微信听音乐自动转成视频号 用户吐槽只想听歌不想看视频

站长之家（ChinaZ.com）5月31日 消息:日前，微信宣布微信状态可以支持网易云音乐一键分享功能。不少网友纷纷将自己喜欢的音乐分享至微信状态，只要下拉微信个人主页即可播放。
然而，近日，有用户发现分享到微信的音乐会自动变成视频号的内容，并且随着音乐还会匹配素人视频，而视频内容却和音乐毫无关系并且不能关掉视频功能。
这也引起部分用户吐槽:“只想听歌不想看视频，如何关掉?”不过目前并不能歌曲中关掉视频功能。
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最近微信的音乐自动转视频，却让不少网友吐槽...不少网友纷纷将自己喜欢的音乐分享至微信状态，只要下拉微信个人主页即可播放...有用户发现分享到微信的音乐会自动变成视频号的内容，并且随着音乐还会匹配素人视频，而视频内容却和音乐毫无关系并且不能关掉视频功能...
这也就是说，当用户收到了朋友在微信上推荐的网易云平台中的歌曲后，想要听歌就必须强制看视频号中的视频内容...然而如今视频号的特色却有些模糊，似乎并没有什么内容调性可以代表视频号，“视频版朋友圈”也俨然成为了外界对它的最大印象...好在，通过去年12月17日超过2000万人观看的西城男孩（Westlife）全球首场线上演唱会，紧接着12月31日的五月天跨年演唱会收获超过1400万人观看，视频号也找到了属于自己的流量密码......
5月20日，据“微信珊瑚安全”微信公众号消息，为维护良好传播秩序，防止个别网友在热点事件中出现冒充当事人、恶意造谣、蹭流量等不良行为，微信视频号将展示用户发布内容时的帐号IP属地。以下为公告全文：为维护良好传播秩序，防止个别网友在热点事件中出现冒充当事人、恶意造谣、蹭流量等不良行为，微信视频号将展示用户发布内容时的帐号IP属地。平台展示的帐号IP属地为用户发布视频或评论时的网络位置，境内帐号展示到省（自治区、直辖市），境外帐号展示到国家（地区），帐号1P属地以运营商提供信息为准，用户暂时无法主动开启或关闭?
「电商在线」在视频号中刷了30多个短视频，只出现了一个有着商品分享链接的短视频，创作者安利的也是一个白牌商品...二是短视频带货的功能搭建尚未补齐...莫高告诉我们，今年微信陆续推出了一些关于短视频带货的流量扶持政策，但能否得到流量扶持，还是要看数据，这可能也是一些商家观望的原因，“相关数据会影响流量分配，不带货时可能只看完播率、停留时长这些内容指标，但带货了还会看带货数据......
视频号处在夹角，而这个夹角存在的根本原因，在于视频号既是微信的，也是腾讯的...腾讯认为，「视频号将提供重要的商业化机会，包括视频流广告，直播打赏和直播电商...创作者端，视频号「小黄车」功能已经上线，只要粉丝超过1000，完成实名认证，持续进行优质内容创作的用户，都可通过小黄车进行视频带货...直播间的投放推广权限，也从官方和服务商扩大到每一个直播间，就相当于上线了视频号版的「DOU+」...腾讯财报里提到的视频号在「视频流广告」上的商业化机会......
且产品的定价也是适合学生党的， S1 这款有线耳机，采用拜亚动力同款特斯拉动圈，和普通的动圈有着明显的差别，采用中空设计，磁通量大，音质密度表现良好，声音细节也更为清晰...学生党也可以选择这款有线耳机，有线耳机不容易丢失，铁圈黑科技在声音还原度上表现良好，线性驱动的动铁单元，音乐细节的呈现也十分的突出，低频、高频声音清晰，还有就是采用了左右声道分离设计，声音是立体环绕的，让人身临其境......
这两天，留着一头齐刘海的狮子突然走红了。原来它是来自广州动物园的阿杭”，一头白狮。工作人员介绍，这头齐刘海并非人为打理，况且大伙也不敢去帮忙剪头发，其实是自然形成。大概是因为广州空气湿度大，毛发耷拉下来了。网友看完纷纷表示又傻又秀气”笑喷了”不过，这两天狮子又从齐刘海换成了大背头。微信派介绍，有媒体前去广州动物园开启直播后，已有上百万人通过视频号看过阿杭。园区工作人员认为，只有大家更好地认识动物，才能更好保护他们。她也提醒大家，在游园的过程中，不要使用闪光灯，不要拍打玻璃，以免惊扰到大动物们。
视频号SEO是什么?视频号SEO就是视频号搜索关键词排名优化...如果站在用户角度来看，真正做视频号SEO排名有用的就两个地方:一个是视频号内搜索做到前三，另一个是在搜一搜全部那里账号做到第一或者内容做到前二，没有多少用户会在搜一搜点视频号专栏去找...而相关性，就是指账号或发布短视频里关键词与用户搜索关键词相关，权重指视频号权重...而视频号账号的权重高低也影响所发短视频的搜索排名，和公众号账号影响公众号文章排名是一样的，具体怎么做?...简单理解就是，视频号账号权重越高，它发布的视频排名就会越好......
在功能上，视频号将与钉钉群、看看、服务窗等功能深度打通——视频或直播动态会自动推送到对应群聊，分享到私域群、看看动态以及钉钉外部...鉴于现在钉钉已经全面开放了第三方软件生态，如果视频号流行起来，必然会产生一批第三方开发的视频工具，从而不断降低视频制作和分享的门槛...今年3月，钉钉在发布会上刷新了自己的战略，钉钉只做一件事，就是PaaS化，即只做基础产品和能力...而钉钉则要走得更远、更激进——将企业内外部场景结合起来，并推动To B营销环节的视频化......
昨日晚间，微信视频号官方发布通知称，要求未进行认证并提交相关资质材料的视频号进行整改...官方表示，近期，通过用户投诉，我们发现有部分未进行认证并提交相关资质材料的视频号，声称自己可以提供教育培训招生、招商加盟、海内外招聘、漏水修补、品牌售后等服务;实则是将用户导流到公众号、微信号后实施诈骗...平台要求无资质教育招生（学历提升、职业技能提升、职业资质培训）、家装装修、招商加盟、海内外招聘、品牌售后等帐号完成认证并提供相关资质证明...对未按要求在6月1号前完成整改的帐号一律采取限流或封号操作......
可以导出的最佳视频格式是10位4:2:24K60fps。佳能EOS R6使用 D 型（微型）HDMI 端口。您可以同时在 LCD 上看到视频。建议4K Canon Log、IPB (H.265)、10-bit4:2:2。佳能EOS R6拥有强悍性能的DIGIC X数字影像处理器采用了高阶算法，带来了EOS iTR AF X（智能追踪与识别自动对焦），提升了人物眼部以及头部检测的精度。远处人物的眼部、半侧脸人物的眼部或面部以及人物背影中的头部等以往机型检测困难的场景下也能实现检测。并且能够捕捉运动被摄体并持续追踪，减少了在拍摄人物运动等时相机丢失被摄体情况的发生，实现稳定持续的自动对焦追踪。让人物的对焦拍摄更轻松。
常规使用时间最长可达13.5小时Surface Laptop Go2电池容量为标称电池容量41.0WH:，最小电池容量34.0WH，官方表示常规使用时间最长可达13.5小时，电源适配器为39W。
是有的。佳能 EOS R6具有 IBIS，因此您可以使用具有 IS 的镜头，也可以使用没有 IS 的镜头!EOS R6相机采用佳能新的5轴 IBIS（体内图像稳定器）。这不仅有助于增强以较慢快门速度手持静止图像的能力，而且还有助于减少录制动画时的相机抖动。此外，EOS R6相机的机身内图像稳定器将与许多佳能 RF 和 EF 镜头中的基于镜头的光学图像稳定器结合使用。
不太适合玩游戏Surface Laptop Go 2定位的是轻薄笔记本，主要场景是办公和学习使用，游戏性能不太强。Surface Laptop Go 2主要核心配置为第 11 代英特尔酷睿i5-1135G7 四核处理器、4GB 或 8GB LPDDR4x RAM、英特尔锐炬Xe 显卡，从这样的配置可以看出，基本上无法玩大型游戏，因此不太适合用来玩游戏。
佳能RF卡口。1.综合考虑了未来镜头所需的发展空间、机身尺寸及卡口可靠性等，确立了直径达54毫米的大卡口尺寸。2.充分发挥无反光镜结构的特点，使镜头后镜片可更靠近成像面，大幅提高了光学设计的灵活性，更易实现高画质。3.12个电子触点，构筑了相机与镜头间高速数据通讯的桥梁，使控制环等操作得以实现，为未来开拓了更多可能性。4.RF镜头的卡口部采用了质感十足的哑光金属银的设计，配以红色的镜头安装标志，搭配EOS R相机显得大气，且具有很高的辨识度。
屏幕不错，支持触控屏幕：12. 4 英寸1 PixelSense显示屏分辨率：1536 x 1024（148 PPI ）屏幕比例：3:2触控：10 点触控显示屏亮度： 330 尼特
佳能RF系列镜头※通过安装卡口适配器，可支持EF/EF-S镜头（不支持EF-M，CN-E镜头）。佳能EOS R系列专用“大三元”镜头，得益于佳能自主研发的大口径RF卡口与短后对焦距离带来的光学设计灵活性，实现了具有15mm超广角，同时配备IS影像稳定器的恒定F2.8光圈L级广角变焦镜头。整个变焦区域都具备很高的画质表现。不仅如此，这也是佳能恒定F2.8光圈L级广角变焦镜头中首款具备IS影像稳定器的镜头，具有最大相当于5级快门速度的防抖效果。镜头采用防尘防水滴结构、实施防污氟镀膜，具有很高的可靠性。适用于风光、建筑和街拍等广泛领域。
1个 USB-C、1个USB-A、3.5毫米耳机插孔、1个Surface Connect 接口Surface Laptop Go 2笔记本上的接口有4个，分别是1 个 USB-C、 1 个USB-A、3. 5 毫米耳机插孔、 1 个Surface Connect 接口在机身材质方面，顶面是铝质，底面：铝质，以及含玻璃纤维和 30% 可再生材料合成的聚碳酸酯复合树脂材料
278. 18 毫米 x 206. 17 毫米 x 15. 69 毫米Surface Laptop Go2 尺寸大小为278. 18 毫米 x 206. 17 毫米 x 15. 69 毫米屏幕参数为：屏幕：12. 4 英寸1 PixelSense™ 显示屏分辨率：1536 x 1024（148 PPI ）屏幕比例：3:2触控：10 点触控显示屏亮度： 330 尼特标称电池容量（WH）：41.0最小电池容量（WH）：34.0
搭载英特尔第11代i5-1135G7四核处理器，属于轻薄型笔记本内存 4GB 或 8GB LPDDR4x RAM处理器 第 11 代英特尔® 酷睿™ i5-1135G7 四核处理器屏幕：12. 4 英寸1 PixelSense™ 显示屏 分辨率：1536 x 1024（148 PPI ）英特尔 锐炬 Xe 显卡无线 Wi-Fi 6：兼容 802.11ax 蓝牙5. 1 无线技术常规使用时间最长可达13. 5 小时可拆卸硬盘（固态硬盘） 可选：128GB、256GB
SD/SDHC/SDXC存储卡 ※兼容UHS-II、UHS-I存储卡。佳能 EOS R6有两个 SD 卡插槽。佳能推荐使用 Class60（UHS-II） 卡，使用EOS Utility进行遥控拍摄时，如果相机安装了两块存储卡，可设置记录方式并选择用于记录的存储卡。佳能 EOS R6相机采用了坚固且具有散热性的镁合金框架，前、后以及顶部外壳使用了轻量化的PC（聚碳酸酯）树脂。相机重仅约680克，在性能大幅提升的前提下，重量基本维持在了EOS R的水平上。轻量化的机身降低了长时间拍摄时手部的负担，也更加易于携带。另外，机身的电池仓、存储卡插槽盖开合处等部位进行了密封处理(红色部分)，转盘转轴处等无法进行密封处理的地方使用了高精度零件(绿色部分)，尽量缩小部件间的缝隙。从而抑制水滴或灰尘等侵入相机内部。
长时间拍4K会过热。如果您使用的是 4K，相机会降低 5.1K 采样以获得更好的 4K 图像，不幸的是，此模式限制为 40 分钟（最高 29.97p）。相机本身设置了 29 分 59 秒的限制，所以假设你在23°C/73°F拍摄全长，你可以立即重新开始拍摄最多 10 分钟，你必须再次关闭相机。如果过热的话将过热控制功能设置为“开”（默认）。启用过热控制功能后，相机处于待机模式时会自动更改动画尺寸和帧频，以抑制内部温度的升高。
价格不是很贵，适合婚礼制片人、记者、活动电影制作人以及纪录片制片人。EOS R6 采用了小型化的全画幅焦平面快门，通过组合使用碳素叶片与超硬铝叶片实现了轻量化，减轻了释放快门的负荷，从而实现了机械快门下最高约 12 张/秒的高速连拍。不仅如此，相机还经过了约 30 万次快门测试，高耐久快门单元让用户能够安心进行拍摄。EOS R6 采用了容量为 2130 毫安时的新锂电池 LP-E6NH，能够带来更持久的电力供应。使用电子取景器可拍摄约 250 张，实时显示下约 360 张，4K短片拍摄约 1 小时 20 分的电池续航。此外，相机还兼容锂电池 LP-E6N与LP-E6，为老用户提供了良好的通用性。
音频在 H.265IPB 中记录为线性 PCM。在 IPB H.264中，它是 AAC。R5有一个3.5毫米耳机和一个3.5毫米麦克风插孔。前置放大器有多好还有待观察。大约1分钟内未录制声音。动画录制质量的压缩方法为 IPB 或 IPB-Light（音频:AAC）或 [C.Fn4-2音频压缩] 设置为 [启用] 时的最后两帧。此外，在 Windows 中播放电影时，视频和声音可能会稍微不同步。
是的。EOS R6相机专为在各种天气条件下使用而设计。密封材料用于按键、端子盖、电池仓和卡槽盖等关键区域。精确的设计和构造有助于最大限度地减少灰尘和湿气意外渗入相机机身的其余部分。相机采用了坚固且具有散热性的镁合金框架，前、后以及顶部外壳使用了轻量化的PC（聚碳酸酯）树脂。相机重仅约680克，在性能大幅提升的前提下，重量基本维持在了EOS R的水平上。轻量化的机身降低了长时间拍摄时手部的负担，也更加易于携带。另外，机身的电池仓、存储卡插槽盖开合处等部位进行了密封处理(红色部分)，转盘转轴处等无法进行密封处理的地方使用了高精度零件(绿色部分)，尽量缩小部件间的缝隙。从而抑制水滴或灰尘等侵入相机内部。
大约 0.4 秒。佳能EOS R6融合了EOS 5D系列与EOS R系列优势的操作系统、双SD卡槽设计与新款大容量电池，让拍摄更加顺畅，激发创作欲望。EOS R6 强劲的性能与丰富功能具有广泛的适用性，助力不同需求的用户记录属于自己的精彩。EOS R6 采用了基于佳能单反旗舰EOS-1D X Mark III的CMOS图像感应器，支持高速读取。配合高性能DIGIC X数字影像处理器的高速信号处理，实现了人工智能伺服自动对焦时，电子快门下最高约 20 张/秒、机械快门/电子前帘快门下最高约 12 张/秒的高速连拍。不错失激烈运动的精彩一瞬。
GPS、续航等小米手环7 Pro预计2022年夏天推出，对比小米手环7主要升级：一是内置独立GPS，二是电池容量更大，续航时间更长。目前已经发布的小米手环7使用1. 62 英寸AMOLED显示屏，可视面积提升25%。搭载Dialog14706 处理器，性能更强，30种运动模式。
1.62 英寸，AMOLED屏，有光学心率及血氧传感器主体尺寸 46.5*20.7*12.25mm屏幕尺寸及类型 1. 62 英寸，AMOLED屏屏幕分辨率 192*490屏幕亮度 最高500nit，支持手动调节盖板材质 2.5D强化玻璃盖板外壳材料 PC传感器 光学心率及血氧传感器，六轴运动传感器防水等级 5ATM无线连接 蓝牙BLE 5.2振动马达 转子马达电池容量 180mAh电池类型 锂离子聚合物电池充电时间 约 2 小时腕带可调长度 160-224mm腕带材料 TPU腕扣材料 铝合金
支持的。佳能 EOS R6具有 IBIS，因此您可以使用具有 IS 的镜头，也可以使用没有 IS 的镜头！EOS R6 相机采用佳能新的 5 轴 IBIS（体内图像稳定器）。这不仅有助于增强以较慢快门速度手持静止图像的能力，而且还有助于减少录制动画时的相机抖动。此外，EOS R6 相机的机身内图像稳定器将与许多佳能 RF 和 EF 镜头中的基于镜头的光学图像稳定器结合使用。
最多可以录制大约29分59秒。对于4K60fps 或更高，相机最多可录制约25分钟。这是由于相机过热造成的限制，如果相机达到温度限值，建议关闭相机以使其冷却。相机的待机时间取决于多种因素，例如周围温度、相机正在进行的操作、分辨率设置等。建议用户使用空气冷却方法，例如使用风扇吹冷空气以便从背面冷却相机。请避免在相机上直接使用冰块等，因为此类冷却方法将会导致冷凝，并因此可能导致相机故障。