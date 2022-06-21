2022年5月成功出海中国手游 腾讯《荣耀》海外收入创新高

站长之家（ChinaZ.com）6月21日 消息:今日，SensorTower发布了2022年5月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，其中莉莉丝《Dislyte》空降收入榜，腾讯《王者荣耀》海外收入创新高。
在5月中国出海手游收入榜单中，腾讯《PUBG MOBILE》排名第一，趣加《State of Survival》位居第二，莉莉丝《万国觉醒》第三，米哈游《原神》排在第五。
据SensorTower分析，莉莉丝于5月10日在海外发布的3D卡牌手游《Dislyte 神觉者》上线首日即登顶美国和中国台港澳等多个国家和地区iOS手游下载榜，并空降本期海外收入榜第19名，位列收入增长榜榜首。5月该游戏海外预估收入逼近2000万美元，其中美国市场收入占比超过53%。
另外，腾讯《王者荣耀》刷新海外上市以来的单日流水和月收入纪录，本期海外吸金超过1300万美元，环比增长35%，并重回出海手游收入榜第26名。
在5月中国出海手游收入增长榜单中，莉莉丝《Dislyte》排名第一;4399游戏《秘境传说:神木遗迹》排名第三;ONEMT旗下二次元放置RPG手游《少女回战》跻身增长榜第3名。米哈游《崩坏3》于5月迎来主线29章版本更新，重回增长榜第4名。
在5月出海手游下载榜中，腾讯《PUBG Mobile》本期在海外市场获得超过982万次下载，蝉联榜首。
Joymaster Studio 于2022年4月上线的停车益智超休闲手游《Parking Jam: Mega Escape》，本期海外下载量超过800万次，位居下载榜第3。具体如下:
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