域自动对焦适合用于想要兼顾构图与快门时机的情况，可以搭配单次自动对焦或人工智能伺服自动对焦使用。另外，在多功能控制钮下方新设自动对焦区域选择按钮。自动对焦区域选择模式的切换和自动对焦点的选择变得更方便。

    佳能 EOS 5D Mark IV

  • GTX 1630和GTX1060哪个好？

    GTX1060性能更好。GTX1630显卡配备 TU117-150-A1核心，12nm 工艺打造，采用 PCIe3.0*16接口，拥有512流处理器，配备4GB64bit GDDR6显存，显存带宽96GB / s，接口包括 HDMI2.0、DP1.4和 DVI。GTX1060采用的是GP106核心，拥有1280个CUDA单元，106个纹理单元，48个光栅单元，192bit显存位宽，6GB GDDR5显存，核心频率1506MHz，Boost频率1709MHz，等效显存频率8GHz。GTX1060的显卡性能比起GTX1630的显卡性能高出10%左右。

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  • 苹果iPhone14 Plus支持哪些音频格式？

    AAC、MP3、Apple 保真压缩等苹果iPhone14 Plus可以支持的音频格式包括了AAC、MP3、Apple 保真压缩、FLAC、杜比数字、杜比数字+ 和杜比全景声，同时还支持苹果的音频空间播放功能。苹果iPhone14 Plus在音频娱乐方面几乎和高配版本的iPhone14 Pro Max差不多，都可以提供音频空间功能，如果搭配苹果AirPods系列耳机，也可以提供同样的音效。

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  • 哪个应用程序可以连接佳能 EOS 5D Mark IV？

    Camera ConnectCamera Connect是用于智能手机或平板电脑的应用程序，性能很高。结合EOS5D Mark IV的Wi-Fi功能，可对相机进行多种操作。比如在智能手机上进行遥控实时显示拍摄，传输所拍图像。目前应用程序有iOS版和Android版、免费提供。使用Camera Connect的“遥控拍摄”功能可以在智能手机上实现遥控实时显示拍摄。在相机上设置好拍摄模式、自动对焦模式及驱动模式，就可以通过智能手机上的实时显示画面调整光圈、快门速度、ISO感光度、曝光补偿，遥控操作释放快门。可点击画面确定合焦位置并完成对焦。触摸自动对焦点放大显示画面可以切实确认合焦状况。另外，还可在短片拍摄时操作录制的开始、结束。

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  • GTX 1630能玩永劫无间吗？

    能玩。永劫无间的电脑配置要求是不高的，所以GTX1630能够流畅的进行运行，先来看看永劫无间的相关配置推荐吧。最低配置推荐配置操作系统Windows1064-bitWindows1064-bit处理器Intel i54代 或 AMD FX6300Intel i77代内存8GB RAM16GB RAM显卡NVIDIA GeForce GTX750TINVIDIA GeForce GTX10606GDirectX 版本1111网络宽带互联网连接宽带互联网连接存储空间需要20GB 可用空间需要20GB 可用空间附注事项可在720p、60fps的情况下进行游戏可在1080p、60fps的情况下进行游戏*为了更流畅的游戏体验，我们建议您将游戏安装在SSD硬盘上。可以看到永劫无间的推荐配置是1060，而GTX1630相当于GTX1050TI，跟1060的性能差距不是很大，所以GTX1630是能流畅运行永劫无间的。

    GTX 1630

  • 苹果iPhone14 Plus可以拍摄什么样的视频？

    杜比视界HDR视频拍摄，最高可达 4K，60 fpsiPhone14 Plus可以拍摄的视频格式包括：杜比视界 HDR 视频拍摄，最高可达 4K，60 fps、4K 视频拍摄，24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps 1080p、高清视频拍摄，25 fps、30 fps 或 60 fps 720p、高清视频拍摄，30 fps、慢动作视频，1080p (120 fps 或 240 fps)、影院级视频防抖功能 (4K、1080p 和 720p)

    iPhone14 Plus

  • 佳能 EOS 5D Mark IV是触摸屏吗？

    是佳能 EOS5D Mark IV采用了可高精度检测位置的电容式触控面板。实时显示拍摄时可通过触摸操作直接切换、放大及决定合焦位置，省去了按钮操作。另外，使用触摸快门功能，只需在决定构图后触摸目标合焦位置，就能在合焦的同时释放快门。省去切换自动对焦点的操作，可更快速地拍摄。

    佳能 EOS 5D Mark IV

  • GTX 1630有矿卡吗？

    没有。GTX 1630是2022年6月28日发布的新显卡，在短短时间内是不可能出现矿卡的。还有最重要的一点现在没人用GTX 1630这样性能的显卡去挖矿，根本是赔钱，现在都是用30系的显卡挖矿，一个是性能强大，一个是性价比高，而GTX 1630的性能相当于6年前的GTX1050TI，没有矿老板会用这么低性能的显卡去挖矿的，并且GTX 1630的性价比不高，现在售价还是1200左右。

    GTX 1630

  • 苹果iPhone14 Plus可以防水吗？

    IP68级别防尘防水iPhone14 Plus可以支持IP68级别的防尘防水，苹果称可以在最深 6 米的水下停留时间最长可达 30 分钟。目前不少智能手机已经可以支持IP68级别的防尘防水，也是智能手机中比较常见的防水级别。如果是日常生活中的饮料滴溅一般没有太大问题，但不少将手机带入到浴室和桑拿房中，这些地方的水蒸气十分容易进入手机内。

    iPhone14 Plus

  • 佳能 EOS 5D Mark IV分辨率是多少？

    6720×4480佳能 EOS 5D Mark IV的最高分辨率是6720×4480；图像分辨率L（大）：约 3010 万像素（6720×4480）M（中）：约 1330 万像素（4464×2976）S1（小1）：约 750 万像素（3360×2240）S2（小2）：约 250 万像素（1920×1280）S3（小3）：约 35 万像素（720×480）RAW：约 3010 万像素（6720×4480）M-RAW：约 1690 万像素（5040×3360）S-RAW：约 750 万像素（3360×2240）高清摄像4K超高清视频分辨率为4096×2160；全高清为1920×1080

    佳能 EOS 5D Mark IV

  • 苹果iPhone14 Plus显示亮度是多少？

    1200尼特最大亮度 (HDR)iPhone14 Plus的屏幕可提供800 尼特最大亮度 (典型)和1200 尼特最大亮度 (HDR)，它使用的是一块6.7英寸的OLED屏幕，2778 x 1284 像素分辨率，458 ppi，60Hz刷新率，支持HDR显示、原彩显示和广色域 (P3)，各项参数是目前智能旗舰手机中比较好的，当然唯一的缺憾是少了120Hz的刷新率。如果想要高刷新率的话，则推荐购买Pro系列型号。

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  • GTX 1630能带动2K显示器吗？

    能。GTX 1630的性能大概是GTX1050TI这个级别的，1050TI都能带的动2K显示器，那么GTX 1630也是能带的动2K显示器。但是如果你需要玩一些3A大作并且配置特效开的比较高的话，那么GTX 1630带起来可能就会出现卡顿、掉帧的情况出现，这个时候你也是可以开启1080P来玩游戏的，现在的大部分单机游戏都是可以设置画面显示，所以如果觉得卡顿或者是帧数比较低的话，建议开启1080P的模式进行游玩。

    GTX 1630

  • GTX 1630是什么级别的显卡？

    中端偏低一点的显卡。GTX 1630整体的性能是和GTX1050TI相同，而GTX1050TI发布时间是2016年的10月26日，距离2022年已经快6年的间隔了，所以说是中端偏低一点的显卡一点也不为过。但是GTX 1630放在2022年来玩游戏的话，也是可以带的动大部分单机游戏的，可能一些配置要求高的3A大作玩起来不是很流畅，甚至可能帧数都不会超过30帧，对于其他配置要求不高的游戏来说，GTX 1630就完全能够胜任。

    GTX 1630

  • 佳能 EOS 5D Mark IV短片拍摄感光度最大可扩展多少？

    ISO102400佳能 EOS5D Mark IV在短片拍摄中，没有低速快门之说，因此相机的高感光度性能对于拍摄来说是比较重要的。EOS5D Mark IV配备了全画幅图像感应器，在高感光度方面有一定优势，高感光度下也能拍出纯净的画质，使低亮度场景的短片拍摄成为可能。4K拍摄时，常用感光度为ISO100-12800（扩展后的上限为ISO102400），全高清拍摄时，常用感光度为ISO100-25600(扩展后的上限为ISO102400)。全高清拍摄时还可使用高感光度降噪功能。利用DIGIC6+数字影像处理器的新降噪算法，可以得到画质纯净的高感光度影像。设置为高光色调优先时，感光度下限为ISO200。

    佳能 EOS 5D Mark IV

  • 苹果iPhone14 Plus屏幕分辨率是多少？

    约2778x1284像素iPhone14Plus使用一块6.7英寸的OLED屏幕，2778x1284像素分辨率，458ppi，60Hz刷新率，不支持ProMotion技术，支持HDR显示，原彩显示，广色域 （P3），没有屏下指纹解锁和屏下摄像头，采用的是刘海屏的设计，以及Face ID面容解锁。iPhone14Plus屏幕素质除了没有高刷之外，基本上和14Pro Max差不多，由于也没有采用ProMotion，因此节能方面不如14Pro Max。

    iPhone14 Plus

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