抖音电商重点治理618活动期间虚假宣传行为 限制使用或永久封禁电商权限

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息:近日，抖音电商发布了618活动期间虚假宣传重点治理公告，将对虚假宣传作者处以限制使用或永久封禁电商权限等处罚
公告称，近期抖音电商平台发现有少部分作者，借618大促活动，在直播间/短视频频繁发布虚假宣传内容（如违规宣传食品壮阳、减肥功效，通过滤镜过度美化洁齿效果等），通过不正当方式误导消费者，严重危害消费者合法权益和平台的正常经营秩序。
抖音电商强调强调，平台严厉禁止带货内容存在虚假宣传的情况，平台将会对对此类问题进行专项治理。对违规行为恶劣，多次或大量违规拒不整改、多条并犯，严重侵犯消费者合法权益造成消费者利益损失的，将依据《电商创作者违规与信用分管理规则》《电商创作者帐号管理规则》等平台规则处以限制使用或永久封禁电商权限等处罚。请各位作者不要抱有侥幸心理，同时，平台将定期对违规清退作者进行公示，请各位作者珍惜自己的账号，遵守平台规则，共同维护用户体验。
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