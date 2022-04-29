英雄联盟日月之蚀皮肤现多少钱 日月之蚀皮肤详情

英雄联盟在最近上线了日月之蚀皮肤，很多玩家还不清楚日月之蚀皮肤多少钱，下面就来为大家详细的介绍一下。
天使食日 双蚀归来!全新日月之蚀系列皮肤将于2022年4月29日登陆召唤师峡谷。日月之蚀魔法引擎里程碑也将限时上线，完成里程碑可直接获得4款全新皮肤和125神话精萃。至臻 月蚀骑士 赛娜将限时上线神话精萃兑换。
日月之蚀皮肤
【日蚀骑士 希维尔】
售价:9900点券
加入福星计划， 可限时免费使用此皮肤
【日蚀骑士 希维尔】 炫彩礼包:15921点券（含英雄价16421点券）
礼包包含:皮肤（8折）+5款炫彩(8折)，【日蚀骑士 希维尔 浪漫】仅售1点券
注意:2022年5月13日9:59后礼包不再包含【日蚀骑士 希维尔 浪漫】，礼包价格变为:15920点券（含英雄价16420点券）
皮肤与炫彩礼包上架时间:2022年4月29日10:00
【月蚀骑士 亚托克斯】
售价:7900点券
加入福星计划， 可限时免费使用此皮肤
【月蚀骑士 亚托克斯】 炫彩礼包:17521点券（含英雄价19771点券）
礼包包含:皮肤（8折）+7款炫彩(8折)，【月蚀骑士 亚托克斯 浪漫】仅售1点券
注意:2022年5月13日9:59后礼包不再包含【月蚀骑士 亚托克斯 浪漫】，礼包价格变为:17520点券（含英雄价19770点券）
皮肤与炫彩礼包上架时间:2022年4月29日10:00
【月蚀骑士 赛娜】
售价:7900点券
加入福星计划， 可限时免费使用此皮肤
【月蚀骑士 赛娜】 炫彩礼包:17521点券（含英雄价19771点券）
礼包包含:皮肤（8折）+7款炫彩(8折)，【月蚀骑士 赛娜 浪漫】仅售1点券
注意:2022年5月13日9:59后礼包不再包含【月蚀骑士 赛娜 浪漫】，礼包价格变为:17520点券（含英雄价19770点券）
皮肤与炫彩礼包上架时间:2022年4月29日10:00
【食日天使 凯尔】
售价:7900点券
加入福星计划， 可限时免费使用此皮肤
【食日天使 凯尔】 炫彩礼包:17521点券（含英雄价18021点券）
礼包包含:皮肤（8折）+7款炫彩(8折)，【食日天使 凯尔 浪漫】仅售1点券
注意:2022年5月13日9:59后礼包不再包含【食日天使 凯尔 浪漫】，礼包价格变为:17520点券（含英雄价18020点券）
皮肤与炫彩礼包上架时间:2022年4月29日10:00
【日蚀骑士 瑟庄妮】
售价:7900点券
加入福星计划， 可限时免费使用此皮肤
【日蚀骑士 瑟庄妮】 炫彩礼包:17521点券（含英雄价19271点券）
礼包包含:皮肤（8折）+7款炫彩(8折)，【日蚀骑士 瑟庄妮 浪漫】仅售1点券
注意:2022年5月13日9:59后礼包不再包含【日蚀骑士 瑟庄妮 浪漫】，礼包价格变为:17520点券（含英雄价19270点券）
皮肤与炫彩礼包上架时间:2022年4月29日10:00
【日月之蚀（2022）大礼包】:33200点券(含英雄价40450点券)
限时销售:2022年4月29日10:00-2022年5月13日10:00
礼包包含:
【日蚀骑士 希维尔】皮肤（8折）
【食日天使 凯尔】皮肤（8折）
【月蚀骑士 亚托克斯】皮肤（8折）
【日蚀骑士 瑟庄妮】皮肤（8折）
【月蚀骑士 赛娜】皮肤（8折）
【至臻 月蚀骑士 赛娜】
享受专属华丽盛装、皮肤边框和闪耀技能视觉特效!
获取方式:前往神话商店消耗125神话精萃限时兑换
限时兑换:2022年4月29日10:00-2022年5月13日23:59
日月之蚀魔法引擎里程碑即将上线
准备迎接日月之蚀小型事件活动!当【日月之蚀】小型事件开始时，所有人都将获得一个任务，这个任务会奖励一个【日月之蚀（2022）魔法引擎】(会被计入小型事件里程碑进度条中!)和1个【日月之蚀(2022)福袋】!这个任务是为庆祝里程碑首次上线而设置的，后续的小型事件任务将不会获得这个任务。
里程碑及奖励
和上个版本中的杰作宝箱里程碑类似，在开启事件魔法引擎时，小型事件里程碑会提供额外奖励，但里程碑进度只能完成1次，不能被重复完成。
该里程碑将限时开启:2022年4月29日10:00-2022年5月13日23:59
1个魔法引擎:【日月之蚀骑士（2022） 图标】
3个魔法引擎:【至臻 月蚀骑士 赛娜 表情】+5个神话精萃
5个魔法引擎:1款随机【日月之蚀（2022）】史诗皮肤+15个神话精萃
10个魔法引擎:1款随机【日月之蚀（2022）】史诗皮肤+20个神话精萃
15个魔法引擎:1款随机【日月之蚀（2022）】史诗皮肤+25个神话精萃
20个魔法引擎:1款随机【日月之蚀（2022）】史诗皮肤+1个【日月之蚀(2022)】福袋+30个神话精萃
25个魔法引擎:2个【日月之蚀（2022）福袋】+30个神话精萃
【日月之蚀（2022）】史诗皮肤说明:
打开获得以下皮肤中的1款，优先获得未解锁的道具
【食日天使 凯尔】、【日蚀骑士 瑟庄妮】、【月蚀骑士 亚托克斯】、【月蚀骑士 赛娜】
如已获得全部的4款道具，再次解锁会获得4款中的随机1款皮肤并发放到战利品背包中
【日月之蚀】魔法引擎限时销售
限时销售:2022年4月29日10:00-2022年5月13日9:59
购期限守卫赠1个日月之蚀（2022）魔法引擎
售价:3500点券
购期限守卫赠10个日月之蚀（2022）魔法引擎
售价:35000点券
概率说明
日月之蚀（2022）魔法引擎
打开可以获得以下内容:
●100%出3个随机皮肤碎片
●3.5%概率出日月之蚀（2022）福袋
并有几率额外获得以下内容:
●0.06%概率获得一个海克斯限定皮肤
日月之蚀（2022）福袋
打开可以获得以下内容:
●100%出1个7900点券或以下价位的皮肤碎片与2个4500点券或以上价位的皮肤碎片
并有几率额外获得以下内容:
●额外有10%概率出2个4500或以上点券的皮肤碎片
●37.5%概率出2个神话精萃（从紫色宝箱的概率25%提升至37.5%）
●0.06%概率出海克斯限定皮肤
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