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知网向个人用户直接提供查重服务 按字符数收费1.5元/千字

2022-06-12 08:59 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月12日消息:同方知网（北京）技术有限公司今日发布《公告》：即日起，中国知网向个人用户直接提供查重服务。请认准 https://cx.cnki.net 为中国知网个人查重服务唯一官方网站(具体服务规则请见该网站)。《公告》称，对于研究生的学位论文，中国知网将通过研究生培养单位指定机构提供个人查重服务。

中国知网

此外，知网还发布《个人查重服务常见问题》，就开放个人查重原因、收费标准、论文上传后的安全性等问题，回答公众关切。

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知网个人查重服务常见问题：

1. 知网曾发布公告表示，查重“只可用于机构的管理流程”“从不向任何个人销售”。现在开放此项服务的原因和目的是什么?

答:知网过去只面向机构提供查重服务，忽略了广大个人用户学术规范自检与查新等实际需求，客观上造成了黑市与高价的问题。实际上，查重并不能替代学术价值的判定，文字重复率与论文的质量也无直接关系。

因此，我们在综合考虑学术规范管理需要和广大师生的实际需求，并充分听取政府部门、学术机构、科研诚信专家、师生代表的意见后，制定了全新的个人查重服务方案。

2. 此次开放的人群包含研究生吗?通过什么渠道向他们开放?

答:所有个人用户均可登录中国知网个人查重服务唯一官方网站（https://cx.cnki.net）使用文献查重服务。

鉴于研究生学位论文管理的特殊性以及各学校学科差异、办学水平、管理政策不同，知网继续通过研究生培养管理机构（研究生院）向研究生提供学位论文免费查重服务，免费次数由原来的人均1.5次增加到人均3次。同时，拟为学校指定的内部机构提供包年不限次的服务方式，作为校内正规渠道向研究生个人提供学位论文查重服务。

3. 此次个人版查重服务的收费标准和依据是什么?在目前查重市场上处于什么水平?

答:个人版定价参照市场通行的按字符数收费的方式，定为1.5元 / 千字，不高于市场主流同类产品价格。

4. 此次开放的个人版与机构版的功能有何区别?对个人查重服务还有什么进一步的举措?

答:个人版与机构版的重复率检测功能和结果相同，除此之外，机构版还提供批量检测和流程管理等服务功能。

中国知网一直以来都积极参与科研诚信教育和高校学风建设，自2016年开展科研诚信公益讲堂活动以来，已联合领域内专家学者围绕科研诚信、学术规范等举办讲座上百场。今后，我们还将推出服务于科研诚信教育、学术规范训练和科研写作能力提升的个人查重服务新产品，更好地服务个人的学术成长与发展。

5. 知网如何保证个人上传论文的安全性?

答:知网严格遵守相关的法律规定与用户协议，从技术与管理机制两方面来保障用户信息和论文内容的安全。个人用户上传论文查重由本人自主操作，个人信息与论文内容仅本人可见;个人送检的论文仅保存在查重专用的服务器上，30天后自动删除且不可恢复。

6. 知网查重在解决或遏制学术不端行为中能起到多大作用?开放个人查重服务会否助长学术不端行为?

答:知网查重系统属于计算机软件服务工具，其主要作用是通过文字重复性的分析，提供涉嫌抄袭、剽窃、一稿多投等行为的线索，辅助发现文献创新性，促进文献原创成果保护。计算机软件系统的优势是可以基于海量的学术文献，通过智能算法为论文审阅者提供人工所无法达到的比对数量与速度，防止漏查漏检，对遏制学术不端行为起到了一定的辅助作用。但是，不能简单地用查重系统检测结果代替导师、学位论文答辩委员会、学术委员会、审稿人等同行评议对学术水平和学术规范性的把关作用。

除上述抄袭、剽窃等之外，学术不端行为还包括伪造、篡改研究数据、研究结论;购买、代写、代投论文，虚构同行评议专家及评议意见;违反论文署名规范，擅自标注或虚假标注获得科技计划（专项、基金等）等资助;弄虚作假，骗取科技计划(专项、基金等)项目、科研经费以及奖励、荣誉等多种行为。以上行为都无法直接用查重检测来发现。解决和遏制学术不端行为需要建立各方参与的学术治理体系，通过政策引导、科研诚信教育、学术规范训练等加以综合治理。最重要的是，个体需要从思想认知角度筑牢科研诚信的思想根基，在科研活动中自觉防范各种学术不端行为。因此，个人查重服务与学术不端行为的产生并无直接关系。

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    佳能EOS 90D

  • OPPO Reno8 Pro+指纹解锁可以支付吗？

    可以OPPO Reno8 Pro+的指纹解锁可以用来支付。屏下指纹解锁可以解锁手机之外，也可以用来微信支付和支付宝支付。OPPO Reno8 Pro+使用的是光学指纹解锁功能，并不是超声波指纹解锁。光学指纹解锁原理主要是利用光的反射与折射。当手指按压在屏幕上时，屏幕会发出亮光照亮指纹，通过反射与折射将指纹传达给屏下的传感器进行识别，从而实现指纹解锁。

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  • 佳能EOS 90D能拍120帧吗？

    可以得益于 DIGIC 8 图像处理器和 APS-C 尺寸的 CMOS 图像传感器，您可以以高达 30 帧/秒的速度录制未经裁剪的 4K 视频。以几乎四倍于全高清的分辨率录制，您可以以惊人的清晰度看到您的拍摄对象。 此外，使用 EOS 90D 相机还可以录制高达 120 帧/秒的全高清视频 - 提供精致而细腻的图像质量。EOS 90D 相机专为捕捉有趣、精美的视频而设计，有助于确保您可以在特写电影中看到朋友或家人脸上的独特表情。

    佳能EOS 90D

  • 佳能EOS 90D可以录制多长时间视频？

    29分59秒，录制将自动停止格式/编解码器限制正常帧速率（59.94fps 或更低）30分钟1高帧率（100或119.9fps）7分30秒21如果录制时间达到29分59秒，录制将自动停止。2如果录制时间达到7分29秒，录制将自动停止。

    佳能EOS 90D

  • 佳能EOS 90D支持什么存储卡？

    SD存储卡、SDHC存储卡※、SDXC存储卡※ ※兼容UHS-I、UHS-II存储卡。EOS90D搭配免费的手机客户端Canon Camera Connect便可在拍摄的同时将图像自动传输到智能手机。除拍摄时的自动传输外，拍摄间隙也可以使用智能手机浏览相机存储卡内的图像，将挑选出的心仪照片传输到智能手机中。所拍图像能够便捷地上传社交网络，在晒图分享的时候非常方便。不仅如此，以MP4格式拍摄的短片也能利用Canon Camera Connect传输至智能手机。并可传输4K短片，传输时有压缩选项，可将4K短片转换为全高清等智能设备易用的分辨率保存到智能手机。

    佳能EOS 90D

  • 佳能 90D 有 4k 裁切吗？

    有裁剪模式在视频方面，90D 可以拍摄 4K 30p 和 Full HD 120p 无裁剪，但如果您需要，还有裁剪模式。在视频质量方面，佳能使用传感器整个宽度的 4K 素材看起来有些柔和，尤其是与索尼 a6400 的过采样 4K 相比。90D 的 4K 素材看起来也比尼康 D7500 和富士 X-T30 的细节少很多。 90D 有一个 4K 裁剪模式，它以更紧凑的视野为代价提供了一些细微的细节改进。这些改进不是惊天动地的，但它们是引人注目的。尽管如此，90D 的 4K 裁剪模式仍无法触及a6400 的 4K 裁剪模式捕捉到的细节。 另一方面，1080p 画面看起来比 a6400 的 1080p（相当平淡）更详细，比80D有所改进，与X-T30 相似。最后，90D 的1080/120p 高帧率模式看起来也比 a6400 的要好，与X-T30 的高速视频类似。90D 可以从其传感器的整个宽度拍摄 4K/30p 或 1080/60p，或者增加裁剪以提供两个级别的数字图像稳定。裁剪后的 4K/30p 素材和相机的 1080/120p 输出稍微更详细，来自 1.2 倍裁剪。同样，还有两个额外的裁剪级别可以为 4K 模式提供 IS。

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    可以OPPO Reno8 Pro+可以支持反向充电，官方没具体标称反向充电的功率，不过目前大多数安卓智能手机的反向充电功率都在10W左右，可以满足很多设备的充电需求，比如无线蓝牙耳机、智能手环、智能手表，也可以为其他的智能手机充电。OPPO Reno8 Pro+本身的快充速度达到了80W，31分钟可将手机充满电，达到了大多数旗舰安卓智能手机的水平。

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  • 佳能EOS 90D 电池能用多久？

    最多 1300 张根据 CIPA 标准测试，佳能 EOS 90D 的电池续航时间可达 1300 张。一次充电可拍摄大量照片，让摄影师可以灵活地拍摄一整天。可能对旅行摄影师或任何只是在城市休息并用相机度过一整天的人具有真正的吸引力。

    佳能EOS 90D

  • 佳能EOS 90D用什么卡口的镜头？

    佳能EF卡口。佳能EF卡口是连接EOS相机和EF镜头的接口。相机机身与镜头间的联动仅通过电子信号的传输来进行，没有机械传动。基于此卡口系统，机身对镜头的控制实现了高效化。1987年佳能开始采用全电子卡口，掀开EF镜头和EOS系列单反相机的历史。过去，相机和镜头主要采用机械方式进行联动。佳能发现了全电子卡口的优势，于是果断放弃机械方式，完成了更先进系统的开发。电子化相机系统中，机身和镜头可以进行必要信息的交换，而机械联动在这些方面往往有一些局限。佳能预测了以单反相机为中心的相机系统的电子化趋势，在机身上放置了8个触点，相应镜头上对应放置了7个触点用于机身与镜头间的信息交换。机身与镜头实现了实时的信息共享，使佳能相机系统的拍摄能力得到高度进化。

    佳能EOS 90D

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