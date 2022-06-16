蔚来五座SUV ES7发布 售价46.8万元起

站长之家（ChinaZ.com）6月16日 消息:昨日晚间，蔚来首款大五座SUV蔚来 ES7正式发布。蔚来ES7基于蔚来NT2.0平台打造，风阻系数0.263，配备双电机智能四驱系统，百公里加速达3.9秒。
ES7还配备了Ultra-Fit舒适座椅，以及女王副驾与电动腿托及电动脚托。后备箱最大容积658L放倒后最大容积1545L，支持高性能AR设备，最大可实现201寸大屏观影体验。
同时，ES7全系标配Brembo高性能四活塞卡钳，杜比全景声以及7.1.4沉浸声音响系统，23扬声器，标配智能空气悬架，智能电吸门与隐藏式感应门门把手。
自动驾驶方面，ES7搭载蔚来最新的自动驾驶技术NAD以及智能系统Banyan·榕树，全车采用Aquila蔚来超感系统，配备33个高性能感知硬件，以及ADAM蔚来超算平台。
售价方面，ES7电池容量75kWh 版，整车购买方案售价46.8万元，采用电池租用方案售价39.8万元，电池月费980元。
ES7电池容量100kWh 版，整车购买方案售价52.6万元，采用电池租用方案售价39.8万元，电池月费1680元。
首发版电池容量100kWh，整车购买方案售价54.8万元，采用电池租用方案售价42万元，电池月费1680元。
（举报）