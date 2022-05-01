IDC：全球平板电脑市场苹果、三星、亚马逊排名前三

站长之家（ChinaZ.com）5月1日消息:日前国际数据分析公司 IDC 发布最新研究报告显示，评估2022年第一季度全球平板电脑出货量达3840万台，随着需求放缓，这一数字同比下降3.9%（3990万）。
IDC 表示，下降的原因可归咎于季节性因素和市场饱和度，而且新冠疫情导致民众自我隔离期间也带来了高需求，所以目前销量仍比疫情之前要好。此外，本季度数据下滑的原因还有电子元件短缺的问题。
按具体厂商来看，苹果仍是全球平板电脑市场的最大赢家，上一季度的份额为31.5%;排名第二的是三星，占比21.1%;亚马逊以9.6% 位居前三。此外，前五名还有联想和华为，分别占据7.8% 和5.8% 份额。所有其他供应商合计占全球份额24.1%。
“由于成熟市场的需求下降，平板电脑市场在全球范围内必然处于下降趋势，但有趣的是，一些新的入局者正在进入这一市场，特别是像 realme、OPPO、小米等智能手机厂商。”IDC 高级研究分析师阿努罗帕・纳塔拉吉表示，“尽管到目前来看它们的销量还不足以推动市场发展，但自疫情以来，新兴市场对平板电脑的高需求导致这些供应商正利用其现有渠道来打造自家物联网生态，因此消费者也会选择购买同一品牌的多种产品，就像苹果一样。”
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