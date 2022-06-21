2022年5月成功出海中国手游 腾讯《荣耀》海外收入创新高

不严重。比起骁龙870低了评价2、3度，比起火龙骁龙888低了5度左右。1. 小米10PRO5G – 平均温度为32.91°C小米10Pro配备立体散热系统。据该公司称，这款智能手机的冷却系统可确保 CPU 温度降低10.5°C。采用超大均热板表面积的VC液冷+6层石墨层+导热凝胶，据介绍，上市时最大的VC散热板是其三倍比Mate30Pro5G版的VC板大。VC散热面积为3000平方毫米，还支持智能热控（智能CPU频率和电流控制）。这款智能手机采用石墨烯散热材料，为处理器等核心旗舰产品散热。此外，大铜箔和导热凝胶包裹在冷却系统的每个部分。用于覆盖机器内部的每一个小细节。这种设计将确保智能手机在长时间游戏期间无缝运行。尽管有这种“强大”的散热系统，小米10Pro5G 的平均温度却是榜单上最高的。据鲁大师介绍，这款手机的温度高达32.91°C2. LENOVO LEGION PRO – 平均温度为31.99°C这是列表中唯一的 Snapdragon865+ 智能手机，它是一款功能强大的游戏智能手机。我们都可以理解为什么它在这个列表中排名第二。不过，前5名中只有一款骁龙865+ 智能手机，这意味着在散热方面，骁龙865+ 的优化要优于骁龙865SoC。该设备配备144Hz 刷新率显示屏和其他可提高温度的游戏功能。但是，它使用双液体冷却系统，以获得最佳游戏体验，而不会出现任何过热和滞后问题。该公司在双液系统中使用磨砂液。该冷却系统带有14点温度控制矩阵，可实时监测体温。根据鲁大师的排名，2020年发布的Lenovo Legion Pro平均温度为31.99℃，是骁龙865/865+设备过热温度第二高的机型。