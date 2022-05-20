红米Note 11T Pro Plus搭载天玑8100芯片现身Geekbench

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息:Redmi确认将于 5 月 24 日在国内推出Redmi Note 11T Pro系列智能手机。现在，在发布之前，Redmi Note 11T Pro已经在Geekbench测试网站上被发现，公布了多项关键参数。

（图源：Redmi红米手机官方微博）

由MySmartPrice发现，型号为22041216UC的Redmi设备已在Geekbench上列出。之前在3C认证中发现了具有相同型号的设备。据说这是Redmi Note 11T Pro+。

Geekbench 列表显示，这款智能手机将配备八核芯片，该芯片具有四个主频为 2.85GHz的性能内核和四个主频为 2.00GHz 的效率内核。SoC还板载Arm Mali-G610 MC6 GPU。这是联发科天玑8100 SoC。

除此之外，该清单显示该智能手机具有8GB RAM并运行Android 12。在测试结果中，智能手机在Geekbench 4的单核测试中获得了 4170 分，而在多核测试中获得了 6379 分。

除此之外，Geekbench列表没有透露任何其他规格，但是，之前的3C列表指出该智能手机具有6.6英寸 FHD+ 显示屏，并在 Android 12操作系统上运行，顶部是MIUI 13。它将具有144Hz的刷新率，导致许多人猜测智能手机将配备IPS LCD显示屏。它可能有 8GB 的 RAM 和 128GB 的存储空间，可能会提供多至512GB的内存。

除此之外，该设备将配备 5，000mAh 电池和 120W 快速充电。由于 Redmi Note 11T Pro+ 计划于 5 月 24 日发布，届时该机型的配置及价格会正式公布。

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