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贩卖者称3000可买学习通整个数据库 官方回应来了

2022-06-23 10:28 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月23日 消息:近日，关于#学习通数据库疑发生信息泄露#的话题冲上微博热搜。有大量超星学习通学生用户表示近日有外地的手机号给自己发信息、打电话。

根据曝光的聊天截图，我们可以看到确实有多人在询问学习通数据如何查询以及有用户疑似正在贩卖相关的数据信息“学习通数据单价为10元一人，购买整个数据库需要3000元”。

对此，学习通发布声明表示，我公司昨晚收到“疑似学习通APP用户数据泄露”的反馈信息，立即组织技术排查，目前排查工作已经进行了十余个小时，到目前为止还未发现明确的用户信息泄露证据。鉴于事情重大，我们已经向公安机关报案，公安机关已经介入调查。

QQ截图20220623102903.jpg

学习通不存储用户明文密码，采取单向加密存储，理论上用户密码不会泄露，在这种技术手段下即使公司内部员工（包括程序员）也无法获得密码明文。公司确认网上传言密码泄露是不实的。

用户信息安全是重大问题，我公司高度重视，将协助公安机关继续深入调查，全力保障用户信息和数据安全。

据悉，超星学习通是在大学中普及率非常高的一款App，其功能包括网络课打卡、网课在线学习、考试监考等。

天眼查App显示，超星学习通是北京世纪超星信息技术发展有限责任公司旗下的项目。目前，上述公司未对学习通数据库发生信息泄露一事作出公开回应。

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