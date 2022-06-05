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全国300多个城市充电桩接入“芝麻先享”，新能源汽车充电告别预充值

2022-06-05 11:08 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息:今年环境日的主题是“共建清洁美丽世界”。清洁能源的覆盖与推广，是共同保护生态环境，建设生态文明的重要举措。

6月5日环境日，覆盖全国300多个城市的50万个公共充电桩接入芝麻信用新推出的“芝麻先享”服务，芝麻分650及以上的车主可先充电后付款，无需再提前预先充值。

目前，已接入“芝麻先享”服务的充电桩品牌已包括了国家电网、特来电、星星充电等十多个主流充电桩运营商，及小鹏、蔚来、高合等车企的自有充电站。

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充电桩作为新能源车的基础设施，近年来发展迅速。数据显示，截至今年4月，全国充电运营企业中，拥有充电桩数量超过1万台的共有15家。此外，多个新能源车品牌也有自己的充电桩服务。

但充电难、体验差等问题长期存在。此前有媒体统计，由于运营商繁多，车主平均安装的充电APP达到6个之多。同时，由于充电APP采取“先充值，再结算”的计费模式，车主在充电之前要预先充值，充电后剩余的金额无法互通，退费麻烦。在节假日充电人数较多时，安装APP、预充值的操作还会影响充电整体效率，也成为制约新能源车推广普及的一个瓶颈。

现在，车主使用支持“芝麻先享”的充电桩时，无需提前下载APP或预充值，车主可在支付宝首页“出行-车主”查找附近的充电站点，即可扫码开通“芝麻先享”，直接充电。充电完成后，“芝麻先享”即按实际充电金额自动扣款，实充实付。

小鹏充电事业部负责人高翔告诉记者，此次小鹏汽车充电桩体系全面接入“芝麻先享”，对传统充电行业“预付费”模式是一次革新，有助于提升用户购买、乘用新能源车的体验。

《2030年前碳达峰行动方案》显示，“到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右”。随着“芝麻先享”在充电行业的规模化应用，车主的“充电焦虑”将大幅降低，将有效促进新能源汽车覆盖率的提升，对实现“碳达峰”目标起到积极作用。

芝麻信用总经理王曦表示，芝麻信用通过开放信用科技能力，不断降低商家和用户之间的信任门槛，助推商业服务更便捷和高效。目前，已有超过40万商家接入了芝麻信用的服务。此前，芝麻信用“免押金”服务在租车、酒店住宿、旅游等领域，已为上亿人免掉了4000亿元押金。

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