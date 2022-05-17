天猫发布“美妆行业元气复苏计划” 大力扶持美妆商家店铺自播

如何引起年轻人的共鸣才是真正的营销王道，Harmay走红的原因恰恰是他掌握了市场的痛点，随着前些年地下仓储式流行商超大空间，工厂化设计成为了时尚，但是这次Harmay却将设计玩到了极致...大背景下的乌托邦设计，凸显力量下的美学张力，把硕大的空间融合卖场商品于一体，没有一处不彰显了设计师独到的设计见解...然而工业设计带来的美感不仅仅体验在空间上，更多的是在琳琅满目的商品摆放，让你在欣赏设计和漫步空间的时候，不知不觉的完成了挑选商品，这不得不说，Harmay完美的解决了零售业的市场痛点...