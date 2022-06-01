Counterpoint：2022年Q1全球智能手表出货量增长13%

站长之家（ChinaZ.com）6月1日消息:根据Counterpoint Research的最新数据，2022年1月至3月期间，智能手表市场的出货量增加了13%。对全球可穿戴设备市场的分析显示，尽管季度性下降24%，但苹果、三星和小米都录得了年度性增长。

图片来自Counterpoint

Counterpoint Research副总监Sujeong Lim表示，「自去年反弹以来一直表现良好。尤其是苹果，去年出货量占总出货量的三分之一以上，今年一季度市场份额达到36%，影响力进一步扩大。品牌忠诚度是苹果成功的主要原因，苹果整体份额增加，出货量同比增长14%。」

具体来看，三星以46%的出货量同比增长稳居第二位。随着Galaxy Watch4系列的热销，它在亚太地区显著增长。排名第三的华为，继续保持在中国市场的良好表现，其总出货量中的比重逐渐提升。小米以69%的同比增长首次跻身前4名，并且随着其迅速渗透到全球，每季度都在打破其出货量纪录。它的很大一部分销售额来自100美元以下的低端市场。Garmin的出货量排名第五，但由于ASP较高，收入排名第三。该品牌占据了超过500美元的高端市场的大部分。

报告称，大多数关键地区的总出货量都有所增长，只有欧洲持平。尽管苹果和三星继续同比增长，但Garmin和Fitbit等其他主要品牌在此期间在欧洲市场表现疲软。

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