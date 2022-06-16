新东方直播粉丝破千万 俞敏洪谈新东方直播突然火爆 ：希望能打开局面

站长之家（ChinaZ.com）6月16日 消息:近日，新东方旗下直播间“东方甄选”因推出了“双语带货”模式在网上引发网友们关注，频上热搜。今日，新东方在线股价继续上涨，开盘涨超50%。据了解，近11个交易日以来，新东方在线股价已累计涨幅超500%。

同时，“东方甄选”直播间的粉丝数也在暴涨，截至6月16日14时15分左右，东方甄选直播间粉丝数量突破1000万。

今日下午，新东方创始人俞敏洪在个人公众号发文，谈到了直播间爆火一事。

俞敏洪表示，自去年年底决定做东方甄选以来，一直受到社会各界质疑。在这半年中，看到平台从直播同期二三百人到四五百人，又平均到了一千人，最后到了两三千人在线。没有想到10号早上，有网友看到了董宇辉的直播，就随手截屏了一段接近两分钟的视频，转发到了朋友圈。就是这样的一个普通转发，没想到受到了网友的强烈关注，到晚上，同期进入东方甄选直播间的网友就已经到了两三万人。

俞敏洪称，这可能是一时的热闹，但希望东方甄选能够从此打开局面，为新东方的发展，开辟一条全新的道路。看到了网友对这种模式的喜欢，这也让我们更加坚定不移地做好农产品这条路，帮助更多的基层老百姓走向小康，同时也希望除了买买买之外，为直播领域带来另外一种不太一样的直播文化。

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