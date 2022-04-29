英雄联盟日月之蚀皮肤现多少钱 日月之蚀皮肤详情

英雄联盟在最近上线了日月之蚀皮肤，很多玩家还不清楚日月之蚀皮肤多少钱，下面就来为大家详细的介绍一下。

天使食日 双蚀归来!全新日月之蚀系列皮肤将于2022年4月29日登陆召唤师峡谷。日月之蚀魔法引擎里程碑也将限时上线，完成里程碑可直接获得4款全新皮肤和125神话精萃。至臻 月蚀骑士 赛娜将限时上线神话精萃兑换。

日月之蚀皮肤

【日蚀骑士 希维尔】

售价:9900点券

加入福星计划， 可限时免费使用此皮肤

【日蚀骑士 希维尔】 炫彩礼包:15921点券（含英雄价16421点券）

礼包包含:皮肤（8折）+5款炫彩(8折)，【日蚀骑士 希维尔 浪漫】仅售1点券

注意:2022年5月13日9:59后礼包不再包含【日蚀骑士 希维尔 浪漫】，礼包价格变为:15920点券（含英雄价16420点券）

皮肤与炫彩礼包上架时间:2022年4月29日10:00

【月蚀骑士 亚托克斯】

售价:7900点券

加入福星计划， 可限时免费使用此皮肤

【月蚀骑士 亚托克斯】 炫彩礼包:17521点券（含英雄价19771点券）

礼包包含:皮肤（8折）+7款炫彩(8折)，【月蚀骑士 亚托克斯 浪漫】仅售1点券

注意:2022年5月13日9:59后礼包不再包含【月蚀骑士 亚托克斯 浪漫】，礼包价格变为:17520点券（含英雄价19770点券）

皮肤与炫彩礼包上架时间:2022年4月29日10:00

【月蚀骑士 赛娜】

售价:7900点券

加入福星计划， 可限时免费使用此皮肤

【月蚀骑士 赛娜】 炫彩礼包:17521点券（含英雄价19771点券）

礼包包含:皮肤（8折）+7款炫彩(8折)，【月蚀骑士 赛娜 浪漫】仅售1点券

注意:2022年5月13日9:59后礼包不再包含【月蚀骑士 赛娜 浪漫】，礼包价格变为:17520点券（含英雄价19770点券）

皮肤与炫彩礼包上架时间:2022年4月29日10:00

【食日天使 凯尔】

售价:7900点券

加入福星计划， 可限时免费使用此皮肤

【食日天使 凯尔】 炫彩礼包:17521点券（含英雄价18021点券）

礼包包含:皮肤（8折）+7款炫彩(8折)，【食日天使 凯尔 浪漫】仅售1点券

注意:2022年5月13日9:59后礼包不再包含【食日天使 凯尔 浪漫】，礼包价格变为:17520点券（含英雄价18020点券）

皮肤与炫彩礼包上架时间:2022年4月29日10:00

【日蚀骑士 瑟庄妮】

售价:7900点券

加入福星计划， 可限时免费使用此皮肤

【日蚀骑士 瑟庄妮】 炫彩礼包:17521点券（含英雄价19271点券）

礼包包含:皮肤（8折）+7款炫彩(8折)，【日蚀骑士 瑟庄妮 浪漫】仅售1点券

注意:2022年5月13日9:59后礼包不再包含【日蚀骑士 瑟庄妮 浪漫】，礼包价格变为:17520点券（含英雄价19270点券）

皮肤与炫彩礼包上架时间:2022年4月29日10:00

【日月之蚀（2022）大礼包】:33200点券(含英雄价40450点券)

限时销售:2022年4月29日10:00-2022年5月13日10:00

礼包包含:

【日蚀骑士 希维尔】皮肤（8折）

【食日天使 凯尔】皮肤（8折）

【月蚀骑士 亚托克斯】皮肤（8折）

【日蚀骑士 瑟庄妮】皮肤（8折）

【月蚀骑士 赛娜】皮肤（8折）

【至臻 月蚀骑士 赛娜】

享受专属华丽盛装、皮肤边框和闪耀技能视觉特效!

获取方式:前往神话商店消耗125神话精萃限时兑换

限时兑换:2022年4月29日10:00-2022年5月13日23:59

日月之蚀魔法引擎里程碑即将上线

准备迎接日月之蚀小型事件活动!当【日月之蚀】小型事件开始时，所有人都将获得一个任务，这个任务会奖励一个【日月之蚀（2022）魔法引擎】(会被计入小型事件里程碑进度条中!)和1个【日月之蚀(2022)福袋】!这个任务是为庆祝里程碑首次上线而设置的，后续的小型事件任务将不会获得这个任务。

里程碑及奖励

和上个版本中的杰作宝箱里程碑类似，在开启事件魔法引擎时，小型事件里程碑会提供额外奖励，但里程碑进度只能完成1次，不能被重复完成。

该里程碑将限时开启:2022年4月29日10:00-2022年5月13日23:59

1个魔法引擎:【日月之蚀骑士（2022） 图标】

3个魔法引擎:【至臻 月蚀骑士 赛娜 表情】+5个神话精萃

5个魔法引擎:1款随机【日月之蚀（2022）】史诗皮肤+15个神话精萃

10个魔法引擎:1款随机【日月之蚀（2022）】史诗皮肤+20个神话精萃

15个魔法引擎:1款随机【日月之蚀（2022）】史诗皮肤+25个神话精萃

20个魔法引擎:1款随机【日月之蚀（2022）】史诗皮肤+1个【日月之蚀(2022)】福袋+30个神话精萃

25个魔法引擎:2个【日月之蚀（2022）福袋】+30个神话精萃

【日月之蚀（2022）】史诗皮肤说明:

打开获得以下皮肤中的1款，优先获得未解锁的道具

【食日天使 凯尔】、【日蚀骑士 瑟庄妮】、【月蚀骑士 亚托克斯】、【月蚀骑士 赛娜】

如已获得全部的4款道具，再次解锁会获得4款中的随机1款皮肤并发放到战利品背包中

【日月之蚀】魔法引擎限时销售

限时销售:2022年4月29日10:00-2022年5月13日9:59

购期限守卫赠1个日月之蚀（2022）魔法引擎

售价:3500点券

购期限守卫赠10个日月之蚀（2022）魔法引擎

售价:35000点券

概率说明

日月之蚀（2022）魔法引擎

打开可以获得以下内容:

●100%出3个随机皮肤碎片

●3.5%概率出日月之蚀（2022）福袋

并有几率额外获得以下内容:

●0.06%概率获得一个海克斯限定皮肤

日月之蚀（2022）福袋

打开可以获得以下内容:

●100%出1个7900点券或以下价位的皮肤碎片与2个4500点券或以上价位的皮肤碎片

并有几率额外获得以下内容:

●额外有10%概率出2个4500或以上点券的皮肤碎片

●37.5%概率出2个神话精萃（从紫色宝箱的概率25%提升至37.5%）

●0.06%概率出海克斯限定皮肤

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