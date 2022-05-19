抖音电商商家发货行为规则拟新增现货+预售发货模式

站长之家（ChinaZ.com）5月19日 消息:今日，抖音电商发布关于修订《商家发货行为管理规则》的意见征集通知，意见征集期:2022年05月19日-05月26日。

据悉，本次修订的核心变化包括 新增现货+预售发货模式;删除退款发起率、使用门槛;阶梯发货、预售发货不支持服饰鞋包。

根据规则，现货+预售发货模式为根据商品的实际库存情况，配置现货+预售不同发货时效的库存和价格，对应sku产生的订单需在设定的发货时间内进行发货。

现货时效为支付后当日/次日（如16点前的订单当日发货，16点后的订单次日发货）、次日、48小时内发货，预售时效为支付后5天、15天内发货。操作手册详见「现货+预售」发货模式应用指南该模式目前仅支持服饰鞋包行业所属类目商品使用。

发货时效要求:

商品发布成功后，先售卖【现货库存】（若有），现货订单发货时效要求执行现货发货模式下的发货时效要求。

现货库存售罄后，售卖【预售库存】，此部分订单须以设置的【预售发货时间】进行发货，预售时效支持支付后5天、15天内发货，具体时限以后台相应页面显示为准，商家应在承诺发货时效内发货。

揽收时效要求:商家在发货后（上传物流单号）的24小时内，该物流单号在相应物流公司官网有第一条物流揽件信息。

商家需满足以下条件，方可使用【现货+预售发货模式】:服饰鞋包行业所属类目商品;商家体验分:近7天商家平均体验分大于等于4.6分。

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