王者荣耀体验服5月7日更新了什么 5.7英雄更新改动一览

QQ会员和超级会员的Q币充值优惠也分别从95折、94折变到98折、97折...《王者荣耀》官方在B站评论区正式回应取消优惠充值一事，官方表示这是为了给用户更好的体验所进行的规性调整...官方在回复中写到：基于业务发展需求和为给用户提供更好的使用体验，腾讯公司近期对旗下直充业务以及Q币充值的部分营销渠道优惠进行了常规性调整...