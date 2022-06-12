知网向个人用户直接提供查重服务 按字符数收费1.5元/千字

站长之家（ChinaZ.com）6月12日消息:同方知网（北京）技术有限公司今日发布《公告》：即日起，中国知网向个人用户直接提供查重服务。请认准 https://cx.cnki.net 为中国知网个人查重服务唯一官方网站(具体服务规则请见该网站)。《公告》称，对于研究生的学位论文，中国知网将通过研究生培养单位指定机构提供个人查重服务。

此外，知网还发布《个人查重服务常见问题》，就开放个人查重原因、收费标准、论文上传后的安全性等问题，回答公众关切。

知网个人查重服务常见问题：

1. 知网曾发布公告表示，查重“只可用于机构的管理流程”“从不向任何个人销售”。现在开放此项服务的原因和目的是什么?

答:知网过去只面向机构提供查重服务，忽略了广大个人用户学术规范自检与查新等实际需求，客观上造成了黑市与高价的问题。实际上，查重并不能替代学术价值的判定，文字重复率与论文的质量也无直接关系。

因此，我们在综合考虑学术规范管理需要和广大师生的实际需求，并充分听取政府部门、学术机构、科研诚信专家、师生代表的意见后，制定了全新的个人查重服务方案。

2. 此次开放的人群包含研究生吗?通过什么渠道向他们开放?

答:所有个人用户均可登录中国知网个人查重服务唯一官方网站（https://cx.cnki.net）使用文献查重服务。

鉴于研究生学位论文管理的特殊性以及各学校学科差异、办学水平、管理政策不同，知网继续通过研究生培养管理机构（研究生院）向研究生提供学位论文免费查重服务，免费次数由原来的人均1.5次增加到人均3次。同时，拟为学校指定的内部机构提供包年不限次的服务方式，作为校内正规渠道向研究生个人提供学位论文查重服务。

3. 此次个人版查重服务的收费标准和依据是什么?在目前查重市场上处于什么水平?

答:个人版定价参照市场通行的按字符数收费的方式，定为1.5元 / 千字，不高于市场主流同类产品价格。

4. 此次开放的个人版与机构版的功能有何区别?对个人查重服务还有什么进一步的举措?

答:个人版与机构版的重复率检测功能和结果相同，除此之外，机构版还提供批量检测和流程管理等服务功能。

中国知网一直以来都积极参与科研诚信教育和高校学风建设，自2016年开展科研诚信公益讲堂活动以来，已联合领域内专家学者围绕科研诚信、学术规范等举办讲座上百场。今后，我们还将推出服务于科研诚信教育、学术规范训练和科研写作能力提升的个人查重服务新产品，更好地服务个人的学术成长与发展。

5. 知网如何保证个人上传论文的安全性?

答:知网严格遵守相关的法律规定与用户协议，从技术与管理机制两方面来保障用户信息和论文内容的安全。个人用户上传论文查重由本人自主操作，个人信息与论文内容仅本人可见;个人送检的论文仅保存在查重专用的服务器上，30天后自动删除且不可恢复。

6. 知网查重在解决或遏制学术不端行为中能起到多大作用?开放个人查重服务会否助长学术不端行为?

答:知网查重系统属于计算机软件服务工具，其主要作用是通过文字重复性的分析，提供涉嫌抄袭、剽窃、一稿多投等行为的线索，辅助发现文献创新性，促进文献原创成果保护。计算机软件系统的优势是可以基于海量的学术文献，通过智能算法为论文审阅者提供人工所无法达到的比对数量与速度，防止漏查漏检，对遏制学术不端行为起到了一定的辅助作用。但是，不能简单地用查重系统检测结果代替导师、学位论文答辩委员会、学术委员会、审稿人等同行评议对学术水平和学术规范性的把关作用。

除上述抄袭、剽窃等之外，学术不端行为还包括伪造、篡改研究数据、研究结论;购买、代写、代投论文，虚构同行评议专家及评议意见;违反论文署名规范，擅自标注或虚假标注获得科技计划（专项、基金等）等资助;弄虚作假，骗取科技计划(专项、基金等)项目、科研经费以及奖励、荣誉等多种行为。以上行为都无法直接用查重检测来发现。解决和遏制学术不端行为需要建立各方参与的学术治理体系，通过政策引导、科研诚信教育、学术规范训练等加以综合治理。最重要的是，个体需要从思想认知角度筑牢科研诚信的思想根基，在科研活动中自觉防范各种学术不端行为。因此，个人查重服务与学术不端行为的产生并无直接关系。

（举报）