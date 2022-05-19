首页 > 业界 > 关键词  > 抖音电商最新资讯  > 正文

抖音电商商家发货行为规则拟新增现货+预售发货模式

2022-05-19 13:53 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月19日 消息:今日，抖音电商发布关于修订《商家发货行为管理规则》的意见征集通知，意见征集期:2022年05月19日-05月26日。

据悉，本次修订的核心变化包括 新增现货+预售发货模式;删除退款发起率、使用门槛;阶梯发货、预售发货不支持服饰鞋包。

image.png

根据规则，现货+预售发货模式为根据商品的实际库存情况，配置现货+预售不同发货时效的库存和价格，对应sku产生的订单需在设定的发货时间内进行发货。

现货时效为支付后当日/次日（如16点前的订单当日发货，16点后的订单次日发货）、次日、48小时内发货，预售时效为支付后5天、15天内发货。操作手册详见「现货+预售」发货模式应用指南该模式目前仅支持服饰鞋包行业所属类目商品使用。

发货时效要求:

商品发布成功后，先售卖【现货库存】（若有），现货订单发货时效要求执行现货发货模式下的发货时效要求。

现货库存售罄后，售卖【预售库存】，此部分订单须以设置的【预售发货时间】进行发货，预售时效支持支付后5天、15天内发货，具体时限以后台相应页面显示为准，商家应在承诺发货时效内发货。

揽收时效要求:商家在发货后（上传物流单号）的24小时内，该物流单号在相应物流公司官网有第一条物流揽件信息。

商家需满足以下条件，方可使用【现货+预售发货模式】:服饰鞋包行业所属类目商品;商家体验分:近7天商家平均体验分大于等于4.6分。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】爆款2核2G云服务器首年40元 企业首购最高获赠300元京东卡

    腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 40元/1年
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 74元/1年
    2核2G学生服务器

    2核2G学生服务器

    去看看
    2核2G学生服务器 3.33元/月起
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 抖音电商暂时关闭山竹类目商品【全款预售发货模式

    抖音电商发布公告称，为了提升顾客购物体验，保障商家的履约质量和商品品质，平台现对山竹类目商品的发货模式暂时关闭...自2022年05月20日0:00起，关闭山竹类目商品的发货模式:...生鲜行业-山竹商家不要再继续创建模式的山竹类目的商品，以免后期商品销售受到影响...

    ​抖音电商 ​预售 ​山竹

  • 商家必读！抖音电商新增《商品及类目数量限制规范》

    抖音电商发布公告称，新增《商品及类目数量限制规范》，规则公示期： 2022 年 4 月 28 日- 2022 年 5 月 5 日...1.若店铺内在架商品数达到了限制数量（包含全店维度及一级类目维度数量），平台将限制店铺上架商品，新发布的商品将会自动放入仓库中...（2）约定期限结束后，平台将会依次按照类目、全店维度校验商品数量，若超过限制数量，平台将按照商品销量、最新编辑时间、商品创建时间降序保留商品，其余超过限制的商品将进行下架......

    ​抖音电商 ​抖音商家 ​抖音

  • 抖音电商调整《【商家—虚假交易】实施细则》 新增虚假交易场景

    抖音电商发布公告称，为了保护消费者权益，规范商家经营行为，现修订《实施细则》...此规则已于2022年5月7日进行意见征集，现进行规则公示，公示期:2022年5月16日-2022年5月22日...1、新增虚假交易场景，具体为商家在平台，通过商品、IM聊天、直播间、短视频、私信等各种途径，诱导平台消费者进行虚假交易的行为，如通过im发布刷单任务给买家、利用返现退款诱导买家好评、利用返现诱导买家下单支付后退款等;...关于商家—虚假交易情节程度如下:......

    ​抖音电商 ​虚假交易 ​刷单

  • 抖音电商调整《退/换/修/补寄问题争议处理细则》 新增补寄规范

    抖音电商发布了公告称，对《退/换/修/补寄问题争议处理细则》进行修订，本次修订主要新增补寄规范...新增补寄规范要求，售后处理过程中如有补寄货品的需求，用户可以自行或通过平台客服发起“售后补寄”申请，商家应当在用户发起“售后补寄”申请后48小时内进行处理...若平台介入补寄售后并判定商家为用户补寄或换货的，商家应当按照判责结果为用户进行补寄或换货，且该补寄或换货应适用本规则中商家同意售后补寄或换货场景下的相关规定...新增的规范调整处于意见征集，意见征集期为2022年05月12日—2022年05月19日......

    ​抖音电商 ​抖音政策 ​抖音商家

  • 抖音电商调整电商直播真实宝服务相关规则

    抖音电商发布通知称，为了保护消费者权益，规范创作者商品分享推广行为，平台调整“真实宝服务”范围，特修订《电商直播真实宝服务管理规则》、《电商直播真实宝服务说明》...“真实宝”服务适用于在抖音平台开通商品分享功能且以直播形式推广商品的创作者...开通“真实宝服务”的创作者，依据本规则相关要求需向消费者进行赔偿的，平台将冻结并扣除创作者相应金额的推广费并赔付给消费者...「等级为L6级且月结算金额为500万元及以上」，或 「等级为L5级且月结算金额为50万元及以上」......

    ​抖音电商 ​电商直播 ​真实宝

  • 抖音电商修订店铺关联主体违规行为管理规则

    4 月 28 日，抖音发布关于《店铺关联主体违规行为管理规则》修订的公示通知（2022.4.28），修订后的规则将于 2022 年 5 月 5 日生效...如与店铺存在上述关联形式情形的店铺或创作者账号发生严重违规或存在较大经营风险，平台有权视具体情况对店铺进行如下处理，包括但不限于：...2、扣除保证金、冻结其在平台的一切款项、全店商品封禁、限制发布商品、限制广告投放（限制该店铺及其关联账户在关联平台（包括但不限于DOU+、巨量千川等）的商业化流量推广）等......

    ​抖音 ​抖音电商 ​巨量千川

  • 快手电商升级延迟发货报备功能 特殊情况无法按时发货可免责

    5月11日，快手电商发布延迟发货报备功能升级及操作指南...基于这种机制，商家因自然灾害等不可抗力因素，无法按平台时效要求进行发货履约或及时更新物流单号时，可向平台进行报备，报备通过后可免除延迟发货责任...商家进入报备后台——点击“新增延迟报备”——选择“报备原因”即可...需要注意，如报备后，快递恢复正常，不需要操作取消延迟发货报备，正常发货即可;商家延迟发货审核结果一般48小时可查看结果，特殊情况有延迟...

    ​快手 ​快手电商 ​快手小店

  • 抖音电商古董艺术品类目开启招商 这两类商家可以入驻

    抖音电商古董艺术品类目开启招商，“古钱币/旧藏邮品”文物商店、文物拍卖行两类商家可以入驻...入驻流程需要先填写定向邀约问卷，完成小店的注册认证，且已缴纳2万的店铺保证金;之后将小店ID及相关资料给到行业运营，古钱币类目开白成功;最后在抖音后店-资质中心选择古董艺术品/古钱币类目，上传行业特殊资质...

    ​抖音 ​抖音电商 ​古董

  • 农产品商家抖音电商快速起步，懂这几条经验就够了

    在“苗家圆圆”相关矩阵直播间里，售价5.9元的6枚装鸡蛋是福利款，179元的贵州五黑乌骨鸡是利润款，59元30枚装的高山散养土鸡蛋是直播间爆款...抖音电商贵州合作服务商孵化出的“黔东农仓”、“古村乐乐”的账号定位是新农人，主要创作三农话题的内容，且通过了官方“乡村守护人”认证...为了让商品从原产地顺利抵达消费者手中，“山货上头条”还与贵州邮政达成合作，为当地商家提供优于市场水平的快递价格和履约时效保障，主要体现在产地产品运输、包装打包、快递揽收分拣和末端送货保障等方面.........

    ​抖音电商 ​抖音 ​直播间

  • 面向新商家抖音电商发布520运费险百亿补贴活动

    抖音电商发布了520运费险百亿补贴活动，该活动主要面向从未投保过运费险的抖店新商家...活动时间为2022年5月10日00:00点-2022年6月30日23:59点...将获得90天每单保费享受10%补贴90天后获得500单免单，补贴生效后90天内不可退保...将获得60天每单保费享受10%补贴60天后获得300单免单，补贴生效后60天内不可退保...

    ​抖音电商 ​抖店 ​运费

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM