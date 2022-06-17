6月16日消息，据报道，大众汽车旗下的奥迪向慕尼黑法院提起诉讼，指控蔚来汽车侵犯了奥迪的商标权。奥迪称，蔚来决定将其两款车型命名为ES6和ES8，侵犯了奥迪两款车型S6和S8的商标权。奥迪发言人证实了这一诉讼，蔚来发言人则表示，不对正进行的诉讼发表评论。据悉，目前奥迪旗下的S6、S8车型，并没有相对应的ES6、ES8版本，只有RS6与RS8，很难与蔚来车型产生联系。蔚来ES8车型发布于2017年12月份，ES6发布于2018年，距今两车均已销售四年多时间，而且销量也有十余万辆，此时被奥迪抗议车名侵权，属实令人出乎意料。