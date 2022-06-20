快手电商修订《破损包退服务说明》 绝大部分类目必选开通

汇总一下4070性能参数爆料。从 GPU 配置开始，据说 NVIDIA GeForce RTX4070系列显卡使用了 AD104GPU 内核。据说 GPU 的尺寸约为300平方毫米，将采用台积电4纳米工艺，这是台积电为英伟达团队设计的5nm的优化版本。NVIDIA Ada Lovelace AD104GPU 预计将配备多达5个 GPC（图形处理集群）。这是比 GA104GPU 少一个 GPC。每个 GPU 将由6个 TPC 和2个 SM 组成，与现有芯片的配置相同。每个 SM(流式多处理器)将容纳四个子内核，这也与 GA102GPU 相同。改变的是 FP32和 INT32核心配置。每个子核将包括128个 FP32单元，但组合的 FP32+INT32单元将达到192个。这是因为 FP32单元与 IN32单元不共享相同的子核。128个 FP32内核与64个 INT32内核是分开的。Ada Lovelace GPU 上还将注入最新的第4代 Tensor 和第3代 RT（光线跟踪）内核，这将有助于将 DLSS 和光线跟踪性能提升到一个新的水平。NVIDIA GeForce RTX4070将是一种精简配置，其核心数量略高于 RTX3070TI（6144个核心），为未来的全脂配置“Ti”升级版留出了一些空间。GPU 将配备48MB 的二级缓存和高达160的 ROP。内存规格，预计 GeForce RTX4070将拥有12GB GDDR6容量，这可能会在192位总线接口上以更快的18Gbps 速度提供。这将提供高达432GB/s 的带宽。从理论上看，GeForce RTX4070显卡与其前身相比，计算性能提升了80% 左右，这还没有考虑到 RT 和 Tensor 核心性能，预计它们各自的部门也将获得重大提升。