天猫发布“美妆行业元气复苏计划” 大力扶持美妆商家店铺自播

站长之家(ChinaZ.com) 5月17日 消息:日前，淘宝天猫发布“美妆行业元气复苏计划”，在新成分、新品类、新品牌、新内容、新渠道上推出5大举措，支持行业创新。
5大举措具体如下:
1、新成分:发布“中国成分”全年扶持计划
设立“中国成分”专属流量赛道、发布成分创新趋势报告、推出“新品加速器”等项目，帮助国货美妆品牌抓住成分功效新趋势，实现品牌数字化焕新。
2、新品类:男士、香水、美容美体仪器品类
发布趋势报告、建立行业团体标准、升级品类扶持计划，为商家创造新商机，为行业开拓新蓝海。
3、新品牌:建立新品牌全链路孵化机制
根据品牌的不同发展阶段提供流量、活动、新品研
发、用户运营、品牌P打造、多渠道布局等支持，推出新商家成长“火箭计划”，提供小二辅导、面对面诊断、主播选品会、跨平台生态资源对接等服务。
4、新内容:大力扶持美妆商家店铺自播
打造美妆专属直播P、品牌会员直播间、奢美直播周等特色服务，同时联动商家加强美妆“礼遇季”心智，引领新消费趋势。
5、新渠道:加速线上线下渠道融合
帮助线下化妆品店在线化、数字化，也帮助线上品牌开拓线下渠道，提升商家“人货场”运营能力，并通线上线下联动孵化新品、新品类、新品牌。
淘宝天猫快速消费品事业部负责人梦姑表示，淘宝天猫将联合美妆商家、生态伙伴一起，为行业复苏注入活力。
同时，淘宝天猫4月29日发布的“侬好上海”20条扶持商家举措、5月13日发布的618助力商家举措，也在美妆行业重点落地给予商家物流、资金、营销、技术、培训等方面支持。
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