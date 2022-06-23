特斯拉回应上海工厂将停工两周：没有该消息

据国外媒体报道，最新曝光的一份内部备忘录显示，特斯拉计划在7月的前两周暂停其上海超级工厂的大部分生产，以进行升级...特斯拉上海超级工厂是该公司在中国建造的第一家制造工厂，也是中国首家由外国汽车制造商全资拥有的电动汽车工厂，同时也是该公司在全球建设的第三家超级工厂，该工厂目前生产Model 3和Model Y...2021 年，该工厂向全球用户交付超过48万辆纯电动汽车，贡献了特斯拉全球交付量的半壁江山......