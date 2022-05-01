IDC：全球平板电脑市场苹果、三星、亚马逊排名前三

虽然iPad继续主导着平板电脑市场，但微软在这部分市场也在增长，Surface最近卖得有点火。Strategy Analytics发表的新研究显示，微软是今年第一季度平板电脑领域唯一录得增长的大公司，它成功地将其销售额同比提高了1%。另一方面，苹果下降了6%，三星下降了1%。联想出现罕见的最大跌幅，高达20%。然而，苹果仍然主导着平板电脑市场，研究显示，该公司在本季度售出的iPad不少于1580万台。 "2022年第一季度，苹果iPad产品出货量同比下降6%，至1580万台，全球市场份额攀升1.7个百分点，至39%；与苹果供应严重受限的假期季度相比，出货量实际上