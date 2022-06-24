站长之家(ChinaZ.com) 6月24日 消息:日前，移动广告投放平台微盟盟聚宣布，微盟正式成为视频号直播官方运营服务商。

连同此前在视频号直播领域已经拥有的多重服务商资质，微盟具备了可以为品牌和商家提供包括“招商+培训+运营+供货”服务在内，围绕视频号直播的“一站式服务”，并可享受视频号官方扶持政策进行品牌反哺，帮助品牌与商家撬动视频号这一新市场增量。

根据2022微信公开课PRO公开数据显示，去年年末与年初相比，视频号直播的整体销售额增长超过15倍，其中私域占比超过50%;视频号直播间平均客单价超过200元，整体复购率超过60%。在此基础上，微信进一步加速视频号的商业化脚步，不但推出了针对创作者及商家的成熟扶持体系，同时加大对官方服务商的招募。

微盟增长运营负责人王媛媛表示，“获得运营服务商资质后，微盟将能够在从招商到培训，再到运营和供货这一视频号直播全链条，与平台共同为品牌和达人提供专业而全面的服务与协作，帮助商家挖掘视频号阵地的品效双重价值从而实现生意增长。”

截止目前，微盟已对接腾讯私域生态能力涵盖腾讯广告、小程序、视频号、企业微信、腾讯有数等，从广告营销引流、智慧运营提效和智慧系统转化三大方面，助力企业打通全链路闭环。

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