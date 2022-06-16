新东方直播出圈 董宇辉泪洒直播间 网友直呼这是清流

站长之家（ChinaZ.com）6月16日 消息:最近，失意的新东方老师“董宇辉”惊艳了直播间，他用自己渊博的知识，拔高了直播间的层次。他那信手拈来的文采，折服了一众观众，让大家边鼓掌边哭边下单。

在6月15日的直播中，董宇辉在聊到前同事们时，一度泪洒直播间。事后，董宇辉在微博写道:

“感谢63万人在线，感谢一亿多的点赞。

陌生人的善意，总是给人勇气。让你心智坚定，腿脚有力的继续前行，穿过黑夜和荒漠，在破晓时，抵达绿洲，喜极而泣。

朴实，善良，勤奋，千百年来一直都是这片土地上，人们的底色，遇见大家，是我的福气。”

董宇辉原来是西安新东方一名老师，8年带过50万学生。由于教培行业变化，公司转型，无奈下他成为了“东方甄选”直播间的主播。和那些咋咋呼呼的带货主播不同，董宇辉在带货的时候显得云淡风轻，还是不是冒出一些英语教学、文化知识和鸡汤文学。

他说“悲观是远见，客观是智慧”“痛苦源于对现状的不满，只有不满足于现状的人才不满，痛苦就是力量”“鱼群所居的人，不是野兽就是神明”。就是这样充满文化氛围的直播间，很快吸引了万千网友关注。

董宇辉火了以后，带动“东方甄选”粉丝大涨。6月10日，新东方创始人俞敏洪庆祝“东方甄选”粉丝数突破100万。截至今日下午14时，东方甄选在抖音平台的粉丝总量已经突破了千万大关。

在双语直播带货人气带动下，新东方在线股价大涨。截至收盘，新东方在线股价报28.6港元，涨幅高达72.71%，目前总市值为286.21亿港元。

就在今日，俞敏洪也在其个人公众号“老俞闲话”发文称:“昨天晚上董宇辉的直播，达到了同期在线六十万人以上，这就是真正成为现象级的传播了。当然这也可能是一时的热闹，但我确实希望东方甄选能够从此打开局面，为新东方的发展，开辟一条全新的道路。”

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