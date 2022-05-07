王者荣耀体验服5月7日更新了什么 5.7英雄更新改动一览

王者荣耀在最近开启了体验服的更新，对一些英雄进行了稍微的改动，很多玩家还不清楚更新了什么，下面就来为大家详细的介绍一下。
亲爱的召唤师:
为了增加版本的稳定性，我们计划在2022年5月6日17:40-18:40对《王者荣耀》体验服进行停机维护。
【更新时间】5月6日17:40-18:40（17:10关闭PVP）
【更新方式】停机更新
【更新范围】王者荣耀修炼之地体验服
【下载地址】
体验服更新完毕后，您打开王者荣耀-体验服客户端即可直接进行自动更新!
若您无法进行自动更新，可以通过王者荣耀修炼之地体验服专区，下载最新的体验服客户端。
【更新内容】
一、英雄调整
体验服的英雄调整公告将直接对比正式服配置进行描述，但并非所有调整都将上线正式服
测试版本不代表最终品质，请召唤师们多多理解。
1. 项羽
一技能:效果调整:击退效果无视韧性
二技能:减伤效果持续时间:2→3.5
二技能减伤效果回退至正式服一致
2. 小乔
一技能:技能伤害:500（+80/Lv）(+0.8Ap) →550(+70/Lv)(+0.8Ap)
三技能:技能伤害:400（+100/Lv）(+1.0Ap) →420(+120/Lv)(+1.0Ap)
3. 狂铁
被动:效果调整:能量不再随时间衰减
三技能:强化伤害:375（+188/Lv）(+1.5Ad) →325(+160/Lv)(+1.4Ad)
4. 哪吒
被动:重伤效果:25% →35%
被动重伤叠层回退至正式服一致
5. 王昭君
被动:冰冷效果:持续时间:1→2，并随时间衰减
被动:冰冷效果:减少攻速30%（+2%*英雄等级） →减少攻速40%(+2%*英雄等级)
6. 李信
一、三技能免伤效果回退至正式服一致
一技能（统御形态）:手感优化:减少了位移后的僵直时间
二技能（统御形态）:生命回复:0(+0/Lv)(+0.15Ad) →20(+5/Lv)(+0.15Ad)
二技能（狂暴形态）:生命回复:35(+7/Lv) →55(+10/Lv)
二、问题修复
修复了狄仁杰部分效果异常的问题;
修复宫本武藏一技能、三技能霸体有几率被控制的问题;
修复宫本武藏1重势时有几率打不出强化普攻的问题;
修复宫本武藏有几率让附近野怪直接进入战斗的问题;
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