快手电商专项治理发布其他平台信息行为 严禁引导买家私下交易

站长之家（ChinaZ.com）6月21日 消息:昨日，快手电商发布公告称，因最近发现平台上的部分商户/带货达人在电商直播/电商短视频的推广营销过程中存在【发布其他平台信息】的违规行为，为维护用户和平台的合法权益，营造良好的交易环境，平台决定针对【发布其他平台信息】进行专项治理。

据了解，【发布其他平台信息】是指商户或带货达人向买家发送非快手小店允许的联系方式、网址链接等信息或引导买家线下交易的情形。以下是一些常见的违规行为:

发布未经允许的联系方式，比如在直播间/短视频/评论中展示联系方式引导用户进行私下交易的行为。

引导买家私下交易，比如不使用「平台官方工具-老铁拍」，在直播中售卖商品并引导用户竞价/拍卖的私下交易行为。

引导在其他平台交易，比如在私信中引导用户至微信/支付宝/其他平台下单或支付的私下交易行为。

快手强调，在快手小店的经营推广过程中，存在以上【发布其他平台信息】的违规行为的，平台将视违规情节的严重程度、违规次数等情况综合判定，处警告、强制学习、强制考试、禁止直播、扣分、下架全部商品、禁止上架新商品、暂停使用购物车、支付违约金、违规短视频删除/减少推荐、禁言、封禁快手账号等处理措施，直至清除平台、终止合作。

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