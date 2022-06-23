特斯拉回应上海工厂将停工两周：没有该消息

站长之家（ChinaZ.com）6月23日 消息:据财经网报道，针对“将停工2周”的消息，特斯拉方面回应称，没有得到这样的消息。
此前有消息称，特斯拉上海工厂计划在7月前暂停两周数生产，进行扩产升级改造。升级完成后，特斯拉计划在7月底让该工厂的产能达到接近每周2.2万辆的目标，包括8000辆Model3和1.4万辆Model Y。
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据国外媒体报道，最新曝光的一份内部备忘录显示，特斯拉计划在7月的前两周暂停其上海超级工厂的大部分生产，以进行升级...特斯拉上海超级工厂是该公司在中国建造的第一家制造工厂，也是中国首家由外国汽车制造商全资拥有的电动汽车工厂，同时也是该公司在全球建设的第三家超级工厂，该工厂目前生产Model 3和Model Y...2021 年，该工厂向全球用户交付超过48万辆纯电动汽车，贡献了特斯拉全球交付量的半壁江山......
据每日经济新闻报道，在今日的“第三届跨国公司领导人青岛峰会”上，特斯拉全球副总裁陶琳表示，2021年，特斯拉上海工厂向全球用户交付超过48万辆纯电动汽车，贡献特斯拉全球交付量的半壁江山，中国市场在全球新能源汽车产业当中，发挥着不可或缺的引领作用...据特斯拉公布的交付数据显示，2021年，特斯拉在全球共交付了93.6万辆车，而特斯拉上海超级工厂的交付量达484130辆，占据特斯拉全球交付量的51.7%...马斯克表示:“似乎很少有人意识到，中国在可再生能源发电和电动汽车领域正处于世界领先地位......
中关村在线消息：在昨天的一次采访中，比亚迪集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波曾表示比亚迪目前与特斯拉关系不错，未来还将为特生产电池...据乘联会公布的《2022年4月国内车企零售销量排行榜》，比亚迪汽车以104770台的成绩超越一汽大众坐上头把交椅，占据厂商零售销量总额的10%，其也是榜单前15名中唯一一家同比去年零售销量呈增长态势的车企...
完成本次发行后，天齐锂业可到香港联合交易所主板上市，该公司也将成为深交所和港交所两地上市公司...截至2021年12月31日，天齐锂业合计拥有134万吨/年的锂精矿产能和4.48万吨的锂化合物及衍生品产能...
据第一财经消息，特斯拉上海超级工厂再增加一班工人，由原来的单班制改为双班制，产能也将进一步提升，预计6月份特斯拉上海工厂产能可以全面恢复至正常...此前特斯拉已经宣布，将在上海工厂现有基础上扩大厂区，新工厂预计将生产Model3和Model Y车型，年产能计划为45万辆...数据显示，特斯拉上海工厂2021年累计交付约48.41万辆（含出口），占特斯拉2021年全球累计交付量的51.7%...
2022年1-5月，特斯拉累计交付量为215851辆，同比增长超过50%...同时还积极带动和帮助产业链中兄弟企业高效复工，促进整个新能源汽车产业链从生产到物流，从销售到交付都尽快满血复活”...在出口方面，5月11日，复工后的首批整船4767辆特斯拉电动汽车出口，前往欧洲市场；5月15日，第二批超过4000辆特斯拉整船电动汽车，也从上海南港码头出发，驶往比利时...
6月11日消息，日前，天齐锂业发布公告称，公司首次公开发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会批复。有消息称，特斯拉也将参与天齐锂业H股IPO认购。对此，天齐锂业在接受中国证券报采访时回应称，“公司正积极推进H股上市相关工作。就港股的投资人信息，公司目前无可进一步透露之信息或应披露而未披露事宜。敬请以公司公告为准。”根据此前披露的公告，证监会核准天齐锂业发行不超过424,666,071股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，天齐锂业可到香港联合交易所主板上市。公开资料显示，天齐锂业为锂电?
比亚迪集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波在对话CGTN主持人蒉莺春时谈起了特斯拉...而且此前马斯克曾说过，比亚迪的车不好看，但这也不重要，毕竟比亚迪目前已经是市场第一了...事实上，国内的造车新势力都是在学他，也是比亚迪一个学习的榜样...
据国外媒体报道，投产超过两年的上海超级工厂，是特斯拉重要的出口基地，所生产的Model 3，在2020年下半年就已开始出口欧洲市场，随后投产的Model Y，在去年也已开始大量出口...而外媒最新的报道显示，已成为特斯拉重要出口基地的上海超级工厂，在去年向主要市场出口超过16.3万辆电动汽车，在他们全年48.41万辆交付量所占的比重，就略高于三分之一...就外媒给出的数据而言，特斯拉上海超级工厂去年电动汽车的出口量，是超出了机构的预期......
据国外媒体报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克在最近发给公司员工的一封邮件中表示，特斯拉柏林超级工厂的周产量已接近1000辆...特斯拉表示，希望在2022年底之前将柏林超级工厂的产量提升至每周5000至10000辆...特斯拉的柏林超级工厂是特斯拉的第四座超级工厂，另外三座分别是位于上海的超级工厂、位于内华达州的超级电池工厂，以及位于纽约水牛城的超级工厂...
不会华为Mate 50系列不会推出合约机版本。安卓合约机的版本已经很少推出，Mate50系列更是不太可能，原因之一就是现在Mate50系列的产量比较少，正常非合约机的版本已经是货源紧张的状态，基本上没有可能推出合约机的版本。目前大多数的运营商也很少推出合约机手机，主要原因是三大运营商都开始推广5G，且用户可以比较方便的换运营商，因此合约机的市场已经很小。
目前市面上手游都可以玩。联发科天玑 1100 率先采用先进的 6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU 架构，包括 4 颗高性能的 Arm Cortex-A78 核心。集成 5G 调制调节器，为您带来不凡的 5G 表现。MediaTek 天玑 1100 采用旗舰级的八核 CPU 架构，包括四颗主频高达 2.6GHz 的 Arm Cortex-A78 高性能核心，为您提供不凡的应用运行体验。MediaTek HyperEngine 3.0 游戏优化引擎为玩家带来更加可靠、稳定的游戏网络连接，多点触控技术可进一步提升手机用户的游戏跟手性，升级的游戏优化引擎可降低游戏功耗、让终端更加省电。
四摄vivo X90采用了后置四摄的影像系统，后置四摄设计在手机背部左上角的位置，并且集成在一个“圆角矩形”模块里面，加上较为方正的机身设计以及全新的机身配色，因此整个手机看起来非常好看。据悉该机采用了2亿像素主摄+5000万像素超广角+1200万像素长焦镜头以及TOF镜头组成+500万像素辅助镜头的后置四摄组合，同时该机还采用了新一代“微云台”OIS光学防抖技术。
可能不会华为Mate 50系列还是会有四个型号，分别是mate50，mate50 Pro、mate50 Pro+，还有最高端的保时捷版本，但使用屏下摄像头的可能性还是比较小。目前从爆料的信息来看，Mate 50系列使用还是挖孔屏的设计，基本款Mate50是单摄像头，Pro和Pro+都是前置双摄像头，但它们都会有屏下指纹解锁以及人脸解锁。
屏幕、摄像头等屏幕：Mate 50 Pro屏幕是6. 8 英寸，2K 分辨率屏幕和 120Hz 自适应刷新率，Pro+的屏幕是6. 79英寸、2K级别分辨率、120Hz刷新率、LTPO自适应刷新率技术、1920 高频PWM调光，提供超声波屏下指纹识别摄像头：Mate 50 Pro和Pro+最大的区别是在摄像头，Mate 50 Pro可能是后置四摄，主摄是6400万像素，Pro+则是5000万像素大底主摄、4000 万像素超广角、6400 万像素超级潜望镜头、3D Tof镜头的后置四摄组合，主摄和长焦镜头均加入了OIS技术充电：Mate50 Pro预计提供66W快充，Pro+则是提供100W的快充，它们都支持50W无线充电和反向无线充电
6纳米。天玑1100是由联发科发行的一款5G手机芯片。MediaTek 天玑1100率先采用先进的6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU 架构，包括4颗高性能的 Arm Cortex-A78核心。集成5G 调制调节器，为您带来不凡的5G 表现。MediaTek 天玑1100采用旗舰级的八核 CPU 架构，包括四颗主频高达2.6GHz 的 Arm Cortex-A78高性能核心，为您提供不凡的应用运行体验。天玑1100支持16GB 的强大四通道内存，以及双通道 UFS3.1闪存，可提供更快的读写与响应速度。
有华为Mate 50 Pro屏幕将提供120Hz的高刷新率屏幕，预计是一块6.78英寸OLED瀑布屏，支持1300P分辨率与120Hz自适应高刷新率，应用1920Hz高频PWM调光。Mate50系列应该都会有高刷新率屏幕，而且这也逐渐成为了安卓阵营中高端型号标配的功能。甚至不少2000元价位的手机也提供了高刷新屏幕。
单核得分为863，多核得分为2929。天玑1100在Geekbench5上的表现结果，单核得分为863，多核得分为2929。在安兔兔上的跑分结果为668279，其中中央处理器为175383，图形处理器为231154，记忆118538，用户体验140457，整体表现上和骁龙780G是差不多的。
支持vivo X90是支持北斗导航、GPS导航，Galileo导航，GLONASS导航，QZSS，NavIC。目前北斗导航是国内导航定位的主流之一，采用三频定位的卫星定位系统，三个不同频率的信号能够有效消除误差，从而带来更高的卫星定位精度。北斗+5G的天然契合，强强联手大大的提升了用户的体验。同时vivo手机是率先支持北斗系统。
能玩，但是画质需要开低。正如大多数原神玩家所知道的那样，这是一款对手机图形要求很高的游戏，但是天玑1100还是可以玩玩原神的，但是你的画质特效不能开到很高，不然的话会有点掉帧，玩久了也会有点卡顿。MediaTek 天玑 1100 率先采用先进的 6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU 架构，包括 4 颗高性能的 Arm Cortex-A78 核心。MediaTek HyperEngine 3.0 游戏优化引擎为玩家带来更加可靠、稳定的游戏网络连接，多点触控技术可进一步提升手机用户的游戏跟手性，升级的游戏优化引擎可降低游戏功耗、让终端更加省电。
鸿蒙3.0华为Mate 50 Pro在出厂的时候将会预装鸿蒙3.0系统，如果之后华为发布鸿蒙4.0的话，预计也会在之后更新鸿蒙4.0。鸿蒙3.0系统预计在2022年7月、8月开始推送更新，支持的机型包括华为P50、P50 Pro、P50 Pocket 、Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro 4G、Mate 40 Pro+、Mate 40 RS 保时捷设计。华为平板：MatePad Pro 12. 6 英寸2021 款等等。
16+512Gvivo X90的存储版本最高16+512G，最高运存不再是上代的12G了。骁龙8Gen Plus、16+512G存储组合，vivo X90这一点就很值得期待，最大的运行内存带来的是更高的流畅度。此外还有线性双扬声器、X线性电机和IP68防水防尘功能。
5200 毫安vivo X90 内置了一个5500mAh大容量电池，并且支持120w超级快充，充电速度非常快，续航时间非常长，缓解了用电焦虑的问题。以4000mAh电池为例，120w超级快充， 5 分钟就能充进去50%电量，用时 15 分钟就能充至100%电量。vivo X90 内置的这块5500mAh大容量电池时间上将提升一个档次。
苹果A12。从Geekbench5的分数来看，天玑1100和苹果A12的得分相近，天玑1100的单核分数为863，多核分数为2929，苹果A12的单核得分为1115，多核得分为2843，总体而言，苹果A12的单核性能更强，但是多核的性能是天玑1100比较好一点点。安兔兔的跑分来看，天玑1100的跑分为668279，苹果A12的跑分为532036，安兔兔的跑分天玑1100会好一点，两者相比的话，相差的都不是特别大。
没有 Mate 50 Pro的有线充电是100W，无线充电是50W，还可以支持反向无线充电，电池容量预计是4600mAh。Mate50系列的充电速度在安卓旗舰手机中不算最快的，因为现在已经有120W甚至是200W的有线充电，但是Mate50无线充电达到了50W算是非常快的，同时也支持了反向无线充电，也是安卓阵营中比较少见的。
相当于麒麟9905G。首先来看看Geekbench5的跑分结果，天玑1100的单核分数为863，多核分数为2929，麒麟9905G的跑分结果是单核779分，多核得分为3193，两者的性能差距是不大的。天玑1100采用先进的6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU，包括4颗高性能的 Arm Cortex-A78核心，CPU架构为4×A782.6GHz+4×A552.0GHz。麒麟9905G是华为推出的全球首款旗舰5G SoC芯片，是业内最小的5G手机芯片方案，面积更小，功耗更低;它可率先支持NSA/SA双架构和TDD/FDD全频段，是业界首个全网通5G SoC，采用2个大核2个中核4个小核的三档能效架构，最高主频可达2.86GHz。
相当于骁龙780G。骁龙780G在Geekbench5的跑分结果，单核为807，多核分数为2888，天玑1100的单核分数为863，多核分数为2929，两者的性能上的差距不是很大。骁龙780G是高通公司旗下的手机处理器，已于2021年3月25日正式发布，小米11青春版全球首发。采用了 三星 5nm 工艺制程。包括一个主频 2.4GHz 的 Cortex-A78核心，三个主频 2.2GHz 的 Cortex-A78核心，以及四个主频1.9GHz 的 Cortex-A55核心。天玑1100采用先进的6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU，CPU架构为4×A782.6GHz+4×A552.0GHz。
没有华为Mate 50 Pro没有手写笔功能。手写笔功能目前在安卓手机市场中已经逐渐被淘汰，甚至是三星也早早自家的旗舰手机上取消手写笔。使用手写笔的前提是需要一块比较大的屏幕，Mate 50 Pro的屏幕尺寸为6.7英寸左右，不算是特别大的的屏幕，使用手写笔的效果可能不会特别好。而在华为的折叠屏手机Mate Xs系列上屏幕打开后超过8英寸，因此比较适合使用手写笔。
不是vivo X90采用了沉浸式一体直屏的全面屏设计，预计和上一代一样采用了一块6.76英寸的顶级三星AMOLED屏幕，屏幕分辨率为3080*1440，这块屏幕的最高亮度达到了1300尼特，支持120Hz高刷新率技术，同时还加入了新一代LTPO技术。沉浸式一体直屏是指该机不仅采用了极具黑科技的屏下相机技术，同时还采用了直面屏的屏幕封装工艺，再加上极窄的黑边处理，因此整个手机正面的视觉效果沉浸感十足。
2021年1月21日。联发科在2021年1月21日。发布了全新的天玑旗舰5G移动芯片——天玑1200与天玑1100。MediaTek 天玑1100率先采用先进的6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU 架构，包括4颗高性能的 Arm Cortex-A78核心。集成5G 调制调节器，为您带来不凡的5G 表现。