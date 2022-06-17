任天堂 Switch 在日本的总销量已超过 2500 万台

站长之家(ChinaZ.com) 6月17日消息:日前综合游戏信息媒体Famitsu宣布，任天堂2017年3月3日发布的游戏机Nintendo Switch的日本总销量估计已超过2500万台。
任天堂Switch游戏在日本的估计累计销量前五名也被公布。 有史以来最畅销的游戏是《Atsumori》，总销量为726万套，其次是《Smash Bros SP》，以489万套位居第二，《Mario Kart8Deluxe》以466万套位居第三。
以下是 Nintendo Switch 游戏日本累计销量前5名：
第一名:集合啦!动物森友会
- 制造商:任天堂
- 发布日期:2020/3/20
- 预计累计总销量/销量:7，261，929
第二名:Super Smash Bros. SPECIAL
- 制造商:任天堂
- 发布日期:2018/12/7
- 预计累计总销量/销量:4，895，873
第三名:马里奥赛车8豪华版
- 制造商:任天堂
- 发布日期:2017/4/28
- 预计累计总销量/售出数量:4，664，614
第四名:宝可梦剑盾
- 制造商:口袋妖怪
- 发布日期:2019/11/15
- 预计累计总销量/售出数量:4，345，336
第5名:喷射战士2
- 制造商:任天堂
- 发布日期:2017/7/21
- 预计累计总销量/售出数量:4，086，738
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