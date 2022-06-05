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抖音电商重点治理618活动期间虚假宣传行为 限制使用或永久封禁电商权限

2022-06-05 15:17 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息:近日，抖音电商发布了618活动期间虚假宣传重点治理公告，将对虚假宣传作者处以限制使用或永久封禁电商权限等处罚

公告称，近期抖音电商平台发现有少部分作者，借618大促活动，在直播间/短视频频繁发布虚假宣传内容（如违规宣传食品壮阳、减肥功效，通过滤镜过度美化洁齿效果等），通过不正当方式误导消费者，严重危害消费者合法权益和平台的正常经营秩序。

抖音电商强调强调，平台严厉禁止带货内容存在虚假宣传的情况，平台将会对对此类问题进行专项治理。对违规行为恶劣，多次或大量违规拒不整改、多条并犯，严重侵犯消费者合法权益造成消费者利益损失的，将依据《电商创作者违规与信用分管理规则》《电商创作者帐号管理规则》等平台规则处以限制使用或永久封禁电商权限等处罚。请各位作者不要抱有侥幸心理，同时，平台将定期对违规清退作者进行公示，请各位作者珍惜自己的账号，遵守平台规则，共同维护用户体验。

作者昵称清退处理原因粉丝量
李*效果虚假171400
F**斐效果虚假113906
林*儿效果虚假104380
dy7***2效果虚假71412
北*效果虚假55429
菁*效果虚假51339
芳***】演戏炒作42679
雪**你演戏炒作39599
南***事）效果虚假23498
可***肤效果虚假31311
芊**效果虚假22874
大**演戏炒作21879
阿**效果虚假21309
牙**🦷效果虚假21090
萍****百货演戏炒作18849
美****老师效果虚假17264
休**阵演戏炒作11157
林****护肤效果虚假11027

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  • 富士GFX 50S II固件怎么更新？

    在官网上就可以进行更新。1.首先打开富士的官网的下载中心，在官方最上方可以查看到一个SUPPORT，选择第一项下载就可以进入到下载中心了。2.在下载中心的默认界面，最前面你可以看到各个相机的型号，选择GFX，在下方找到【GFX 50S II】型号，点击进入。3.在这里面可以看到相机固件的更新内容以及版本信息，拉到最下面，点击【I agree – Begin download】，再点击下方的DOWNLOAD，就可以进行下载了。4.如果看不懂最好用浏览器自带的翻译软件进行查看，很容易就可以找到了。

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    不错戴尔XPS13Plus电池容量为55瓦时，搭配的适配器为60W AC 适配器Type-C接口，支持快充，可以快速给笔记本充电。官方没有说明日常状态使用的续航时间，但一般处理文字和办公软件的话，一天的使用应该没问题。

    戴尔XPS 13 Plus

  • 富士GFX 50S II电池续航怎么样？

    约455幅，视频拍摄约80分钟。1.拍摄静止图像时的电池续航约455幅*自动省电开启*设置GF63mmF2.8R WR时。2.视频拍摄的实际电池续航全高清:约80分钟（59.94p）*人脸识别关闭3.持续拍摄视频时的电池续航全高清:约140分钟（29.97p）*人脸识别关闭

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    是戴尔XPS13Plus的扬声器为双立体声扬声器（高音 + 低音），Realtek ALC1319D，2W x2= 总计4W

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  • 富士GFX 50S II怎么清理图像传感器？

    请按照以下步骤进行清理。请注意，如果图像传感器在清洁过程中损坏，维修或更换图像传感器将收取费用。1.使用气吹（不是刷子）清除传感器上的灰尘。请勿使用刷子或吹风刷。不遵守此注意事项可能会损坏传感器。2.相机外面的大部分地方可以用镜头布进行擦拭，切记不要大面积的胡擦，小范围的沿着一个顺序进行擦拭，检查灰尘是否已成功清除。根据需要重复步骤1和2。3.更换机身盖或镜头。

    富士GFX 50S II

  • 富士GFX 50S II怎么保养？

    请按照以下步骤进行保养操作。每次使用后请使用柔软的干布清洁相机机身。请勿使用酒精、稀释剂或其他挥发性化学物质，它们可能会使相机机身上的皮革变色或变形。相机上的任何液体都应立即用柔软的干布擦去。使用吹风机清除显示器上的灰尘，注意避免划伤，然后用柔软的干布轻轻擦拭。任何残留的污渍都可以用一张涂有少量镜头清洁液的 Fujifilm 镜头清洁纸轻轻擦拭来去除。为防止灰尘进入相机，请在未安装镜头时更换机身盖。

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  • 戴尔XPS 13 Plus可以加内存吗？

    不能戴尔XPS 13 Plus的内存条是集成的，无法后续自行更换，如果需要更换，可能需要专业人员进行处理。在售的有两种内存可选，分别是16 GB， LPDDR5， 5200 MHz， 集成， 双通道和32 GB， LPDDR5， 5200 MHz， 集成， 双通道

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  • 富士GFX 50S II防水吗？

    防水甚至防寒。由于富士GFX 50S II机身在 60 个不同的位置密封，GFX 50SII可以不受最恶劣的天气和环境的影响。 它可以在低至-10℃的温度下工作，也能防尘防潮。GFX 50SII由镁合金制成，重量极轻，但非常耐用性，可以满足日常使用的需求。 镜头卡口周围的机身加厚1mm，可提供额外的强度和支撑力；它是使用较大的G卡口定焦镜头和变焦镜头时的保障选择。

    富士GFX 50S II

  • 戴尔XPS 13 Plus保修政策是什么样？

    2 年Premium Support Plus 和上门服务戴尔XPS 13 Plus提供2年Premium Support Plus 和上门服务包括24x7 全面保障，意外保护免费上门：发生碎屏，进液等意外损坏或性能故障时，整机免费保修；全国2100+城区下一工作日免费上门更换原厂部件；支持全球160+国家或地区联保全天候专线电话/微信响应，在线解决蓝屏，办公程序闪退或游戏卡顿等系统/软件故障，支持远程调试路由器及打印机等外设连接问题；远程免费新机开荒，个性化设置及软件APP激活等“一键”搞定。

    戴尔XPS 13 Plus

  • 富士GFX 50S II有哪些曝光模式？

    富士GFX 50SII提供了6种包围式曝光模式。在您按下快门时，将采用不同设置拍摄多幅画面。 此功能对JPEG和RAW格式都适用，包括自动包围式曝光、胶片模拟包围式曝光等。1.AE 包围曝光 (2/3/5/7/ 9 张) 1/3EV 档 可至 ±3EV 档2.胶片模拟包围曝光 可选择任意 3 种类型的胶片模拟模式3.动态范围包围曝光 100%/200%/400%4.ISO 感光度包围曝光 ±1/3EV/±2/3EV/±1EV5.白平衡包围曝光 ±1/±2/±36.对焦包围 自动/手动

    富士GFX 50S II

  • 戴尔XPS 13 Plus屏幕参数怎么样？

    13.4英寸3.5K级别的触控屏戴尔XPS13Plus延续了该系列的高素质水平，采用了13.4英寸3.5K级别3456x2160像素，60Hz，OLED屏幕， 支持触控和防反光，400nit，InfinityEdge

    戴尔XPS 13 Plus

  • 富士GFX 50S II兼容哪些软件？

    Capture One for FUJIFILM、FUJIFILM X Acquire、Tether Shooting Plug-in Pro等。此外富士GFX50S II还支持FUJIFILM X RAW STUDIO、Capture One Express for FUJIFILM、Pixel Shift Combiner。1.Capture One for FUJIFILM专为搭配GFX50SII和其他GFX系统及X系列相机而设计*。 它可用于对图像分类，创建更快、更高效的工作流程，并且您也可以使用精确的控件，从令人惊艳的中画幅传感器中获得出众效果。2.利用GFX50SII中X-Processor4的强大性能，消除计算机的压力，优化图像输出。 通过USB数据线连接相机，然后使用X RAW STUDIO在应用胶片模拟以及颜色和色调增强的同时批量处理RAW文件。3.Capture One Express for FUJIFILM免费提供针对GFX50SII和其他GFX系统和X系列相机的RAW文件支持*。 对图像进行分类、应用胶片模拟，并做好共享图像的准备 – 这要归功于一系列可让您的摄影呈现出众效果的控件。4.为了获得惊天细节的图像质量，像素位移合成软件会使用通过GFX50SII的像素位移多重拍摄功能拍摄的16张RAW图像，创建一个2亿像素的DNG RAW文件。 该软件还提供联机图像拍摄和自动合并图像，以便在Capture One或其他兼容软件中编辑。

    富士GFX 50S II

  • 戴尔XPS 13 Plus有哪些接口？

    2个Thunderbolt4端口（USB Type-C™，支持 DisplayPort 和功率传输）戴尔XPS13Plus的接口包含2个 Thunderbolt4端口（USB Type-C™，支持 DisplayPort 和功率传输）USB-C 转 USB-A3.0适配器（随整机出货） USB-C 转3.5毫米耳机适配器（随整机出货）考虑到戴尔XPS13Plus定位轻薄便携笔记本，因此用户需要额外添加转接线或者是无线外设

    戴尔XPS 13 Plus

  • 富士GFX 50S II用什么存储卡？

    SD存储卡（-2G）/ SDHC存储卡(-32G) / SDXC 存储卡 (-2TB) /UHS-I / UHS-II/视频速度等级V90*1。相机可与两张卡一起使用，两个卡槽各一张。在默认设置下，仅当第一个插槽中的卡已满时，照片才会保存到第二个插槽中的卡中。如果存储卡的容量超过32GB，则无论大小如何，短片都将记录在单个文件中。如果存储卡的容量为32GB 或更小，则大小超过4GB 的动画将被不间断地记录在多个文件中。

    富士GFX 50S II

  • 戴尔XPS 13 Plus尺寸多大？

    15.28毫米x295.30毫米x199.04毫米戴尔XPS13Plus尺寸为高:15.28毫米（0.60英寸）长:295.30毫米(11.63英寸)宽:199.04毫米(7.84英寸)，起始重量:FHD+ 或4K+ 型号为1.23千克(2.71磅)，OLED 型号为1.26千克(2.77磅)，搭配的电源为60W AC 适配器Type-C接口

    戴尔XPS 13 Plus

  • 戴尔XPS 13 Plus性能参数怎么样？

    搭载英特尔第十二代i7-1260P处理器，13.4英寸3.5K触摸屏，性能十分强劲戴尔XPS 13 Plus主要参数1、处理器：第 12 代智能英特尔® 酷睿™ i7-1260P (18MB 缓存， 最高睿频 4.7 GHz， 12 核)2、显卡：英特尔® Iris® Xe 显卡3、显示屏选项：13.4"， 3.5K 3456x2160， 60Hz， OLED， 触控， 防反光， 400 nit， InfinityEdge4、内存 ：16 GB， LPDDR5， 5200 MHz， 集成， 双通道5、硬盘选项：512G M.2 PCIe Gen 4 NVMe 固态硬盘6、端口包含项：2 个 Thunderbolt™ 4 端口（USB Type-C™，支持 DisplayPort 和功率传输）7、USB-C 转 USB-A 3.0 适配器（随整机出货）8、USB-C 转 3.5 毫米耳机适配器（随整机出货）9、摄像头选项：720p，30 fps，HD RGB 摄像头；400p，30 fps，红外摄像头；双阵列麦克风10、音频和扬声器选项：双立体声扬声器（高音 + 低音），Realtek ALC1319D，2 W x 2 = 总计 4 W

    戴尔XPS 13 Plus

  • 富士GFX 50S II用什么卡口的镜头？

    是富士G卡口。再出色的传感器也需要搭配好镜头才能发挥其威力，但有了富士GFX 50SII兼容的G卡口镜头，您再也不用担心这一点。 从超广角到远摄定焦，这一不断发展的出色光学元件可以解析 1 亿像素或更高像素的传感器，因此它可以满足追求极致图像质量的苛刻创作者的需求。为搭配 1 亿以上像素的成像传感器，G卡口镜头经过了优化，可提供终身服务。 G卡口镜头的法兰焦距较短，有助于保持GFX系统相机的紧凑性，还可防止周边光量减少。 搭配大型CMOS成像传感器可提供令人惊叹的边到边锐度。

    富士GFX 50S II

  • 富士GFX 50S II是全画幅吗？

    不是，富士GFX50S II是中画幅。富士GFX50SII的中画幅成像传感器不仅在物理上比当前所有全画幅传感器都要大，它还拥有特殊形状的微透镜，这些微透镜足够小，允许在传感器像素之间留有空间，这使得该传感器能够有效聚焦光线，呈现出令人惊艳的细节和清晰度。借助GFX50SII，富士胶片使中画幅体验比以往任何时候都更容易和更直观。 PSAM拨盘可以访问其主要的曝光功能，顶板液晶显示屏会显示关键设置，即使在相机关闭时也是如此。 此外，重新设计的对焦摇杆和轻触式快门为完美的拍摄体验锦上添花。 无论您是GFX系统的新用户还是现有用户，都让你快速上手，轻松拍摄。

    富士GFX 50S II

  • Surface Laptop Go 2是触控屏吗？

    是Surface Laptop Go 2使用12. 4英寸 PixelSense触控屏，3:2 屏幕比例，分辨率：1536 x 1024（148 PPI ），触控：10 点触控，显示屏亮度： 330 尼特

    Surface Laptop Go 2

  • 富士GFX 50S II什么时候上市的？

    2017 年 2 月底。富士GFX 50SII的中画幅成像传感器不仅在物理上比当前所有全画幅传感器都要大，它还拥有特殊形状的微透镜，这些微透镜足够小，允许在传感器像素之间留有空间，这使得该传感器能够有效聚焦光线，呈现出令人惊艳的细节和清晰度。高达6. 5 档*的五轴内置图像防抖(IBIS)封装在GFX 50SII的紧凑机身中，为希望以较慢快门速度更自由地工作的摄影师解锁了新的创作水平。 即使光线很弱，没有三脚架，也会获得稳定的图像。

    富士GFX 50S II

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