微信听音乐自动转成视频号 用户吐槽只想听歌不想看视频

站长之家（ChinaZ.com）5月31日 消息:日前，微信宣布微信状态可以支持网易云音乐一键分享功能。不少网友纷纷将自己喜欢的音乐分享至微信状态，只要下拉微信个人主页即可播放。

然而，近日，有用户发现分享到微信的音乐会自动变成视频号的内容，并且随着音乐还会匹配素人视频，而视频内容却和音乐毫无关系并且不能关掉视频功能。

这也引起部分用户吐槽:“只想听歌不想看视频，如何关掉?”不过目前并不能歌曲中关掉视频功能。

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