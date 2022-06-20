快手电商修订《破损包退服务说明》 绝大部分类目必选开通

站长之家（ChinaZ.com）6月20日 消息:今日，快手电商发布公告称，为提升平台服务水平和商户经营质量，给用户创造良好的购物体验，现对《破损包退服务说明》进行修订，提升用户购物体验。
根据公告，破损包退服务原来只要求部分食品、家居生活、婴童/寝居用品中部分类目必须开通。
调整后规则适用于在小店平台经营的所有商家（虚拟商品/二手/宠物活体/闲置等特殊类目除外），且平台规定绝大部分类目必选开通。
本说明于2022年6月20日修订，于2022年6月28日生效。
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日期前，快手电商发布公告称，平台新增《破损包退服务说明》、坏了包退服务说明》，新规将于2022年06月04日生效...坏了包退和破损包退是指，商家承诺当消费者购买带有“坏了包退” 或者“破损包退” 服务标识的商品（注:仅适用于部分类目）时，商品出现腐烂、变质等情况或者商品出现破损/漏液等情况，消费者在自签收后24小时内凭有效凭证申请仅退款或退货退款后，商家会在48小时内响应消费者的维权申请，并为其提供仅退款、退货退款等形式的售后保障服务......
快手电商发布公告称，为了更好地推进平台业务生态发展，续提升平台服务水平和用户购物体验，快手小店将对珠宝/钟表和趣味玩物类目进行调整...（2）一级类目下新增二级类目，下含2个三级类目，分别为、、全类目实行定向邀约，且入驻商户需挂靠指定的珠宝玉石/文玩行业服务商，方可进行经营...（4）准入店铺类型及类目资费、商品发布和行业资质等经营要求，请在快手电商官网-规则中心查看本公告于2022年6月2日生效（含新增/修订规则）...
快手电商发布公告称， 为营造平台良好的购物环境，给商户及用户提供更加优质的服务体验，根据国家现行法律法规、规章制度，特制定《医用保健-滋补养生原料类目商品发布规范》...具体规定内容可点击《医用保健-滋补养生原料类目商品发布规范》查看...快手电商还发布了医用保健-滋补养生原料类目开放公告...
2）-下新增三级类目，同时新增四级类目:男士洗护套装、男士洗发水、男士精油、男士止汗露、男士护发素、男士身体乳、男士脱毛、男士沐浴露、男士肥皂、男士私处护理、男士浴盐、男士身体磨砂膏、男士爽身粉;原---类目删除...官方强调，自本公告生效日起，商户朋友们需按照新的类目路径发布商品，原---及---下的存量商品须在7月17日前调整至新细分类目，逾期未修改的商品平台将统一下架......
快手电商发布公告称， 为推进快手小店行业发展，提升平台服务水平，平台对珠宝玉石行业、类目技术服务费费率标准进行调整...本规则于2022年6月13日进行修订，于2022年6月21日生效...
5月24日，快手发布《医用保健类目行业资质要求》修订公告，在明细表中新增下7个叶子类目行业资质...7个叶子类目包括:参类、藏红花、冬虫夏草、黄芪、三七、石斛、其他滋补养生原料...1、提供营业执照，经营范围须包含相关类目（必填）...4、无公害农产品认证证书:声称获得无公害农产品认证的农产品需提供...5、农产品地理标志登记证书:标记农产品产地的农产品需提供...
快手电商发布公告称，快手小店现对《本地生活类目行业资质要求》进行修订...本次修订主要对本地生活类目行业中一级类目酒旅﹥二级类目门票﹥景区门票/游玩门票/其他门票，并且是品牌二级以内授权，行业资质为国产的新增多项要求，包括:...若开店主体为代理商/代运营商，需提交经营主体的《旅行社业务经营许可证》;...3）提供能证明开店主体为景区实际运营主体的证明材料...
快手电商发布公告称，为推进快手本地生活行业发展，丰富平台商家供给，平台对本地生活行业类目保证金标准进行调整，调整店铺类型仅针对“个体工商户店铺”...整体来看，快手下调了个体工商户到店美食类目快手商品保证金金额，由于原来的“3000元”下调至“1000元”...
本次核心修订点包括:修订基础资质要求，新增《个体工商户店铺入驻资质标准》和美妆知名品牌商品管控要求，同时新增/修改部分三、四级类目及资质要求...入驻快手个体店铺需提交的基础资质要求参考《个体工商户店铺入驻资质标准》第二章入驻资质标准...在美妆/个护清洁类目行业资质要求方面，三级类目新增男士彩妆、男士个护清洁、假发及假发配件等，四级类目各包括男士眼影、男士彩妆套装、男士腮红、男用睫毛膏/睫毛营养液、男士粉底液/膏/霜、男士眼线、男士洗护套装、男士洗发水、男士精油、假发护理洗液、假发配件工具等......
用户可对本场的预告商品进行预约，预约商品后会在商品直播讲解时通过push和私信渠道进行召回...用户可以点击预告plc查看商品清单，或过点击店铺页预告卡片查看预告商品;还可以选择预约整场直播或选择指定商品进行预约...
是iQOO10系列使用的是ufs3.1，同时RAM是LPDDR5四通道，存储版本最高可选12GB+512GB，几乎可以满足绝大多数消费者的需求。UFS3.1读写速度，写速最高可达800MB/s，除了电子消费品之外，ufs3.1也在物联网和汽车领域有着不错的前景和机会。目前几乎大多数的旗舰智能手机都使用了ufs3.1，随着5G的逐步覆盖，ufs3.1读写的高性能也可以发挥作用
汇总一下4070性能参数爆料。从 GPU 配置开始，据说 NVIDIA GeForce RTX4070系列显卡使用了 AD104GPU 内核。据说 GPU 的尺寸约为300平方毫米，将采用台积电4纳米工艺，这是台积电为英伟达团队设计的5nm的优化版本。NVIDIA Ada Lovelace AD104GPU 预计将配备多达5个 GPC（图形处理集群）。这是比 GA104GPU 少一个 GPC。每个 GPU 将由6个 TPC 和2个 SM 组成，与现有芯片的配置相同。每个 SM(流式多处理器)将容纳四个子内核，这也与 GA102GPU 相同。改变的是 FP32和 INT32核心配置。每个子核将包括128个 FP32单元，但组合的 FP32+INT32单元将达到192个。这是因为 FP32单元与 IN32单元不共享相同的子核。128个 FP32内核与64个 INT32内核是分开的。Ada Lovelace GPU 上还将注入最新的第4代 Tensor 和第3代 RT（光线跟踪）内核，这将有助于将 DLSS 和光线跟踪性能提升到一个新的水平。NVIDIA GeForce RTX4070将是一种精简配置，其核心数量略高于 RTX3070TI（6144个核心），为未来的全脂配置“Ti”升级版留出了一些空间。GPU 将配备48MB 的二级缓存和高达160的 ROP。内存规格，预计 GeForce RTX4070将拥有12GB GDDR6容量，这可能会在192位总线接口上以更快的18Gbps 速度提供。这将提供高达432GB/s 的带宽。从理论上看，GeForce RTX4070显卡与其前身相比，计算性能提升了80% 左右，这还没有考虑到 RT 和 Tensor 核心性能，预计它们各自的部门也将获得重大提升。
区别如下:同为天玑8100处理器，红米K50和红米Note11T Pro有哪些区别。屏幕材质:红米K50采用三星E4材质的2K屏，支持3200X1440的分辨率;红米Note11T Pro+LCD屏，支持120Hz七档变速高刷。镜头模组:红米K50前摄镜头有一定优势，后置主摄支持OIS光学防抖，成像稳定性更高。电池和充电:红米K50采用5500mAh电池搭配67W闪充，前置的充电速度比较快;红米Note11T Pro+采用4400mAh电池搭配120W超级闪充。价格:相同存储版本下，两款机型大概有200块钱左右的差价
没有iQOO10系列没有3.5mm耳机孔，耳机插入的是Type-C接口，和充电接口一样。目前绝大多数的智能手机都已经放弃了3.5mm耳机接口，这样可以给手机留出更多的内部空间，也可以让手机的密封性更好，有助于防水性能。同时现在不少品牌推出无线蓝牙耳机，也推动了手机厂商取消3.5mm耳机孔，让更多人选择购买无线蓝牙耳机。
天玑9000+更好。由于天玑9000+的产品还未公布，所以拿天玑9000作为和苹果A14的对比，天玑9000+在参数上仅仅是提高了一个超大核的主频，从3.05GHZ提升到了3.2GHZ。对比苹果A14联发科天玑9000的优点:比苹果A14支持41%更高的内存带宽（60对42.7GB/s）显示明显更好（高达42%）安兔兔9得分 –1015K 与717K具有更小尺寸的晶体管（4对5纳米）更好的指令集架构GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:天玑9000单核1269，多核4267，苹果A14单核1593，多核是4080。安兔兔跑分:天玑9000跑分为1015038分，苹果A14跑分为717022，天玑9000跑分大约多苹果A14有40%。
没有iQOO10系列没有红外功能，无法通过红外遥控空调等操作。红外遥控功能是指实现对被控目标的遥远控制，在工业控制、航空航天、家电领域应用广泛。但目前在家电设备中，不少设备已经可以通过联网方式，在APP上控制开关等操作，或者是购买网关来实现相同的功能。另外也有不少设备开始支持NFC控制，也可以实现一定程度的智能化。
非常合适。天玑9000+目前是联发科最好的移动芯片，天玑9000都很好跑市面上的所有手游，更何况是升级版的天玑9000+，所以天玑9000+是带的动市面上的所有手游无压力的。并且天玑9000+采用联发科HyperEngine5.0游戏引擎全方位升级智能手机的游戏体验，新一代旗舰Mali-G71十核GPU，强悍为旗舰手机带来次世代游戏图形处理速度。智能调节内容、内容、系统多方面通过游戏运行的方式。 AI 渲染动画技术，动画动画，自动调节画面，调整业务，渲染，优化1%。（*数据优化约1） MediaTek实验室);根据游戏CPU线程，充分发挥多核能力;智能动态稳定帧技术，根据温度预测决策系统调配，游戏稳定效率提升帧内容，进行更优化。移动图像渲染图像的引擎，充分利用绘图能力，同时，结合器，实现更优质的GPU渲染游戏后处理移动轨迹的双声道媒体引擎。引擎:智能显示屏同步刷新率2.0，显示屏同步，媒体更新率2。触屏快速稳定，画面出招更频繁。
是普通版的iQOO10没有超声波指纹解锁，高配版本的iQOO10Pro是超声波指纹解锁。iQOO10Pro是一块2K+120Hz LTPO高刷柔性屏，拥有大区域超声波屏下指纹。iQOO10Pro的屏幕将会是三星的E5 材质OLED柔性曲面屏，支持100%P3 广色域覆盖和10bit色彩深度，HDR10/10+，全局最高亮度1000nit，局部峰值亮度1500nit，前置单摄像头，挖孔屏幕
屏幕、性能、拍照、电池和充电等屏幕:红米K50Pro三星E4材质，2K屏;iQOO Neo6三星E4材质的直面屏。性能:红米K50Pro天玑9000处理器;iQOO Neo6高通骁龙8处理器。拍照:红米K50Pro采用HM2的一亿像素主摄，支持OIS光学防抖;iQOO Neo6是三星GW1P的6400万像素主摄，支持光学防抖。电池和充电:红米K50Pro是5000mAh电池搭配120W超级闪充;iQOO Neo6采用4700mAh电池搭配80W闪充。
虽然比麒麟9000好，但是没可比性。天玑9000+是联发科在2022年6月22日发布的，而麒麟9000芯片是华为公司于2020年10月22日发布的，可惜被美国制裁。麒麟9000芯片的Geekbench5跑分，CPU单核分数是1020，多核分数是3820，采用台积电5纳米工艺。天玑9000+目前没有跑分数据，单从天玑9000的成绩看，也是比麒麟9000好，CPU单核分数是1261，多核分数是4302，采用台积电4纳米工艺，而天玑9000+的分数只会比天玑9000高。
没有iQOO10系列没有肩键的设计。在上一代的iQOO9中已经取消了肩键的设计，但加入了压感触控功能，可以模仿肩键的效果，在游戏的时候通过按压来快捷操作。使用压感触控功能需要在手机内进行设置，设置步骤为：手机底部拉出菜单栏，打开【游戏魔盒】——在界面左侧右划呼出【游戏魔盒侧边栏】——点击【压感按键】，屏幕会出现压感按键指示图标，A代表左键，B代表右键，拖动图标A和B在想要映射的位置区域，点击保存修改即可
可能不会iQOO10系列目前的信息来看，搭载的处理器是高通骁龙8Gen 1 Plus，和它天玑9000处理器的性能相当，部分参数甚至要更好一点点。天玑9000处理器对标的是骁龙8Gen 1，这两个处理器都是2022年上半年主力安卓旗舰机搭载的首选，但是在下半年，高通会推出骁龙8Gen 1 Plus，联发科会推出天玑9000 Plus，主要针对下半年的安卓市场。作为将在7月份发布的新机型，iQOO10系列搭载骁龙8Gen 1 Plus的可能性最大，但不排除会推出天玑9000 plus版本。
比起天玑9000小幅上升。6月22日，联发科发布天玑9000+，详细的参数已经公布，其中对比天玑9000，仅仅是把一个超大核的主频从3.05GHZ提升到了3.2GHZ，其它的参数没怎么变化，不过联发科声称比起天玑9000来说，CPU 性能提升了5%，GPU 性能提升了10%。所以功耗上肯定是会比天玑9000大一点点，应该是不会相差太多,详细的数据还需要等到相对应的产品出来才能知道。
三摄。红米K50 Pro后置了⼀亿像素的超清三摄组合，主摄为三星S5KHM2+ OIS 光学防抖， ⽀持9合1⾄2.1um⼤像素，800万像素超广角镜头:119°FOV，200万像素微距镜头，前置搭载2000万索尼IMX596高清相机。前置:1080p（1920×1080，30帧/秒）视频录制;720p（1280×720，30帧/秒）视频录制;慢动作720p（1280×720，120帧/秒）视频录制后置:4K（3840×2160，30帧/秒）视频录制;1080p(1920×1080，60帧/秒，30帧/秒)视频录制;720p(1280×720，30帧/秒)视频录制;慢动作1080p（1920×1080，960帧/秒，120帧/秒）视频录制;慢动作720p（1280×720，960帧/秒，240帧/秒，120帧/秒）视频录制
是iQOO10的屏幕是直屏，iQOO10Pro的屏幕是双曲面屏。两款手机手机屏幕类型不同，但他们都是120Hz刷新率，iQOO10Pro的屏幕还达到了2K级别，支持HDR，屏幕的素质还是非常不错的。如果你仅仅考虑到日常使用和游戏来看，iQOO10的直屏可能会更适合大多数人，主要是很多用户对曲面屏的使用体验不好，会容易误触和显示内容不全。建议在线下门店体验机型后才决定购买直屏还是曲面屏。
苹果A15。在天玑9000+还未发布时，天玑9000就经常被拿来和苹果A15作为比较。天玑9000+采用新一代Armv9架构，比起天玑9000而言，最高主频从3.05GHZ提升到了3.2GHZ，CPU 性能提升了5%，GPU 性能提升了10%，采用台积电4nm 制程，带来性能、功耗方面的进一步强化。天玑9000+采用MediaTek HyperEngine5.o游戏引擎，支持AI-VRS 可变渲染技术，面向游戏开发者的移动端光线追踪开发工具移动端游戏超分技术AI-SR，MediaTek FastPath"M快速通道，Wi-FI网络延迟更低-Wi-Fi蓝牙双连抗干抗2.0。
骁龙8Gen 1 PlusiQOO10系列处理器将是高通骁龙8Gen 1Plus，该处理器也是高通2022年下半年的主打旗舰处理器。该处理器的主要参数为台积电4nm工艺，采用 "1+3+4" 三丛集架构，由超大核 Cortex X2、大核 Cortex A710 和小核 Cortex A510 组成，CPU 主频为 2.99GHz，GPU 有小幅升级。与骁龙8Gen 1主要区别是，工艺从三星的4nm换成了台积电的4nm，CPU和GPU频率各提升 10％ 左右，功耗降低 30% 左右，能效提升 30％ 左右。
天玑9000+手机第三季度才会公布。6月22日，联发科在这天刚刚发布天玑9000+并且宣布天玑9000+相关的手机产品将会在第三季度公布，所以目前还未可知有哪些旗舰机会搭载天玑9000+。不过目前仅知道天玑9000的手机有:Redmi K50ProOPPO Find X5Pro天玑版vivo X80/ X80Pro天玑版荣耀70Pro+一加10
是iQOO10系列的屏幕分辨率达到了2K级别，其iQOO10屏幕的主要参数是6. 78 英寸，分辨率2400×1080，屏幕色彩1670 万色，P3 色域，最高120Hz刷新率；iQOO10Pro屏幕是6. 78 英寸，分辨率3200 x 1440，屏幕色彩10. 7 亿色，P3 色域，支持HDR，最高120Hz刷新率。两款型号的屏幕都是屏下指纹识别，iQOO10是直屏，iQOO10Pro是双曲面屏
外观、芯片、摄影、电池续航等。外观差异:红米K50Pro外观设计超薄超轻，塑料中框; 红米K50电竞版带游戏实体肩键功能，带呼吸灯，中框为金属。芯片配置:红米K50Pro搭载联发科天玑9000;红米K50电竞版搭载高通骁龙Gen1芯片。摄影:红米K50Pro1.08亿像素加支持OIS光学防抖主镜头;红米K50电竞版6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头。电池续航:红米K50Pro配备5000mAh电池，支持120W快充;红米K50电竞版电池容量为4700毫安，支持120W的有线快充。这两款手机相对来说，针对的人群不一样，如果只是玩游戏不是功能性游戏，建议选择红米K50Pro，2K的屏幕用起来比较舒畅;如果玩吃鸡游戏类似电竞类的比较推荐红米K50电竞版，肩键及X轴马达配合对称式四单元宽屏扬声器用起来更有很好的体验感。