站长之家（ChinaZ.com）6月17日 消息:企查查APP显示，近日，得物关联公司上海识装信息科技有限公司新增被执行人信息，执行标的9247元，执行法院为广东省深圳市宝安区人民法院，案号（2022）粤0306执10441号。
此外，企查查信息显示，近日，该公司新增一起网络侵权责任纠纷的开庭公告信息，原告为苏炳添，案号（2022）粤0192民初9976号。
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6月17日，@得物App发文回应“苏炳添起诉得物侵权”一事称，去年8月1日，苏炳添在东京奥运会男子100米半决赛中跑出9秒83，以半决赛第一晋级决赛，同时创造了新的亚洲纪录...但在该篇推文中，编辑因工作疏忽，在文中使用了未经授权的肖像图，在发现问题后，已于去年删除了该条推文，公司会联系沟通相应的补偿，后续将对公众号的内容加强审核...
得物关联公司上海识装信息科技有限公司新增被执行人信息，有关一起网络侵权责任纠纷的开庭公告信息，原告为苏炳添，案号（2022）粤0192民初9976号...该执行标的9247元，执行法院为广东省深圳市宝安区人民法院，案号（2022）粤0306执10441号...
6月16日消息，据报道，大众汽车旗下的奥迪向慕尼黑法院提起诉讼，指控蔚来汽车侵犯了奥迪的商标权。奥迪称，蔚来决定将其两款车型命名为ES6和ES8，侵犯了奥迪两款车型S6和S8的商标权。奥迪发言人证实了这一诉讼，蔚来发言人则表示，不对正进行的诉讼发表评论。据悉，目前奥迪旗下的S6、S8车型，并没有相对应的ES6、ES8版本，只有RS6与RS8，很难与蔚来车型产生联系。蔚来ES8车型发布于2017年12月份，ES6发布于2018年，距今两车均已销售四年多时间，而且销量也有十余万辆，此时被奥迪抗议车名侵权，属实令人出乎意料。
据路透社等媒体报道，奥迪正式于慕尼黑起诉蔚来，指控蔚来汽车的ES6和ES8侵犯了奥迪的商标权...奥迪称，蔚来决定将其两款车型命名为 ES6和 ES8，侵犯了奥迪两款车型 S6和 S8的商标权...资料显示，蔚来ES6是该公司于2018蔚来日发布的中型纯电车SUV，是ES8的缩小版...
阿迪达斯向法院提起的诉讼称，耐克的Run Club、Training Club和SNKRS移动应用程序，以及调整运动鞋贴合度的Adapt系统，侵犯了阿迪达斯在运动监测、“智能鞋”系统和其他技术方面的9项专利...2021年12月，耐克就曾向俄勒冈州联邦法院和美国国际贸易委员会提起诉讼，指控阿迪达斯49款鞋使用PrimeKnit技术，该技术侵犯了耐克的6项专利...根据耐克财报显示，截至2022年2月28日的三个月内，耐克大中华区业务收入同比下降5%，这已经较其上一个季度24%的同比下滑幅度有所收窄......
据报道，大众汽车旗下的奥迪向慕尼黑法院提起诉讼，指控蔚来汽车侵犯了奥迪的商标权...奥迪发言人证实了这一诉讼，蔚来发言人则表示，不对正进行的诉讼发表评论...这个时候，奥迪突然在家门口起诉蔚来，多少有点打不过下拌的感觉，但多少有些师出无名...
据报道，阿迪达斯公司近日在美国得克萨斯州东区联邦法院对耐克公司提起诉讼，指控其在多项移动应用程序和鞋靴技术上侵犯其专利...阿迪达斯向法院提起的诉讼称，耐克的Run Club、Training Club和SNKRS移动应用程序，以及调整运动鞋贴合度的Adapt系统，侵犯了阿迪达斯在运动监测、智能鞋”系统和其他技术方面的9项专利...对于耐克公司的专利侵权行为，阿迪达斯公司要求得到相应损失的赔偿...其在诉状中表示，阿迪达斯有49款鞋使用PrimeKnit技术，该技术侵犯了耐克的六项专利...
据俄罗斯卫星通讯社报道，据俄罗斯卫星通讯社消息，阿迪达斯对耐克公司提起诉讼，称后者多项App存在侵权行为...就在本月初，耐克宣布Run Club App将在中国大陆地区暂停服务，耐克表示，NRC APP将于7月8日停止中国区运营...2021年12月，耐克表示，阿迪达斯的鞋面编织工艺Primeknit技术侵犯了其Flyknit设计技术的专利...
在王心凌走红后，大事件科技集团官微发布《关于为艺人王心凌女士投票的公告》，公告显示，自本日起，尽余力在乘风破浪第三季中为艺人王心凌女士投票，请各部门积极配合，力争把王心凌女士投到榜一...该公司共关联17起司法案件，其中14起是因侵害作品信息网络传播权纠纷案由被起诉...另一方面，乘风破浪节目组发布声明，称没有设置投票晋级环节...
文书显示，三原告诉称，《康定情歌》为王洛宾记录、整理并加以命名，原告在全国各地提起过多起诉讼，判决书都确认了王洛宾是《康定情歌》的作者和原始著作权人，原告继承了涉案歌曲的著作财产权，“秒拍”网站上存在江苏广电播放的、汪苏泷演唱的“康定情歌”视频，词曲部分均与王洛宾记录整理的《康定情歌》相同，署名为“作曲吴文季、江定仙”，侵犯了王洛宾的署名权和原告著作财产权中的信息网络传播权......
性能差距不是特别大。就性能上来说的话，从Geekbench5的跑分可以看的出来，骁龙888的单核分数为1145，多核分数为3727，而骁龙8Gen1Plus单核1311，多核得分4000多分。但是从功耗上来说的话，高通表示骁龙8Gen1Plus会比骁龙骁龙8Gen1效率提升30%，发热情况应该会和骁龙888拉开差距，具体还是得等到骁龙8Gen1Plus产品出来才会得到详细的数据结果。
2个iPhone14Max的后置摄像头是2个，前置摄像头是1个。iPhone14Max后置摄像头包括一个主摄和一个超广角镜头，摄像头采用了对焦分部设计。其中主摄可支持4K的视频拍摄，但像素上对比iPhone13没有太大提升，在拍摄模式上或许会有一些增加。考虑到iPhone14Max定位是入门的基本款，因此摄像头不是这个机型的主要卖点
骁龙8Gen1Plus更好。首先得说，苹果的A13都是2019年的产品了，但是骁龙8Gen1Plus是2022年的产品，相差近3年，所以拿来对比也不合适。从Geekbench5的跑分来看的话，骁龙8Gen1Plus有媒体爆料单核分数为1311，多核得分4000多分，苹果A13单核分数1332分，多核分数为3447分，所以多核分数相差还是很大的，自然骁龙8Gen1Plus更好。
没有iPhone14Max的屏幕是60Hz，6.7英寸，没有Pro系列上的ProMotion屏幕技术，因此无法支持120Hz的刷新率。同时它的屏幕还是使用了刘海屏的设计方案，而非新的药丸屏设计。可以将iPhone14Max看作是6.1英寸iPhone14的放大版本，它们在主要的核心配置上没有太大区别，主要的不同是屏幕的尺寸大小、电池容量，是针对大屏手机用户设计的一款基本型号手机。
苹果A15更好。目前手机芯片的天花板是苹果A15，而高通公司最好的芯片是骁龙8 Gen1 Plus，所以自然有人对这两个芯片进行对比，从Geekbench5跑分上来看的话，苹果A15的单核分数为1724分，多核分数为4625左右，而骁龙8 Gen1 Plus有媒体爆料单核分数为1311，多核得分4070分。再结合高通公司自己说明，骁龙8 Gen1 Plus对比前一代的性能提高了10%，那么这个爆料分数还是很靠谱的，所以两者的分数对比，苹果A15完胜。
7299元左右iPhone14Max是iPhone14系列新推出的一个机型，定位是标准版的大屏手机。它的屏幕尺寸为6.7英寸，和14Pro Max大小一样，但是它没有120Hz的高刷新率，屏幕依旧采用了刘海屏的设计，并不是药丸屏，这也是和Pro系列拉开差距的主要配置。iPhone14Max因为价格更便宜，它的摄像头和外观也和iPhone14一样是入门的配置，包括了后置双摄镜头，机身边框是铝金属材质，手机背部是玻璃而非是磨砂材质。
不会很长一段时间都传闻智能手机和银行卡、公交卡放在一起时间久了会消磁，但苹果官方曾表示，对于银行卡和公交卡这种磁性较强的卡类，影响不大，但是如果是房卡则可能有影响。另外苹果现在的iPhone14也有MagSafe磁吸功能，搭配苹果自己推出的MagSafe卡包的话，可以有效的降低消磁的风险，消费者可以在苹果官网、直营店或电商平台上搜索和购买这种MagSafe卡包。
根据官方描述比骁龙8Gen1优化了30%，如果属实的话就不高。高通公司表示:高通骁龙移动平台是我们最新的高端产品。高通Adreno™ GPU 提供10% 的 GPU 时钟速度提升和30% 的 GPU 功耗降低，而高通Kryo™ CPU 提供10% 更好的 CPU 性能和30% 的 CPU 电源效率提升，峰值 CPU 速度高达3.2GHz。延长从游戏和流媒体到摄影和网页浏览的优质设备体验。
IP68级别防尘防水，但也会进水iPhone14支持IP68级别的防尘防水，在最深6米的水下停留时间最长可达30分钟，但是即使达到这一级别，也是有可能出现进水的情况。IP68级别的防尘防水可以防护日常的泼溅或者饮料滴漏情况，也可以在水池中停留30分钟，但不能进入到桑拿房或浴室中，因为这些地方的水蒸气十分容易进入到手机内。需要注意的是，苹果虽然宣传中标注了IP68的防尘防水，但是根据苹果的保修政策，如果iPhone手机进水是不在保修范围内，所以使用手机时需要注意防水。
天玑9000。本身高通骁龙8Gen1Plus对标的产品就是天玑9000，自然两者的差距是不会很大的，目前的跑分来看的话，天玑9000的单核成绩为1287，多核成绩为4474，而骁龙8Gen1Plus被爆料的分数单核得分为1311，多核得分4070。总体而言的话还是天玑9000稍微优秀一点，这次骁龙8Gen1Plus的重点是在功耗上，比起骁龙8Gen1优化了30%，可以说是下了苦功夫了。
会出现正常的刮蹭掉漆iPhone14的边框是铝金属材料，iPhone14Pro系列则是不锈钢材质，后者更容易出现被刮伤划痕的情况，不过在近几年苹果的技术更成熟后，掉漆的现象明显减少很多。所以大家不用太担心手机会出现比较严重的褪色掉漆。但如果日常使用的时候没有戴手机壳，那么也会出现较多的划痕。
非常适合。骁龙 8 Gen1 Plus是高通新一代骁龙 8 Gen1 芯片优化版，特别对骁龙8 Gen1的功耗问题进行了调整优化，有10%的性能提升，功耗方面更是有30%的提升。与前代产品相比，第7代 Qualcomm® AI 引擎的速度提升高达 4 倍，每瓦性能提升高达 20%。骁龙 8 Gen1 Plus目前是高通公司最好的手机芯片了，所以拿来跑原神是完全没问题的，很多骁龙 8 Gen1的手机用户都拿来玩原神，有着功耗方面巨大提升的骁龙 8 Gen1 Plus更是不在话下。
和前几代没有太大差异iPhone14使用的是满血版的A15处理器，采用台积电的第二代5nm制程，以搭载了这一处理器的iPhone13ProMax跑分作为例子，单核得分为1735，多核得分为4647，同时使用骁龙8Gen1处理器的三星S22Ultra的单核跑分只有1232，多核得分也才3433。实际上导致iPhone近几年发热问题的原因之一是外挂的基带，今年iPhone14基带是骁龙X65，外挂基带会导致手机内温度上升，目前来说，短时间这种情况不会改变，预计在苹果的自研基带芯片出来之后，iPhone发热问题会有较大的改善，预计至少也是iPhone15之后才能有的
会iPhone14系列手机还是使用OLED屏幕，但现在无论是标准版还是Pro版，iPhone上都很少出现烧屏的问题。主要是现在的OLED屏幕都比较成熟，基本上现在的iPhone手机使用几年也不太会出现明显的烧屏问题。另外最好不建议经常将屏幕的亮度开到最大，这样对屏幕的损害较大，同时可以经常将屏幕上的图标位置移动更换，这样也可以减少烧屏的问题
很高。骁龙8 Gen1是内置八核 Kryo CPU，其中最高主频为3GHZ，性能方面是非常优秀的，虽然比不了A15这样的顶级芯片，但是也算高端芯片中的佼佼者，不过性能上没问题，但是功耗方面就出了问题，在Geekbench5的测试中，骁龙8 Gen1的功耗高达11.1瓦，能耗比仅为343分/瓦。所以在高通的最新的骁龙8 Gen1 Plus芯片就在功耗上花费了很多功夫。
是三星4纳米工艺。骁龙8Gen1内置八核 Kryo CPU，其中包括一个基于 Cortex-X2的3.0GHz 内核，三个基于 Cortex-A710的2.5GHz 高性能内核，以及四个基于Cortex-A510的1.8GHz高效内核。骁龙8Gen1芯片的制程工艺从骁龙888的三星5nm制程工艺升级到三星4nm制程工艺。因为骁龙8Gen1发热问题还未得到彻底解决，三星表示这些功耗发热性能的问题都是设计上的瑕疵而不是制造上的，不过高通仍然把升级版的骁龙8Gen1Plus给了台积电4nm工艺代工。
不建议扩内存苹果旗下的产品，包括iPhone在内都不建议自己去扩充内存，因为扩充后的话会失去保修，也容易出现电路的故障问题。目前提供内存扩充的都是第三方的商家，苹果自己没有提供这种服务，像iPhone这种又是比较精密的电子设备，万一又不专业的拆解，则容易出现问题，因此不建议自己去扩充。目前iPhone提供了多个存储版本，包括128GB、256GB、512GB，Pro系列还可以选择1TB，因此大家可选择的版本还是比较多的
手机芯片和电脑的芯片是不好进行比较的。单纯的看纸面上的实力，好像骁龙8Gen1也是非常不错，至少也是I3级别的，但是实际使用上来说，就很可能不尽如人意了，现在I3随便一个芯片来跑英雄联盟是没问题的，但是骁龙8Gen1来跑英雄联盟的端游的话效果肯定是不理想的。如果玩一些单机大作的话，骁龙8Gen1更不用想了，帧数肯定会非常低，此外还有诸多其他因素，所以手机芯片拿来和电脑的芯片进行对比就有点难比较。
128GB、256GB、512GBiPhone14和iPhone14Max可以购买128GB、256GB、512GB三个存储版本，iPhone14Pro和iPhone14ProMax可以购买128GB、256GB、512GB、1TB这四个存储版本。如果是购买Pro系列的用户建议至少购买256GB以上的版本，因此Pro系列在摄像头方面的性能更强，相信用户在日常中拍照摄像的次数比较多，因此需要更大的存储空间。另外如果你觉得存储空间还是不足，可以购买苹果的iCloud云盘，可以存储下更多的内容。
天玑8100左右。骁龙8Gen1在Geekbench5跑分中表现不错，单核得分1200左右，多核得分3810左右，而天玑8100的单核稍弱为1000分左右，多核表现很好为4060分，总体而言的话，差距不是很大。不过在功耗方面的表现来看的话，骁龙8Gen1发热比较严重，而天玑8100的功耗处理的非常好，所以综合整体的性能来看的话，其实天玑8100稍微优秀一点点，大体上是差不多的。