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抖音：发布山寨品牌logo、商品图片等将被封禁

2022-04-29 15:50 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月29日 消息:4 月 29 日，抖音发布《关于服装类“混淆信息”行为的专项治理公告》，严打山寨产品以及发布服装类“混淆信息”的行为。

抖音表示，无论是商家还是创造者，分享/发布商品使用他人品牌的图形变异或品牌变形词/衍生词，或商品与他人品牌商品名称、包装、装潢相同或相似，造成消费者混淆的 针对违规情况，平台将依据【商家—发布混淆信息】实施细则、【创作者推广侵权/假冒商品】实施细则中的相关规定，对商家采取限制营销活动推广、商品封禁、店铺扣分清退及扣除保证金等处置措施，对创作者采取扣除信用分、帐号商品分享功能停用整改/永久关闭或永久封禁帐号等不同程度的处置措施。

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其中，商家发布混淆信息，情节轻微的，将被限制营销活动推广。限制营销活动推广的措施包括但不限于：限制参加平台所有大促活动，限制店铺及其关联账户在关联平台（包括但不限于DOU+、巨量千川等）的商业化流量推广；情节一般的，将被封禁相关商品，店铺首次违规，每次累计违规积分A2 分，店铺二次及以上违规，每次累计违规积分A4 分；情节严重的，店铺将被清退及扣除全部保证金（扣B类 12 分）。

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创作者视违规情况，给予2～ 12 分的违规扣分。请各位商家、创作者及时自查自检，主动删除违规商品链接，停止分享违规商品，避免因此造成不必要损失。

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